Ein El Dorado der Braukunst: Die Chemnitzer Stonewood Brauereimanufaktur

Michael Friedrich hat schon mit 14 Jahren seine Liebe zum Bier entdeckt – dabei wollte er eigentlich nur die Schulferien nutzen, um sein Taschengeld etwas aufzubessern. Vielleicht war es Zufall, vielleicht auch Schicksal, dass es ausgerechnet eine Brauerei war, die dem arbeitswilligen Karl-Marx-Städter die Gelegenheit dazu bot. Ganze zwei Wochen lang jobbte er in der ortsansässigen Schlossbrauerei – und fühlte sich in dem geschichtsträchtigen Gebäude mit riesigen Lagerkellern und Geheimgängen bis ins Sudhaus wie auf einem gigantischen Abenteuerspielplatz.

Arbeiten musste er natürlich trotzdem, wenngleich seine Kernaufgaben schon allein wegen des Alters nichts mit Brauen, sondern viel mehr mit Putzen zu tun hatten. Friedrichs Begeisterung vermochte das jedoch nicht zu schmälern und sein Berufswunsch wandelte sich innerhalb weniger Tage vom Kupferschmied zum Braumeister.

Diplom-Braumeister und WM-Dritter

Nun sind die Pläne des gemeinen Teenagers mitunter ja wechselhafter als das Wetter im April. Nicht so bei Michael Friedrich, der seinen Plan konsequent verfolgte. Und so ist der heute 51-Jährige nicht nur Braumeister mit Diplom, sondern belegte auch 2019 bei der Weltmeisterschaft der Biersommeliers in Rimini den dritten Platz. Und natürlich braut er auch Bier, seit 2015 endlich auch in seiner eigenen Brauerei: der Stonewood Braumanufaktur in Chemnitz. Den Namen, der auf den dort gelegenen versteinerten Wald anspielt, ließ er sich bereits 2012 patentrechtlich schützen – wenn Friedrich etwas macht, dann auch gleich richtig.

Seine Lehre riss er in Rekordzeit ab, weil er beim DDR-Leistungsvergleich Silber abräumte, konnte er um ein halbes Jahr verkürzen: „Das war super, denn das hieß ja nichts anderes für mich, als dass ich viel eher mit dem richtigen Bierbrauen beginnen konnte“, erinnert er sich an diesen ersten großen Erfolg. Die Einberufung zur Armee bremste seinen Tatendrang dann zwar erst einmal aus, 1990 kehrte er aber endlich zurück an die Braukessel – jedoch nicht in heimische Gefilde, sondern in die Mönchshof Brauerei im fränkischen Kulmbach.

Ostdeutsche Braukunst hatte zu dieser Zeit einen schweren Stand, das Interesse an Westbier war riesig. Also atmete auch der Chemnitzer ein bisschen andere Luft in Sachen Brautechnik, bevor er sich entschied, seinem Wissensdurst mit einem Studium noch mehr frisches Futter zu gönnen. So ging es in die Hauptstadt an die Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin (VLB) e.V. und 1994 mit dem Diplom in der Tasche direkt als Betriebskontrolleur ins Freiberger Brauhaus.

Erstes Bier aus dem Kochtopf

Schon ein Jahr später unternahm Friedrich die ersten Schritte in Richtung Selbstständigkeit – „mit einer Mini-Mini-Mini-Brauerei. Das war quasi ein Kochtopf“, erzählt der Brauer und lacht. Der Kochtopf fasste immerhin schon 50 Liter selbstgebrautes Bier, das er in seinem eigenen kleinen Bierlokal „Zum Sudhaus“ einmal pro Woche zum Verkauf anbot. Die große Nachfrage brachte allerdings den Topf schon nach kurzer Zeit an seine Grenzen: Auch 100 Liter in der Woche reichten längst nicht mehr aus.

Schon damals servierte Friedrich keinen Einheitsbrei, experimentierte mit Weizenbock, Hanfbräu, Pfeffer-Ale und Stout – seine Gäste tranken auch diese für die damalige Zeit noch recht ausgefallenen Kreationen gnadenlos aus. Es wurde also Zeit für etwas Größeres, allerdings waren die finanziellen Möglichkeiten eher überschaubar. Anders als das handwerkliche Geschick des Brauers, der sich seine erste richtige Brauerei einfach kurzerhand selbst zusammenschweißte. Die schaffte stolze 500 Liter pro Sud, also deutlich mehr Bier, das Friedrich nun unters Volk bringen konnte.

