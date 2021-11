Ein Jahr nach Großdemo in Leipzig: Was ist aus „Querdenken“ geworden?

Leipzig

Kaum 100 Menschen sind am vergangenen Montagabend auf den Richard-Wagner-Platz in Leipzig gekommen, einer hält ein Schild hoch: „Das Lachen eines Kindes ist ansteckender als Corona“. Mittelalte und alte Herren sind da. Sie murmeln einander zu, während Reden vom Band laufen, aber kaum zu verstehen sind. Dann darf jeder ans Mikro, der mag. Ein Mann widmet sich der Frage, ob sich Jesus gegen Corona impfen lassen würde („Klare Antwort: nein!“). Ein anderer stellt sich als „Leipziger, Unternehmer und Familienvater“ vor und erinnert an die große „Querdenken“-Demonstration von vor einem Jahr. „Es gab keine Gewalt, das war eine super Demo“, sagt er, und dass er das alles auf Video habe.

Am 7. November 2020 waren mehr als 20.000 Anhänger der „Querdenken“-Bewegung aus Protest gegen die Anti-Corona-Maßnahmen nach Leipzig gekommen. Die meisten standen dicht an dicht ohne Maske auf dem Augustusplatz: Heilpraktikerinnen, Familien und Selbständige, flankiert von Hooligan-Gruppen in Kampfmontur. Als ihre Demonstration offiziell beendet war, brachen die Protestierenden mit Unterstützung gewaltbereiter Neonazis Polizeiketten durch und liefen die historische Strecke der DDR-Montagsdemonstranten über den Ring. Ein Moment, den die Akteurinnen und Akteure als erhebend feierten - und der viele andere erschaudern ließ. Menschen in ganz Deutschland waren schockiert über den offenen Schulterschluss zwischen Rechtsextremen und Bürgerinnen und Bürgern.

Teilnehmer der „Querdenken“-Demonstration haben 2020 Polizeiketten in Leipzig überrannt. Quelle: Dirk Knofe

Und heute, ein Jahr später? Ist das Grüppchen, dass sich jeden Montag auf Einladung der „Bürgerbewegung Leipzig“ am Leipziger Richard-Wagner-Platz versammelt, wirklich das, was von „Querdenken“ übrig geblieben ist?

Demos wurden immer kleiner

Bis zum Sommer dachte manchmal sogar Marco Böhme, dass es so ist. Böhme ist Landtagsabgeordneter der Linken und Mitinitiator des Bündnisses „Leipzig nimmt Platz“, das in der Stadt nahezu lückenlos den Protest gegen Demonstrationen aus dem „Querdenken“-Milieu organisiert. Eine der größeren dieser Demos im vergangenen Jahr war eine gegen die Corona-Impfung im Sommer - mit 800 statt 20.000 Teilnehmern auf dem Augustusplatz. Und sonst? Folgten stets einige Dutzend Menschen den montäglichen Aufrufen der „Bürgerbewegung Leipzig“, angeführt von einem Mann mit NPD-Vergangenheit aus Rheinland-Pfalz. „Im Sommer dachten wir: Lassen wir die Opas mal laufen, wir werten die durch unseren Gegenprotest nur auf“, sagt Böhme von „Leipzig nimmt Platz“. Es sei ohnehin schwer geworden, jede Woche so viele Gegendemonstranten zu mobilisieren, um sich dem Protest auch mit Sitzblockaden entgegen stellen zu können. Als dann aber vor knapp zwei Wochen mit Paul Rzehaczek, dem Vorsitzenden der Jugendorganisation der NPD, ein bekannter Neonazi beim montäglichen Protest redete, intensivierte „Leipzig nimmt Platz“ seinen Gegenprotest wieder.

