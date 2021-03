Leipzig

Die Krimiszene ist legendär: Im T-Shirt steht Horst Schimanski (Götz George) in seiner Küche, sucht vergeblich eine saubere Pfanne, schlägt schließlich zwei rohe Eier in ein Glas und trinkt sie.

Was vor Jahrzehnten „Tatort“-Fans aufwühlte, gehört bei Christian Riedel zum Alltag. Bis zu acht Eier verkostet er pro Woche. Roh wie bei „Schimmi“, versteht sich. „So kann ich feststellen, ob alles mit dem Futter stimmt“, erklärt er. Sei zu viel Raps im Futter, schmecke das Eigelb leicht bitter.

Über Hühner und Eier weiß der Vorsitzende des sächsischen Geflügelwirtschaftsverbandes so einiges. Auch warum die Sachsen braune Eier lieber mögen als weiße.

Nach der Wende griff man im Osten lieber zu braunen Eiern

„75 Prozent der Kunden in Sachsen und in den anderen ostdeutschen Bundesländer kaufen braune Eier“, sagt der 69-Jährige. „Im Westen ist der Anteil geringer und in Ländern wie Schweden oder Norwegen kommen fast nur weiße Eier auf den Tisch.“ Das hänge damit zusammen, dass es zu DDR-Zeiten zumeist nur weiße Eier gegeben habe, und die seien oft nicht einmal richtig weiß gewesen, erklärt Riedel. Mit der Wende griffen viele Ostdeutsche deshalb schnell zu braunen Eiern. „Wir Züchter in Sachsen stellten uns darauf ein.“

Der von Riedel nach der Wende aufgebaute Geflügelhof in Großenhain wird heute von Sohn Alexander geführt. So bleibe mehr Zeit, Wissbegierigen zu erklären, „wie die Henne ihre Eier braun färbt“, sagt der Verbandschef. Nach dem Legen spritze sie aus einer speziellen Drüse Farbe auf ihre Eier, erklärt er. „Um weiße Eier zu bekommen, erschrecken wir die Henne, die Farbe geht dann meist daneben oder es entstehen gesprenkelte Eier.“ Er macht eine kleine Pause. Zum Erschrecken eigne sich „Rockmusik, vorzugsweise AC/DC“. Spätestens jetzt kann er das Lachen nicht mehr unterdrücken. Den Scherz mache er gern.

Die Ohren der Henne verraten die Farbe ihrer Eier

„Im Ernst“, fährt er fort. „Die Farbe der Eierschale hängt tatsächlich mit der Schalendrüse im Legedarm des Huhns zusammen.“ Sie produziere Pigmente aus dem roten Blutfarbstoff Hämoglobin. Die Farbe des Federkleides sei übrigens nicht entscheiden dafür, ob ein Huhn braune oder weiße Eier legt. An den Ohren der Henne erkenne man es aber schon. Sind diese rot, sind die Eier sehr wahrscheinlich braun. Sind sie weiß, sind auch die Eier weiß.

In der Osterzeit steige im Einzelhandel die Nachfrage nach Eiern um 40 Prozent, erklärt Katharina Standke vom Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft. „Die größte Nachfrage besteht dabei in der Woche vor der Karwoche.“ Engpässe gebe es keine. Da Hühner nicht einfach zu Ostern mehr Eier legen als sonst, seien vor allem das Stallmanagement und eine gute Logistik von Bedeutung. Die Züchter bringen weit vor Ostern mehr Hennen in die Ställe und erhöhen so die Legeleistung. „Alle weißen Eier, die in den Wochen vor Ostern produziert werden, gehen in den Handel. Die Lieferungen an Lebensmittelhersteller, die Eier für ihre Nudeln oder Kekse brauchen, werden deutlich zurückgefahren oder sie erhalten braune Eier.“

Stempel auf dem Ei verrät das Herkunftsland und auch den Stall

Züchter Riedel rät zu regionalen Produkten. Die bekommt man beim Direktvermarkter oder auch in vielen Supermärkten. „Einfach auf den Stempel schauen.“ „0“ stehe für Bio-, „1“ für Freiland- und „2“ für Bodenhaltung. Die „14“ verrate das Herkunftsland Sachsen. Im Internet findet man unter www.was-steht-auf-dem-ei.de auch noch den Stall, aus dem das Ei stammt. „Diesen Service gibt es schon seit zehn Jahren. Aber immer noch wissen laut Umfragen 85 Prozent der Kunden nichts darüber.“

Wegen der Vogelgrippe müssen die meisten Hühner seit Mitte Januar in Sachsen allerdings im Stall bleiben. Nach einer EU-weiten Regelung dürfen die Eier ab der Stallpflicht noch 16 Wochen lang als Freilandeier vermarktet werden. Eier aus Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern oder auch aus den Niederlanden gibt es demnach nicht mehr als Freilandeier, da dort die Vogelgrippe früher aufgetreten ist.

In Zeiten von Corona ist der Verbrauch gestiegen

Sachsens Tierhalter würden es mit der Hygiene sehr ernst nehmen, meint Riedel. Für Betriebe ab 3000 Hühner – sie sind zumeist auch im Verband Mitglied – lege er die Hand ins Feuer. In den Ställen gebe es eine hohe Biosicherheit. „Mitarbeiter, die in den Stall wollen, müssen sich mehrfach desinfizieren. Ihre Arbeitskleidung ziehen sie nur in speziellen Umkleidekabinen an. Dann werden Hände und Schuhe erneut desinfiziert.“

Insgesamt werden in Sachsen rund 3,86 Millionen Legehennen gehalten. Im Vorjahr legten sie 947 Millionen Eier. Der Eierkonsum der Deutschen ist in Corona-Zeiten deutlich gestiegen. Vor zwei Jahren betrug der Pro-Kopf-Verbrauch noch 211 Eier, im Vorjahr waren es 239 Eier. Die meisten davon stammen von heimischen Hühnern – 2020 waren es 155, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilt. Die restlichen stammen aus dem Ausland, vor allem aus den Niederlanden.

„Seit Corona wird viel zu Hause gebacken und gekocht“, erklärt Riedel. Wie viele Eier roh gegessen werden, werde statistisch nicht erfasst.

Von Andreas Dunte