Tipp vom Biersommelier Jens Zimmermann ist seit 1991 im Außendienst für verschiedene Brauereien aktiv. Im Jahr 2014 absolvierte der gebürtige Dresdner die Ausbildung zum Biersommelier und lebt seitdem seine Begeisterung für das Kulturgut Bier und die Vielfalt der Biere. Für unsere Serie gibt er Bier-Tipps für Einsteiger und Fortgeschrittene. Die Trinktemperatur für Bier ist abhängig vom Bierstil. Helle einheimische Biere mit einem Alkoholgehalt von ca. 5 % vol werden bei einer Trinktemperatur von ca. 6-8 Grad Celsius als sehr angenehm empfunden. Bei dunklen Bieren mit ähnlichem Alkoholgehalt kann die Genusstemperatur gern auch zwischen 8 und 10 Grad liegen. Dann kommen die Malzaromen oft besser zum Tragen. Für alkoholstarke Biere empfiehlt sich oft auch eine Trinktemperatur von 8-12 Grad Celsius oder gar bis 14 Grad Celsius. Erst dann kommt beim langsamen Genuss die ganze Aromavielfalt zum Vorschein. Je höher die Temperatur des Bieres ist, um so schneller „verschalt“ es. Das im Bier gebundene CO2 geht dem Bier verloren. Damit verliert es die beim Biergenuss gewohnte Frische. Das Bier schmeckt schal oder leer. Dieser Eindruck ist in unserer Wahrnehmung bei alkoholstarken Bieren nicht so deutlich. Diese Biere sind oft sehr vollmundig und von alkoholischen Noten dominiert.

Von 1997 bis 2005 tat er das in „Karls Brauhaus“, inmitten der Einflugschneise seiner Heimatstadt Chemnitz. „Da habe ich dann schon richtig gut Bier verkauft und auch schon erste Versuche in Richtung Spezialbier unternommen, also das, was man heute als Craftbeer kennt.“ 2004 bot er dort bereits sein erstes Tasting an. Nach acht Jahren stieß aber auch diese Brauerei an die Grenzen ihrer Kapazitäten und mit einer auf 1000 Liter getunten Anlage zog der Bierspezialist mit dem Lokal an einen neuen Standort bis er sich 2015 mit seiner Stonewood Braumanufaktur den Traum von der eigenen Brauerei erfüllte.

Sein neues Refugium am Platz der ehemaligen Germania-Brauerei in Chemnitz wirkt wie aus der Zeit gefallen: Bleiglasscheiben, große Schwungtüren und Inventar, das einigen Stationen von Friedrichs Braukarriere liebevollen Tribut zollt. So ist der unumstrittene Eyecatcher ein Teil des ursprünglich 25 Meter langen Rückbuffets, das schon in Karls Brauhaus für Staunen sorgte. Die Wände zieren nostalgische Zeichnungen und sogar originale Bauzeichnungen, um die den Brauer mancher Sammler schon beneidet hat.

Aus ursprünglich sechs Sorten Bier – Klassikern wie Zwickel und Braunbier, aber auch Pale und India Pale Ale oder Stout, deren Brauprozess dem ambitionierten Jungbrauer schon damals gut vertraut waren – sind inzwischen rund 15 Sorten im Stonewood-Dauersortiment geworden. In der Vorweihnachtszeit kommt der Bierenthusiast aber auch schon mal auf die Idee, seinen Kunden ein besonderes Highlight zu bieten. Im letzten Jahr wanderten einige zusätzliche eigens kreierte Biersorten in den „Stonewood Adventskalender“, der mit jedem Tag in Richtung Weihnachten eine neue Geschmackswelt für Bierfans eröffnete.

Hier zwickelt Michael Friedrich ein in der Reifung befindliches Bier. Quelle: BIERgenial/Jens Zimmermann

Insgesamt 26 verschiedene Biere hatte der Brauer zum Jahresende im Angebot. Saisonal sehr spezielle Biere wie das Pumpkin Ale werden jedoch nur in kleiner Menge hergestellt. Verliebt sich also ein Kalenderbesitzer in ein solches Bier, muss er unter Umständen ein halbes Jahr warten, ehe er erneut in den Genuss kommt. „Das ist aber auch ein bisschen Sinn der Sache, dass Biere nicht immer verfügbar sind, ihre jeweilige Saison haben“, erklärt Friedrich und schiebt schmunzelnd hinterher: „Das wäre ja Wahnsinn, wenn man das ganze Jahr über alle Biere hätte, das würde auch nicht funktionieren.“

