Dresden

Im Fall der Drohungen gegen Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig ( SPD) hat die Dresdner Staatsanwaltschaft inzwischen eine erste Spur zu den Tätern. Wie Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt am Montag gegenüber der Leipziger Volkszeitung erklärte, habe der Provider des Online-Portals, auf dem Unbekannte einen Sturmgewehr-Nachbau bestellt und anschließend an Dulig geschickt hatten, inzwischen die vermeintliche IP-Adresse des Käufers herausgegeben. „Der Provider hat alles gemacht, was er konnte“, sagte Schmidt.

Nur anhand dieser IP-Adresse konnte der Täter allerdings noch nicht konkret ermittelt werden. „Das ist in der Regel weitaus komplizierter, als man denkt. Da spielen auch Verschlüsselungen und Umleitungen eine Rolle“, so Schmidt. Die IP-Adresse sei lediglich ein Ermittlungsansatz, dem die Kriminalisten nun nachgehen können. Weitere Angaben zum Stand der Recherchen wurden nicht gemacht.

Jedem Gerät, das sich im Internet anmeldet, wird eine solche IP-Adresse zugeordnet, damit Datenpakete von Sender und Empfänger ausgetauscht werden können. Allerdings können IP-Adressen auch auf vergleichsweise einfache Art und Weise im Netz verschleiert werden, beispielsweise mit Hilfe von Umleitungen über Proxy-Server oder mit der Nutzung des Tor-Netzwerk – einem Zugang zum sogenannten Darknet. Hierbei wird der Weg einer Nachricht oder eines Datenpakets über mehrere IP-Adressen geleitet.

Täter bestellen Waffen-Nachbau auf Online-Portal

Sachsens Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident hatte den Soft-Air-Nachbau des Sturmgewehrs G36 bereits im Mai an seiner Privatadresse erhalten. Die Waffe war bei einem bayerischen Online-Händler für Outdoor- und Freizeitbedarf bestellt worden. In dem Online-Shop ist es möglich, eine Sendung gegen Rechnung an eine beliebige Adresse zu versenden. Es ist dafür allein die Angabe einer Telefonnummer und einer Mailadresse nötig, überprüft wird beides nicht.

Am vergangenen Wochenende hatte der Sozialdemokrat den Vorfall gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) bestätigt: „Geöffnet hat das Paket meine Frau Susann. Im Beisein meines 83-jährigen Vaters. Auf den ersten Blick war für sie nicht erkennbar, dass es sich nicht um eine echte Waffe handelte. Sie hat mich dann sofort angerufen und die Polizei informiert.“

Die Ermittlungen in dem Fall werden von der Abteilung Staatsschutz im sächsischen Landeskriminalamt ( LKA) und von der Staatsanwaltschaft Dresden geführt. Ursprünglich hieß es, der Provider des Online-Händlers, bei dem die Waffe bestellt wurde, weigere sich, die IP-Adresse herauszugeben.

Von Jan Sternberg / Matthias Puppe