Ist das „Querdenken“ heute - eine klar extremistische, zahlenmäßig dezimierte Bewegung? Der sächsische Verfassungsschutz ist in seinem aktuellen Bericht vorsichtiger. Zwar nähmen „eine beachtliche Zahl von Extremisten“ an den Corona-Protesten teil und eine Abgrenzung bürgerlicher Demonstrierender zu ihnen gebe es nicht. Was es aber auch nicht gebe: eine „strukturelle Unterwanderung“ der Proteste durch Extremisten.

Experte: „Schnelle Radikalisierung von ‚Querdenken‘“

Dennoch beobachtet inzwischen das Bundesamt für Verfassungsschutz Teile der „Querdenken“-Bewegung - und viele Experten beurteilen deren Radikalisierung auch schärfer. David Begrich zum Beispiel. Er ist Geschäftsführer des Magdeburger Vereins Miteinander e.V. und Experte für Rechtsextremismus. „Bei ‚Querdenken’ haben wir einen sehr schnellen Radikalisierungsverlauf gesehen, der eine scharfe Kurve genommen hat hin zu politischen Akteuren, die weit rechts stehen und Gewalt gutheißen“, sagt Begrich. Viele der Menschen, die sich anfangs an den Protesten beteiligt hätten, seien davor politisch noch gar nicht verortet gewesen. „Das war auch der Grund, warum Rechtsextreme da so schnell reingekommen sind“, sagt Begrich. „Sie brachten die politische Erfahrung mit, sie wussten, wie man sich Gehör verschafft.“

Die Frau, die wissen dürfte, wo der Leipziger „Querdenken“-Ableger inzwischen politisch steht, will ihren Namen nicht in der Zeitung lesen. Sie war schon vor einem Jahr aktiv bei der „Bewegung Leipzig“, ist es bis heute und hat, so sagt sie das, Angst vor Anfeindungen. „Bewegung Leipzig“ ist die Gruppe, die eng mit den „Querdenken“-Gründern aus Baden-Württemberg vernetzt war, sich inzwischen aber als unabhängig bezeichnet. Mit der rechtsradikalen, namentlich leicht zu verwechselnden „Bürgerbewegung Leipzig“, die die Montagsdemos organisiert, will die „Bewegung Leipzig“ nichts zu tun haben und beschwert sich regelmäßig über Gleichsetzungen. „Einige uns waren auf den Demos am Montag - aber nur, um sich das anzusehen“, sagt die Frau. Man sei froh, dass auf den eigenen Demos inzwischen Reichskriegsflaggen verboten seien, mehr könne man aber nicht tun. Es stehe schließlich jedem frei, auch Neonazis, zu Demonstrationen zu kommen. Den Einwand, dass Demo-Anmelder durchaus Möglichkeiten zum Ausschluss haben, lässt die Frau unkommentiert.

Rechte Verschwörungstheorien verbinden Proteste

Für heute hat die „Bewegung Leipzig“ eine Demonstration angemeldet, zum Jahrestag der Großdemo vom vergangenen Jahr. Zur Teilnahme rufen auch wieder rechtsextreme Gruppen auf, darunter die Kleinstpartei „Freie Sachsen.“ Der geplante symbolische Marsch um den Ring ist wegen der Corona-Lage nicht erlaubt - im Netz gibt es aber weiter Aufrufe, die historische Strecke trotzdem zu gehen. Für die Frau von der „Bewegung Leipzig“ ist es weder anmaßend noch übertrieben, sich einreihen zu wollen in die Historie der DDR-Montagsdemonstrationen. Denn, sagt sie, dass „mit dem digitalen Impfzertifikat eine weltweite Überwachung aller Menschen vorbereiten wird, kann man inzwischen ja nur noch schwer als Verschwörungstheorie abtun.“

Tatsächlich ist das, was sie sagt, aber genau das: eine rechte Verschwörungstheorie. Und sie zeigt, wie wenig die Gruppen aus dem „Querdenken“-Milieu voneinander trennt, bei aller gegenseitiger Abgrenzung. Dabei ist das Grüppchen, dass sich Montagabends in Leipzig trifft, bei Weitem nicht das einzige, was von dem Protest übrig geblieben ist. Die Bandbreite zeigt schon ein Blick in die vergangene Woche: Am Samstag demonstrierten 5.000 Menschen in Dresden unter dem originalen „Querdenken“-Label. In Zwönitz gerieten am Montagabend aggressive „Spaziergänger“ mit der Polizei aneinander, befeuert von Aufrufen der „Freie Sachsen“ im Netz. Die Partei hat in Sachsen die Organisation „Querdenken“ längst verdrängt als Hauptorganisator von Protesten gegen Corona-Auflagen.

