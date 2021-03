Mitteldeutschland

Der erste Fall in Sachsen. Der erste Patient in Leipzig. Die wichtigsten Entscheidungen der Bundes- und Landesregierung im Corona-Jahr – wann wurde der erste Lockdown ausgerufen, wann trat der zweite in Kraft? Der LVZ-Thementag widmet sich in Analysen, Reportagen, Grafiken und Hintergründen den Ereignissen eines in jeder Hinsicht außergewöhnlichen Jahres.

Das Corona-Jahr im Überblick – mit Videos, Hintergrundinformationen, Grafiken und zahlreichen Beiträgen zum Nachlesen in der digitalen Zeitleiste:

Ein Jahr Corona in Sachsen – das ist der LVZ-Thementag 6 Uhr – Nachrufe auf Verstorbene in Mitteldeutschland

7 Uhr – Die politische Analyse – wie kommt Sachsen durch die Krise

8 Uhr – Editorial von LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa

9 Uhr – Zu Besuch beim ersten Patient in Leipzig

10 Uhr – MP Kretschmer zieht Bilanz – ein Interview

11 Uhr – Ein Leipziger Gastronom rechnet vor, wie er durch die Krise kommt

12 Uhr – Die Folgen der Krise für die Kultur in Sachsen – ein Schadensbericht

13 Uhr – Fußball ohne Zuschauer – ein sportlicher Rück- und Ausblick

14 Uhr – Zwischen Horror und Hoffnung – St.Georg-Intensiv-Chefarzt blickt zurück

15 Uhr –Wirtschaft – wie steht es um die Hilfen im Freistaat?

16 Uhr – ein satirischer Blick auf die Pandemie Sobald die Texte auf LVZ.de erscheinen, finden Sie hier die entsprechende Verlinkungen.

Hinweis: Der 2. März 2020 als Beginn der Pandemie in Sachsen bezieht sich auf die erste nachgewiesene Infektion im Freistaat. Die Folgen der globalen Pandemie wirkten sich bereits im Vorfeld auch auf den Freistaat aus.

Lesen Sie auch:

Von Thomas Lieb