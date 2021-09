EU-Kommission gibt 16 Millionen Euro an Fördermitteln für Sachsen frei

Dresden

Die Europäische Kommission hat nach Angaben des sächsischen Wirtschaftsministeriums 16 Millionen Euro zusätzlicher Fördermittel für Sachsen freigegeben. Das Geld solle in die Bereiche Bildung, Weiterbildung und Beschäftigung fließen, teilte das Ministerium am Montag in Dresden mit. Laut Ministerium kann es bis Ende 2023 eingesetzt werden. „Wir investieren in die Zukunftsfähigkeit unserer Fachkräfte“, kündigte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) an.

Finanziert werden sollen Vorhaben zur beruflichen Weiterbildung, außerschulische Projekte „zur Bildung für den grünen und digitalen Wandel“, Nachwuchsforschung und der Umbau in Unternehmen „zur Sicherung einer grünen und digitalen Zukunft“. Erste Anträge können den Angaben nach im Bereich der Beruflichen Weiterbildung bereits in den nächsten Tagen bei der Sächsischen Aufbaubank gestellt werden. Die weiteren Bereiche folgen dann im Laufe der nächsten Wochen.

Von RND/dpa