EM-Start: Sachsens Brauer und Händler hoffen auf ein neues Sommermärchen

Leipzig

Nach langer Durststrecke kehrt mehr und mehr Normalität in Handel und Gastronomie zurück. Endlich kann man wieder im Biergarten ein frisch Gezapftes trinken und von Boutique zu Boutique schlendern, ohne einen gültigen Negativtest vorzuweisen. Jetzt ruhen die Hoffnungen auf einen sonnigen Sommer und auf die Fußball-Europameisterschaft.

Nach den massiven Verlusten der letzten Monate kommt den Brauern in Sachsen die EM wie gerufen. „Die Gastronomie hat in den letzten Tagen und Wochen ordentlich Fassbier geordert“, heißt es bei Sternquell in Plauen. „Klar hoffen wir auf leidenschaftliche Spiele und natürlich darauf, dass die deutsche Mannschaft lange im Turnier bleibt“, sagt der leitende Produktmanager Thomas Münzer. „Leider wird es keine großen Public Viewing-Veranstaltungen geben. Ich denke aber, dass viele die EM im Biergarten oder bei sich zuhause in geselliger Runde verfolgen – natürlich bei heimischen Bier oder Radler.“

Spielen vor leeren Rängen fehlt die Emotion

Auch bei der Feldschlösschen Brauerei in Dresden ist man froh über den Start in die Biergartensaison und will nach den massiven Verlusten während der Corona-Krise wieder etwas Boden gut machen. Die Gaststätten hätten Vertrauen gefasst und würden ihre Keller füllen, wie Marketingchef Frank Haase sagt. Er selbst freue sich auf die Spiele. „Leider finden sie vor fast leeren Rängen statt. Da fehlt das, was Spiele jeglicher Art brauchen: Emotionen.“

„Ein sportliches Großereignis wie die Fußball-Europameisterschaft kann durchaus einen positiven Effekt auf den Bierabsatz haben.“ Davon geht Ines Zekert von Ur-Krostitzer aus. Allerdings bedauert auch Sie, dass es in diesem Jahr keine großen Public Viewing-Veranstaltungen geben wird. „Zudem hängt viel vom Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft ab.“

Die Krostitzer rechen damit, dass die Lust auf ein frisch Gezapftes in den kommenden Wochen verstärkt zurückkehrt. „Das wäre den Gastronomiepartnern und der gesamten Brauwirtschaft zu wünschen. Also drücken wir der deutschen Mannschaft die Daumen und hoffen auf das nächste Sommermärchen.“

Zur Weltmeisterschaft 2014 stieg der Bierabsatz deutlich

Nach Angaben des Brauerbundes in Sachsen brach der Absatz im April dieses Jahres erneut ein. Mit rund 557.000 Hektolitern wurden zehn Prozent weniger Bier verkauft als im Vorjahresmonat. Und der Absatz im April des Vorjahres war schon miserabel. Die Brauer setzten damals elf Prozent weniger ab als im April 2019.

„Besonders kleinere Brauereien, die ihr Fassbier an die Gastronomie verkaufen, waren von dem monatelangen Lockdown betroffen“, so Sprecherin Barbara Sarx-Lohse. „Klar hoffen jetzt alle auf einen Dreiklang von gutem Wetter, EM und eine dauerhafte Öffnung der Gastronomie.“

Das „Sommermärchen 2014“ ließ den bundesweiten Bierabsatz um 14 Prozent nach oben schnellen, was einem Mehrverbrauch von 1,2 Millionen Hektoliter entspricht. In Sachsen kletterte zur WM in Brasilien der Absatz im Juni 2014 um 13 Prozent oder 90.000 Hektoliter. „Was sicher auch daran gelegen hat“, so heißt es beim Brauerbund, „dass Deutschland lange im Turnier geblieben ist und letztlich die WM gewonnen hat.“

Nach sind die Erwartungen im Handel gedämpft

Auf bessere Absätze hofft man auch im Handel. „Gegenwärtig gehen wir von einem nur begrenzten Einfluss der Fußball-Europameisterschaft auf das Geschäft des Einzelhandels aus. Da die EM-Spiele weitestgehend außerhalb Deutschlands stattfinden, ist lediglich in einzelnen Sortimenten mit spürbaren Effekten zu rechnen“, meint René Glaser, Hauptgeschäftsführer beim Handelsverband Sachsen (HDE).

„Eine aktuelle Verbandsumfrage bestätigt, dass insbesondere der Lebensmittelhandel und der Elektronikhandel durch das Sportgroßereignis einen positiven Effekt auf die Verbraucherstimmung erwarten.“ Das gelte auch für Sportartikel sowie Bau- und Heimwerkermärkte. „Wer weiß, vielleicht geschieht ja noch ein Wunder wie zur WM in Brasilien“, so Glaser weiter. Da schaffte es die deutsche Elf bis ins Finale, was der Handel positiv zu spüren bekam.

Das wirkte auch zwei Jahre später noch nach. Bei der EM 2016 stieg der Absatz an TV-Geräten um 12 Prozent, von Beamern um 70 Prozent und großformatigen Leinwänden sogar um 91 Prozent. Auch die Nachfrage nach Biergarnituren (plus 60 Prozent) und Lounge-Möbeln (plus 31) nahm zur EM 2016 zu – ebenso die von Bierkühlern (plus 52), Grillpfannen (plus 25) und Snacks (plus 43).

Laut einer Umfrage des Marktforschungsunternehmens POSpulse wollen zur EM 58 Prozent die Spiele im Garten mit Freunden anschauen, acht Prozent in einer Sportsbar und 28 Prozent zu Hause. 67 Prozent der Befragten geben an, dass für sie Bier bei der EM das Lieblingsgetränk ist. Für 55 Prozent gehört Grillen grundsätzlich zum perfekten EM-Fußballabend dazu.

Von Andreas Dunte