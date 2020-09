Wien

Weil Deutschland Wien zum Risikogebiet ernannt hat, kann Martin Dulig ( SPD) nicht nach Berlin zu seinem Termin im Bundesrat reisen und muss sich stattdessen im heimischen Moritzburg in Quarantäne begeben. Ursprünglich wollte der sächsische Wirtschafts- und Verkehrsminister in der Bundeshauptstadt zu einer Abstimmung zur neuen Straßenverkehrsordnung erscheinen und auch reden. Allerdings befand Dulig sich mit seiner Delegation vor zwei Tagen noch in Wien. Wien wurde am Mittwochabend zum Risikogebiet erklärt.

14 Tage rückwirkend

In Sachsen gilt: Wer zum Zeitpunkt seiner Einreise aus einem aktuellen Risikogebiet kommt, muss sich in häusliche Isolation begeben. Betrachtet wird dabei rückwirkend ein Zeitraum von 14 Tagen. Es ist also egal, dass Dulig bereits am Dienstag abgereist ist und Wien erst am Mittwoch den Risikostatus erhalten hat.

Anzeige

Wie lange der Minister, der unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen gereist ist, zu Hause bleiben muss, hängt nun vom Ergebnis eines Coronatests ab. Eigentlich müsste er laut Quarantäne-Verordnung 14 Tage zu Hause bleiben. Diese Frist kann aber mit einem negativem Attest verkürzt werden.

Weitere DNN+ Artikel

Wirtschaftsreise durch Österreich

Martin Dulig befindet sich zur Zeit noch mit seinen Begleitern auf einer fünftägigen Reise durch Österreich. Auf dieser trifft er sich mit Investoren, die Geschäftsbeziehungen zu Sachsen pflegen. Er hat sich außerdem, unter hohen Sicherheitsbedingungen, mit einer Reihe örtlicher Amtsträger zum Austausch über Politik in Zeiten von Corona getroffen. Die LVZ begleitet Martin Dulig auf seiner Reise.

Besuch in die Niederlande abgesagt

Neben dem Termin im Bundesrat musste Dulig nun auch eine Reise in die Niederlande absagen. Denn neben Wien erhielten am Mittwoch auch Amsterdam und Provinzen in Holland den Risiko-Status. Der SPD-Politiker, der am Donnerstag den letzten Tag seiner Reise in Linz verbringt, reist am Abend zurück nach Dresden. Im Bundesrat wird ihn Sozialministerin Petra Köpping ( SPD) vertreten.

Von Josa Mania-Schlegel