Nach zwei schlechten Jahren fällt die Ernte in diesem Jahr in Sachsen zumindest durchschnittlich aus. „Doch es ist einfach die brutale Normalität, dass wir das Ertragsniveau von 2017 nicht mehr erreichen werden“, sagte der Präsident des Sächsischen Landesbauernverbandes, Torsten Krawczyk, am Mittwoch in Zwönitz (Erzgebirgskreis) am Sitz der Agrargenossenschaft bei der Vorstellung der aktuellen Erntebilanz. Dabei fielen die Ergebnisse regional sehr unterschiedlich aus. Während im Erzgebirge bei kräftigeren Niederschlägen immer noch gute Erntene möglich waren, gehören die Leipziger Region, Nordsachsen und das Muldental erneut zu den Verlierern.

Gründe für den Einbruch seien aber nicht nur Trockenheit und Frosteinbruch im Frühjahr. „Wir Bauern haben die Sorge, dass die Feldmäuse schneller ernten als wir“, sagte Krawczyk, der das Landgut Westewitz (Kreis Mittelsachsen) leitet. Abgefressene Getreidestreifen, Löcher dicht an dicht gehörten in diesem Jahr zur Normalität. Mehr noch: Die Nager gehen sogar an Rüben und Kartoffeln. Eine sachgerechte Mäusebekämpfung sei für viele seiner Kollegen angesichts der aktuellen Lage existentiell, so der Bauernpräsident, der auch Hilfen vom Freistaat forderte.

Agrarminister Wolfgang Günther (links) und Sachsens Bauernpräsident Torsten Krawczyk beantworten Journalisten Fragen. Quelle: Roland Herold

Agrarminister Wolfram Günther (Grüne) ging auf diese Forderung nicht ein. Ihm sei allerdings klar, dass die Ernte sehr heterogen sei. „Das nützt natürlich Regionen nicht, in denen sie unterdurchschnittlich war“, sagte der Minister. Er verwies auf die Auswirkungen des Klimawandels und – damit verbunden – sinkende Grundwasserstände. Großwetterlagen hielten länger an. Das betreffe sowohl Dürren als auch Niederschlagszeiten.

Daraus folge: „Wenn Niederschläge kommen, müssen sie bewahrt werden.“ Die Landwirtschaft müsse flexibel auf die neuen Herausforderungen reagieren, ein betriebliches Risikomanagement sei unabdingbar. Was an einem Ort funktioniere, müsse es an einem anderen Ort nicht. Er wolle sich deshalb bei den anstehenden Haushaltsverhandlungen in Sachsen auch für ein Kompetenzzentrum Nachhaltige Landwirtschaft einsetzen.

Schärfere Töne schlug der Vize-Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Wolfgang Vogel, an, der Günther allerdings zunächst für seine „mutigen Worte“ im LVZ-Interview über die Tagebauseen lobte. Günther hatte darauf verwiesen, dass die Seen auch große Wasserverdunstungsflächen seien. Vogel ergänzte: „Wenn wir die Thermik verändern, dann verändern wir eben auch die Wolkenstruktur.“ Das habe Auswirkungen auf Niederschläge. Es sei auch besser, bedrohte Talsperren mit Wasser aus den Tagebauseen zu speisen als Flüsse anzuzapfen.

Vogel, Geschäftsführer der Bauernland GmbH Beiersdorf bei Grimma ( Landkreis Leipzig), verlangte zudem Fortschritte im Hinblick auf eine Mehrgefahren-Versicherung für Bauern, um Ernteverluste abzufedern. Im Vergleich zu den Corona-Hilfen gehe es lediglich um drei bis fünf Millionen Euro. „Da muss doch, verdammt noch mal, das Geld da sein“, sagte er. Man dürfe sich auch keinen Illussionen hingeben. „Sie glauben doch nicht, dass Bauern untereinander solidarisch sind, wenn es darum geht, zu helfen.“

Sein Kollege Krawczyk kündigte für Herbst allerdings zumindest erst einmal ein Modellprojekt für eine derartige Mehrgefahren-Versicherung mit einem Versicherer an. Der Chef der gastgebenden Agrargenossenschaft Zwönitz, Thomas Dorrock, versprach Futtergetreide und damit Hilfe für Nordsachsen. „Wir geben ab“, kündigte er an. Für Vogel allerdings keine realistische Option: Es mache keinen Sinn, das Futtergetreide quer durch den Freistaat nach Nordsachsen zu fahren. „Da klebt die Hälfte des Preises an den Rädern.“

Laut Statistischem Landesamt sind die Verluste in Sachsen vor allem beim Sommergetreide (- 43,7 Prozent) und bei Zuckerrüben ( –13, 8 Prozent) hoch. Dagegen konnten Körnermais (+12,7 Prozent) und Hafer (+11 Prozent) leicht zulegen.

Von Roland Herold