Leipzig/Freiberg

Der Freiberger Baubürgermeister Holger Reuter (CDU) ist in den vergangenen Jahren für die eine oder andere Kontroverse gut gewesen: Er hat als örtlicher CDU-Vorsitzender beispielsweise über eine Koalition mit der AfD nachgedacht. Auch an „Spaziergängen“ von Corona-Kritikern durch Freiberg hat er sich im Frühjahr beteiligt, was einige Wogen in der Lokalpolitik auslöste. Nun hat sich Reuter gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) zu den Corona-Maßnahmen in Sachsen geäußert – und die Entrüstung ist riesig.

„Kesseltreiben gegen die Ungeimpften“

Reuter spricht sich im Text über den Druck, der auf Ungeimpfte ausgeübt wird. Er sieht ein „Kesseltreiben gegen die Ungeimpften“. Das werde „vorgenommen in einer Art und Weise, dass die Ungeimpften sich fühlen wie die Armenier damals in der Türkei, wo dann zum Teil eine Ausrottung stattfand“.

Der Massenmord an den Armeniern fand 1915 und 1916 im damaligen Osmanischen Reich statt. Der Bundestag hat ihn 2016 als Völkermord eingestuft. Nach Schätzungen kamen zwischen 800.000 und 1,5 Millionen Menschen ums Leben.

Geimpfte seien Schuld an Lage in Kliniken

Auf Nachfrage der Autorin erklärt Reuter in dem Artikel, er würde den Druck auf die Ungeimpften nicht mit dem damaligen Genozid vergleichen: „Denn dann unterstellen Sie mir noch ganz andere Dinge.“ Aber man könne „sich ja vorstellen, wie sich Menschen fühlen, die von der Politik in die Enge getrieben werden“. Dann zitiert ihn die FAS indirekt: „Es sei doch so: Nicht die Ungeimpften seien schuld an der Lage in den Krankenhäusern, sondern die Geimpften mit ihrer Nachlässigkeit.“

OB Krüger verlangt noch heute Klarstellung

Reuters Äußerungen lösten in Freiberg regelrechte Fassungslosigkeit aus. Oberbürgermeister Sven Krüger (parteilos) sagte, er sei über die Äußerungen von Herrn Reuter „einfach nur sprachlos und entsetzt.“ Der OB stellte klar, dass der Baubürgermeister nicht für die Stadt spreche. „Für mich sind seine Aussagen mit meinen Wertvorstellungen unvereinbar und, was viel schlimmer ist, er schadet unserer Stadt massiv.“

Krüger erwarte nun von den Mitgliedern des Stadtrats, die Herrn Reuter gewählt hätten, eine „eindeutige“ Positionierung: „Wenn Herr Reuter der Meinung ist, dass sein Platz auf der Seite der ungenehmigten Demonstrationen ist, dann sollte er die Konsequenzen ziehen und sein Amt zur Verfügung stellen. Falls er weiterhin sein Amt ausüben will, erwarte ich noch heute eine öffentliche Klarstellung seiner Äußerungen.“

Die Freiberger Linken-Stadträtin Jana Pinka erklärte bereits, sie würde eine Abwahl von Reuter als Baubürgermeister befürworten. Reuter selbst antwortete auf LVZ-Anfrage bislang nicht.

Sächsische CDU will sich auch äußern

Auch aus der Landespolitik gab es Reaktionen: Der Chef der Linksfraktion im Landtag, Rico Gebhardt, schrieb bei Twitter: „Wenn ich nicht wüsste, dass es in der Bergstadt Freiberg sehr viele Menschen gibt, die sich für eine weltoffene und moderne Stadt einsetzen, müsste man denken, die Stadt besteht vor allem aus Rassisten, Querdenkern und Covidiots.“ Die sächsische CDU will sich auch demnächst äußern.

Freiberg hat sich in den vergangenen Wochen zu einem Schwerpunkt der „Spaziergänge“ entwickelt. Mehrere hundert Menschen zogen auch vergangenen Montag durch die Innenstadt. Nachdem die Stadtgesellschaft lange still geblieben war, veröffentlichte ein Bündnis einen Offenen Brief, mit dem es Position gegen die „Spaziergänger“ bezog: „Lasst Freiberg nicht zum Abenteuerspielplatz der Rechtsextremen und Coronaleugner werden!“ Auch der Oberbürgermeister hat den Brief mittlerweile unterzeichnet.

Von Kai Kollenberg