Wenn er nicht an den Braukesseln steht oder neue Biersorten ersinnt, findet man den umtriebigen Bierexperten – sofern Corona nicht dazwischen funkt – auf diversen Festen und Bierbörsen. Dort gilt Friedrich als Exot, weil er statt klassischer Biere Craftbeer ausschenkt und auch zu jedem Fass- und Flaschenbier etwas zu erzählen hat, eine kleine Story oder eine Empfehlung zu Glas, Trinktemperatur und korrespondierenden Speisen. Am besten gehen bei diesen Veranstaltungen die klassischen Biere. „Wilder Hopfen findet einen sensationellen Anklang, wer sich ein bisschen auskennt, greift auch mal zu Pale Ale oder Session IPA.“

Kein Zufall, wie Friedrich weiß: „Deutschland ist generell das Land der Lagerbiertrinker, in Mittelsachsen herrscht eine ausgeprägte Affinität zum Pils – da muss eine Craftbeer-Brauerei dann Vergleichbares im Angebot haben, Zwickelbier und Wilder Hopfen sind da vorn mit dabei, gefolgt von Pale Ale und Weizenbier, das im Winter vom Bock abgelöst wird.“

Verkostung: So schmeckt Friedrichs Doppelbock Jetzt zum Ende der winterlichen Bockbierzeit entscheide ich mich für die Sonderedition „Stonewood Doppelbock“. Diese braut Michael Friedrich nur einmal. Zukünftige Doppelböcke werden von ihm dann schon wieder nach einer anderen Idee gebraut. Eins ist ihnen aber mindestens gleich: der Stammwürzegehalt von über 18 Grad Plato. Erst dann darf ein Bier als Doppelbock bezeichnet werden. Gekennzeichnet werden muss es mit der Angabe „Starkbier“. Der im Jahr 2020 von Stonewood Gebraute zeigt sich kastanienbraun im Glas und rote Reflektionen lassen ihn, aus einer leichten Trübung heraus, strahlen. Ungewöhnlich ist der geringe und schnell flüchtige Schaum. Der aufsteigende Geruch lässt den höheren Alkoholgehalt und eine Süße schnell erahnen. Nach dem das Bier wärmer ist, nehme ich feine Nuancen von Haselnuss, Waldhonig und dunklem Karamell wahr. Im Trunk ist das Bier für ein Doppelbock relativ schlank und er gibt nicht sofort alles preis, was es zu bieten hat. Eine leichte Schärfe, vermutlich vom Alkohol, ist meine erste und bleibende Wahrnehmung. In aller Ruhe zeigen sich dann Nuancen von Waldhonig, dunkler Schokolade und Röstaromen. Im Nachtrunk klingt die Schärfe lange auf meiner Zunge nach. Ein Bier zum entspannten Genuss.

Aber auch da lässt es sich ja ganz hervorragend spielen. So umfasst das Sortiment zum Beispiel ein Kaffee-Stout. Naheliegend, denn wie der Profi erklärt, bringt ein Stout schon von Haus aus Einiges an Röstaromen und damit auch Kaffeenoten mit, die der zusätzliche richtige Kaffee dann noch mal auf ein anderes Level hebt. Der Kaffee kommt ganz zum Schluss dazu, „sonst würden die feinen Aromen während des Brauens verloren gehen“. Passend dazu gibt es auch ein Milk Stout im Angebot. Zum Zusammenkippen mit der Kaffee-Schwester ist diese Kreation aber nicht gedacht, tatsächlich enthält sie noch nicht einmal Milch. Verantwortlich ist die Zugabe von Laktose, also Milchzucker. Der zeichnet sich durch seine Unvergärbarkeit aus. Oder, wie Friedrich es ausdrückt: „Den kriegt die Hefe nicht kaputt. Es bleibt also nach hinten raus eine ganz feine, stabile Süße im Bier. Das ist dann ganz samtig-weich mit fast schon cremiger Note.“ Deswegen sind auch Cream Stout oder Sweet Stout gebräuchliche Synonyme.

Weniger süß ist das Dry Stout – was aus dem gleichen Sud entsteht und am ehesten mit Guinness vergleichbar ist – und mit seinen 4 Prozent Alkohol auch noch ein ziemliches Leichtgewicht. Das trifft auch auch auf das Session IPA zu, ein hopfenfrisches Sommerbier, das den Konsum mehrerer Einheiten ermöglicht, ohne im Anschluss k.o. zu gehen – eine dankbare Geschichte für alle, die gern Bier trinken.

Michael Friedrich ist selbst so einer. „Da bin ich der typische Bierbrauer. Beim normalen IPA wäre ich aber schon beizeiten unterm Tisch, obwohl das Bier auch Spaß macht – da ist nur leider zu viel Alkohol drin.“ Er selbst gibt daher einem gleichwertigen geschmacklichen Erlebnis stets den Vorzug, wenn dieses weniger Alkohol enthält.

