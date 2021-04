Dulig reagiert auf Kritik der Wirtschaft: „Politik will die Situation nicht ausnutzen“

Leipzig/Dresden

In Teilen der sächsischen Wirtschaft brodelt es. Gewaltig sogar. Ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie „ist im Regierungshandeln noch immer keine Strategie für ein Leben mit dem Virus“ zu erkennen. Statt endlich einen Neustart vorzubereiten, stecke das Land in der Lockdown-Sackgasse fest.

Das schreiben sieben sächsische Unternehmerverbände in einem öffentlichen Brief an die Politik und fordern von den politisch Verantwortlichen Risikobereitschaft. „Angst ist menschlich“, heißt es weiter, „aber sie war noch nie ein guter Ratgeber. Entscheidungen, die nur den Ängsten folgen, fehlen oft die machbaren Optionen und der Wille zur Gestaltung.“

Unterzeichner warnen vor einem „politischen Supergau“

In dem Papier wird die Frage aufgeworfen, ob es angemessen sei, im Namen des Virus Grundrechte einzuschränken. „Nachdem Hochbetagte nun weitgehend geimpft sind, wird eine weitere Drohkulisse aufgebaut“, heißt es. Im Superwahljahr 2021 mit der Bundestagswahl sei das verheerend. Die derzeitigen Umfragewerte der demokratischen Parteien für Sachsen seien schon jetzt düster. Ein „politischer Supergau“ zeichne sich bei Wahlen ab. Die Unterzeichner fürchten, dass dadurch das Image des Wirtschafts- und Lebensstandortes Sachsen weiter in Mitleidenschaft gezogen wird.

Deshalb plädieren sie für „einen zeitnahen Neustart jenseits von einem weiteren Lockdown“. Als Unterstützer des Aufrufs sind sieben Verbände genannt: Handelsverband, Landestourismusverband, Netzwerk Logistik Mitteldeutschland, Silicon Saxony, Südwestsachsen Digital, Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen und der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga.

„Wir verfügen endlich über wirksame Impfstoffe“

Sachsens Wirtschaftsminister will das nicht unkommentiert lassen und greift selbst zur Feder. Er verstehe die Probleme, teile die Sorgen. „Und dennoch ist es im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger, dass wir so handeln, wie wir handeln“, schreibt er in seiner Erwiderung. Und dann schildert er die Lage aus seiner Sicht, spricht von sich füllenden Krankenhäusern, der britischen Mutationsvariante und davon, dass wir endlich über wirksame Impfstoffe verfügen, „welche uns effektiv vor Infektionen schützen können und Testmöglichkeiten, welche eine weitere Verbreitung einschränken können“.

Natürlich habe es einzelne Branchen in Sachsen besonders hart getroffen. „Gastronomen. Hoteliers. Reiseveranstalter. Einzelhändler. Kultur- und Kreativschaffende. Einige Dienstleistungsbereiche des Handwerkes.“ Seit über einem Jahr werde diesen Bereichen geholfen. Auch und vor allem finanziell. Kaum ein anderes Land auf der Welt unterstütze seine betroffenen Unternehmen so finanziell umfassend, „wie es Deutschland seit Monaten meistert“.

Sachsen Wirtschaft wächst 2021 voraussichtlich um 2,3 Prozent

Allein 563 Millionen Euro seien über die November-, Dezemberhilfe und die Überbrückungshilfe III bereits in die sächsische Wirtschaft geflossen, schreibt Dulig. Zugleich macht er deutlich, dass „die Industrie, produzierende Unternehmen, die Bauindustrie, weite Teile des Handwerkes und viele andere“ weiterarbeiten könnten. Sachsens Wirtschaft sei im Vorjahr weniger stark geschrumpft als der Bundesdurchschnitt. Und für dieses Jahr werde ein Plus von 2,3 Prozent prognostiziert.

Dulig versucht in seinem Schreiben, den Kritikern die Hand zu reichen. Man setze auf die Mithilfe der Kammern, Verbände und Unternehmen bei Tests und Impfungen. Er lobt Volkswagen, das im Zwickauer Werk seinen Mitarbeitern eigenständig Impfungen anbietet, verweist auf das Modellprojekt Augustusburg, das Restaurants, Hotels und der Kultur eine Öffnungsperspektive aufzeigt.

„Zeit für Wahlkampftaktik gibt es nicht“

Niemand habe einen fertigen Plan in der Schublade, rechtfertigt Dulig sich weiter. „Und niemand in politischer Verantwortung kann daraus einen Nutzen für sich schlagen. Zeit für Wahlkampftaktik, die oft unterstellt wird, gibt es nicht. Alle demokratischen Parteien haben derzeit andere Probleme und Aufgaben abzuarbeiten, anstatt das Thema für sich politisch ausschlachten zu können.“ Damit reagiert Dulig auf folgende Zeilen im Brief der Verbände: „Vor den anstehenden Wahlen ist es umso bedeutsamer, nicht der Logik des Machterhalts zu folgen, sondern Führungsentscheidungen auf der Grundlage unserer demokratischen Institutionen zu treffen, die gesellschaftliches Leben und freies Wirtschaften mit dem Virus ermöglichen.“

Natürlich, entgegnet Dulig, „wäre es einfach, jetzt alle Einschränkungen aufzuheben“. Doch das würde, so mahnt der Minister, „die seit Monaten gemeinsam gestemmten Erfolge, Mühen und Entbehrungen“ verpuffen lassen. Das Virus könne sich dann unkontrolliert ausbreiten.

Handwerkskammer Dresden solidarisiert sich mit Unterzeichnern

Die Kammern, Gewerkschaften und die Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft haben das Papier nicht unterschrieben. Allerdings solidarisierte sich bereits die Handwerkskammer Dresden mit den Briefverfassern. „Wir brauchen eine durchdachte und längerfristige Strategie, um Leben und Wirtschaften mit und trotz der Corona-Pandemie zu ermöglichen“, lässt Kammerpräsident Jörg Dittrich wissen.

Sachsens FDP-Chef Frank Müller-Rosentritt zeigt ebenfalls Sympathie und kritisiert das ängstliche Vorgehen der sächsischen Regierung. „Die Hygienekonzepte sind schon lange vorhanden, Schnelltestzentren in den Innenstädten und Schnelltests in Supermärkten gibt es. Auch erste Modellprojekte für Öffnungen sind erfolgreich gestartet.“ Es brauche jetzt clevere Regelungen, die öffentliches und wirtschaftliches Leben wieder zulassen und ein Leben mit dem Virus ermöglichten.

Aus der Handwerkskammer Leipzig war zu hören, dass in der Vergangenheit genügend Briefe und Weckrufe ergangen seien. Man hoffe auf die richtigen Reaktionen.

Von Andreas Dunte