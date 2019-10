Ein Bayer erbt sechsmal mehr als ein Sachse

Kamenz

2018 wurden in Sachsen 297 Millionen Euro vererbt oder verschenkt – und dafür 38,2 Millionen Euro an Steuern gezahlt. Das geht aus aktuellen Erhebungen des Statistischen Landesamtes in Kamenz hervor.

Im bundesweiten Vergleich sind die sächsischen Erb-Millionen aber buchstäblich nur „Peanuts“, machen knapp 0,4 Prozent des Gesamterlöses aus. Denn von Flensburg bis Oberammergau wechselten im vergangenen Jahr insgesamt satte 84,7 Milliarden Euro Vermögenswerte im Zuge von Erbschaften oder Schenkungen die Besitzer und wurden dafür 6,7 Milliarden Euro als Steuerabgabe an die Behörden gezahlt. Rein rechnerisch flossen also von bundesweit vererbten 100 Euro gerade einmal 40 Cent an Erben im sächsischen Freistaat.

Regionaler Spitzenreiter ist in dieser Kategorie seit Jahren Bayern, wo 2018 9,16 Milliarden Euro an Hinterbliebene weitergereicht wurden. Das waren theoretisch 482 Euro pro Einwohner im Freistaat Bayern. Zum Vergleich: Jeder Sachse hätte bei gleicher Verteilung der Erbmasse zuletzt rechnerisch 74 Euro abbekommen.

Dennoch: Wer zwischen Leipziger Tieflandsbucht und Zittauer Gebirge im vergangenen Jahr zu den Begünstigten gehörte, wird wohl in der Regel nicht über ungleich verteilte Ost-West-Vermögen geklagt haben. Rund die Hälfte der vererbten 297 Millionen Euro in Sachsen waren übrigens Bankguthaben, etwa jede sechste Übertragung enthielt Wertpapiere, jede fünfte Gebäude oder Grundstücke.

In drei Fällen betrug der Nachlass sogar zwischen zweieinhalb und fünf Millionen Euro. In immerhin 113 Fällen war das übertragene Vermögen mindestens eine halbe Million Euro wert. Das Gros der Erben konnte immerhin 10.000 Euro bis 100.000 entgegennehmen, in 58 Fällen blieben nach Abzug der Verbindlichkeiten noch 5000 Euro übrig. Wie es gestern aus Kamenz hieß, wurden auch insgesamt 49 Millionen Euro an Schulden an Verwandte weitergegeben.

Von Matthias Puppe