Wichtiger sei ohnehin der Geschmack, sagt er, „wenn es nur um den Alkohol ginge, könnten wir uns auch eine Flasche Wodka in den Hals stellen und hätten am Ende auch ein Ergebnis. Das Erlebnis würde aber fehlen.“ Ein alkoholfreies Bier hat er bisher jedoch nicht im Angebot – für ein zufriedenstellendes Ergebnis fehlt noch die richtige Technik. Eine Versuchsreihe soll aber noch in diesem Jahr starten.

Um die vielen verschiedenen Bierstile bedienen zu können und seine immer neuen Ideen umzusetzen, hat sich Friedrich viele Sonderzutaten genehmigen lassen. Die Ergebnisse tragen dann die Bezeichnung „besonderes Bier“: Und davon gibt es einige.

„Grundsätzlich kann man Bier auch nach 20 Jahren noch trinken“

Sein Barley Wine etwa braucht etwa nicht nur spezielle Hefen, die auch einen hohen Alkoholgehalt mitmachen, sondern vor allem Zeit. Mindestens ein halbes Jahr lagert das Bier auf Eichenholz, um seinen typischen Geschmack auszubilden – der dann aber noch immer nicht erreicht wird. Die eigentliche Reifephase vollzieht sich erst in der Flasche. „Unter optimalen Bedingungen kann man das gern auch noch so drei bis fünf Jahre im Keller liegen lassen und hat dann ein echtes geschmackliches Highlight für den besonderen Anlass.“ Dass das Mindesthaltbarkeitsdatum im Jahr 2022 liegt, ist da eher Richtwert als Hindernis. „Das ist eine Pflichtangabe, der Bierkenner weiß aber, dass das auch darüber hinaus noch absolut trinkbar ist. Auch Bockbier wird gern mal mit Absicht im Keller ’vergessen’ für ein Jahr, denn dann kommen oft Aromen von Rosinen oder Sherry-Noten raus, die man am Anfang nicht hat – manche mögen das lieber, als wenn es frisch ist“.

Voraussetzung für eine lange Haltbarkeit ist aber vor allem ein höherer Alkoholgehalt. Ein Stout mit rund 4 Prozent könne man, so der Fachmann, zwar lange aufheben, ohne dass es schlecht wird – „es schmeckt dann aber irgendwann einfach nicht mehr“. Starke Biere hingegen lassen sich mit Gewinn auch mehrere Jahre lang aufheben: „Grundsätzlich kann man Bier auch nach 20 Jahren noch trinken und Gefallen daran finden, das ist auch eine Einstellungssache.“

Keine schlechte Idee also, von bestimmten Bieren mindestens gleich zwei Flaschen zu kaufen. Das freut nicht nur den Brauer, sondern unter Umständen auch das bierdurstige Zukunfts-Ich, das sich dann selbst von einem ganz neuen Geschmackserlebnis überraschen lassen kann. Kaufen kann man Stonewood Bier übrigens ganz bequem auch über den Online-Shop. Durch Corona ist auch bei Friedrich der Flaschenverkauf deutlich angestiegen, die Feste und Veranstaltungen fehlen trotz des guten Absatzes. Auch seine beliebten Braukurse kann Friedrich derzeit nicht anbieten. Sonst braut er inmitten seines Bierbrauer-El Dorados mit seinen Kursteilnehmern in etwa sechs Stunden Bier und gibt sein umfassendes Bierwissen gern weiter: Von der Geschichte des Biers über Infos zu Rohstoffen und Brauprozess bis hin zu aktuellen Themen wie Bierpreisentwicklung und Konzernbildung. Dazu gibt es Bier vom Fass, eine Brauereiführung und leckere Kleinigkeiten. Sechs Wochen später kann dann das fertige Bier abgeholt und ausgetrunken werden.

Was Michael Friedrich in seiner Braumanufaktur abliefert ist eine echte One-Man-Show. Alle Flaschen werden von Hand etikettiert, die Etiketten designt der Allrounder selbst. Ruhepausen nutzt er, um Behälter zusammenzuschweißen. Wirklich abschalten ist schwierig, selbst beim Staubsaugen kommen ihm noch neue Bier-Ideen: „Dabei ist die Idee zum schwarzen Weißbier entstanden. Die Leere im Kopf durch das Staubsaugen musste mit neuen Gedanken gefüllt werden. Und am Ende war der Teppich sauber und mir war klar, dass ein Black Wheat noch fehlt in meiner Sammlung von Weißbieren.“ Die meisten Einfälle passieren eben doch im Haushalt.

Von Kaddi Cutz