Berlin

Sachsens Verbraucherschützer erhöhen den Druck auf die Sparkassen. Vor genau einem Jahr forderte die Bankenaufsicht BaFin die Geldinstitute auf, in Sachen Prämiensparverträge auf Kundinnen und Kunden zuzugehen. Über Jahre hinweg hatten die Sparkassen für Prämiensparverträge weniger Zinsen gezahlt als den Sparerinnen und Sparern eigentlich zustanden.

Schlechte Noten für die Geldinstitute

Anfang Oktober vergangenen Jahres entschied dann der Bundesgerichtshof, dass die Sparkassen diese ausstehenden Zinsen aus den Langzeitsparverträgen „Prämiensparen flexibel“ nachzahlen müssen. Passiert ist seither allerdings nichts. Ein Aktionsbündnis aus Verbraucherzentrale Sachsen (VZS), Bürgerbewegung Finanzwende und Geldratgeber Finanztip hat den Geldinstituten darum am Freitag ein schlechtes Schulzeugnis ausgestellt. In den Fächern Zinsberechnung, Akzeptieren der Rechtsprechung sowie Ehrlichkeit und Transparenz gab es schlechte Noten. Das Zeugnis übergab das Aktionsbündnis stellvertretend dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV). Zudem starteten die Organisationen eine Unterschriftenaktion.

„Enttäuscht oder ohnmächtig gegenüber den großen Anbietern zeigen sich viele der meist betagten Verbraucher in unserer Beratung – aber tausende Betroffene sind auch schon auf verschiedene Art aktiv geworden“, sagt Andrea Heyer, Vize-Vorstand der VZS. „Wer gegenüber den eigenen Kunden unehrlich, intransparent und derart unfair agiert, setzt über Jahrzehnte gewonnenes Vertrauen aufs Spiel“, so Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur von Finanztip. Allein 2021 habe der Bundesgerichtshof drei Mal geurteilt, dass die Klauseln zur Zinsanpassung in den Prämiensparverträgen unwirksam sind. Laut Heyer geht es um immerhin durchschnittlich 3600 Euro pro Vertrag. Das Bündnis warnt, dass in diesem Jahr die Ansprüche aus zahlreichen Prämiensparverträgen verjähren, wenn Betroffene nicht klagen oder die Sparkassen schleunigst handeln.

Referenzzins ist noch offen

Der Bundesgerichthof hatte zuvor entschieden, dass die in den Langzeitsparverträgen „Prämiensparen flexibel“ verwendeten Klauseln zur Zinsanpassung unwirksam sind. Außerdem sei bei der ergänzenden Vertragsauslegung ein langfristiger von der Deutschen Bundesbank veröffentlichter Zinssatz bei Wahrung des relativen Zinsabstands anzuwenden. Die Verjährungsfrist beginne frühestens mit Vertragsende.

Die Entscheidung, welcher konkrete Referenzzins anzuwenden ist, muss das Oberlandesgericht Dresden allerdings noch treffen. Da jedoch alle Referenzzinssätze die gleiche Zinsentwicklung abbilden, seien im Kern jedoch keine großen Unterschiede zu erwarten, so das Bündnis. Nach Auskunft der Finanzaufsichtsbehörde BaFin geht es deutschlandweit um rund eine Million Prämiensparverträge mit strittigen Zinsanpassungsklauseln.

Von Roland Herold