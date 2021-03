Dulig: Osterruhe zu Gründonnerstag muss weg

Dresden

Update: Dieser Text enthält einen veralteten Stand. Bund und Länder beraten aktuell (Stand: 23.3., 11.30 Uhr) noch einmal über neue Beschlüsse. Der Text wird im Laufe des Tages aktualisiert, sobald neue Informationen und Ergebnisse vorliegen.

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) macht aus seiner Kritik keinen Hehl: Die Bund-Länder-Beschlüsse hätten ihn ratlos zurückgelassen, sagte Dulig am Mittwoch in Dresden. Selbst wenn man sich spät in der Nacht auf bestimmte Regelungen einige, müssten diese verständlich sein – und vor allem in der Bevölkerung akzeptiert werden. „Bei der schlechten Stimmung, die es schon gibt, verlieren wir selbst diejenigen, die bislang noch verständnisvoll gewesen sind“, klagte Dulig, der in Sachsen auch 2. stellvertretender Ministerpräsident ist, den Gipfel an.

Dulig: Gipfelbeschlüsse nicht verantwortbar

Bund und Länder hatten in der Nacht zu Dienstag verschärfte Lockdown-Regelungen über Ostern beschlossen. Dazu zählt auch eine Osterruhe vom 1. bis 5. April. „Das ist nicht durchdacht“, kritisierte Dulig, „die Regelung zu Gründonnerstag ist falsch und muss gekippt werden.“ Außerdem sei völlig unklar, wie der arbeitsfreie Tag samt Entschädigungen und Lohnausfällen geregelt werden soll: „Beschäftigte und Unternehmen müssen wissen, was gilt.“ Solche Beschlüsse, wie sie von der Bund-Länder-Runde getroffen wurden, seien „nicht verantwortbar“.

Wirtschaftsminister fordert „klare Instrumente“

Dulig forderte, die Beschlüsse generell zu überprüfen. Es gebe zwar gute Gründe für einen Lockdown – „doch wir brauchen klare Instrumente“. Ansonsten schaffe Politik nur weitere Verwirrung und Verunsicherung.

Wenige Minuten nach Duligs Statement nahm Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) während einer abermaligen Schalte mit den Ministerpräsidenten die Osterruhe wieder zurück. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) und nochmals Dulig wollen sich am Mittag erneut zu den Entwicklungen äußern.

Von Andreas Debski