Aufgeheizte Stimmung: Demonstranten der „Querdenken-Bewegung“ im November 2020 in Leipzig. Quelle: Sebastian Kahnert

Die Zeiten aber, in denen Zehntausende gemeinsam in einer heterogenen Gruppe auf die Straße gehen, scheinen vorbei. „Der Bewegungsimpuls ist nicht erschöpft, aber erlahmt“, sagt Rechtsextremismus-Experte David Begrich. Er erkennt darin Gesetzmäßigkeiten, die es oft gebe bei sozialen Bewegungen: erst ein Aufbruch mit großer Mobilisierung, dann Streit und Differenzierung, dann erlahme es oft. „Das Setting, wie wir es vor einem Jahr in Leipzig hatten, lässt sich nicht so einfach wiederholen“, sagt Begrich.

Keine Demos mehr: „Querdenken“ sucht andere politische Instrumente

Geht es nach Ralf Ludwig, Leipziger Anwalt und einer der Köpfe der bundesweiten „Querdenken“-Bewegung, ist das auch gar nicht das Ziel. „Querdenken“-Gründer Michael Ballweg habe sich Ende 2020 absichtlich aus der Organisation von Großdemos zurückgezogen. Die Organisation versucht nun anders, ihr Ziel zu erreichen - also die Beendigung aller Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Dazu gehört die Gründung der Partei „Die Basis“, der politische Arm der Bewegung. Zur Bundestagswahl holte „Die Basis“ rund 730.000 Erststimmen. Für Ludwig ist das so viel, „dass das bei einer Demonstration ganz schön beeindruckend aussehen würde.“ Beobachter wie David Begrich bewertet das anders: „Der gesellschaftliche Resonanzraum dessen, was ‚Querdenken‘ tut, ist größer, als die reale Verankerung in der Wahlbevölkerung“, sagt er. Erst vor einer Woche ist auch ein aus dem Umfeld von „Querdenken“ initiiertes Volksbegehren zur Ablösung des bayerischen Landtags deutlich gescheitert.

Der Leipziger Anwalt Ralf Ludwig auf einer Demonstration in Leipzig im September 2020. Quelle: Andre Kempner

Alle, die in diesem Text vorkommen, vom Rechtsextremismusexperten David Begrich über den Linken-Politiker Marco Böhm bis zum „Querdenken“-Anwalt Ralf Ludwig, halten den Protest gegen politische Entscheidungen in der Corona-Pandemie selbstverständlich für legitim. Eines aber unterscheidet die Beobachter von den Akteuren: Aus dem konkreten Protest gegen Kontaktbeschränkungen, Schulschließungen oder jetzt eben gegen 2G-Regeln, so formuliert es David Begrich, sei eine fundamentaloppositionelle Bewegung geworden. „Die Menschen wähnen sich im Widerstand gegen eine Diktatur.“ Er hält deshalb auch einen Aufruf für falsch, der es in den aktuellen Bericht des sächsischen Verfassungsschutzes geschafft hat. Letztlich, heißt es in dem Bericht, habe es die Zivilgesellschaft selbst in der Hand, ob die Proteste von der Mitte der Gesellschaft aufgefangen oder ein Einfallstor für Rechtsextremisten würden. Begrich sieht das anders und sagt: „Die Auseinandersetzung um die Corona-Maßnahmen ist nicht zu gewinnen, indem man sich mit Querdenken aufhält.“

Von Denise Peikert