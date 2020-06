Dunkel war’s, der Mond schien helle über Ostsachsen

Bischofswerda

Ein Himmelsschauspiel der besonderen Art gab es am Wochenende in Ostsachsen zu beobachten: Ein großer, faszinierender Vollmond – der allerdings nicht als offizieller Supermond gilt. Dieser hier geht gerade am Horizont zwischen Bischofswerda und Neustadt in Sachsen auf.

Der Vollmond erschien an diesem Wochenende deshalb so groß, da er sich am erdnächsten Punkt in seiner Umlaufbahn befand. Wenn er, wie hier, nur knapp über dem Horizont steht, sorgt das Phänomen der Mondtäuschung dafür, dass er den Menschen auf der Erde noch größer vorkommt. Dabei handelt es sich allerdings um eine optische Täuschung, die bis heute noch nicht abschließend geklärt ist.

Anzeige

Weitere DNN+ Artikel

Von DNN