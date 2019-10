Drohungen gegen Sachsens Vize-Regierungschef Dulig: Behörden stellen Ermittlungen ein

Dresden

Im Fall der Drohungen gegen Sachsens Vize-Regierungschef Martin Dulig ( SPD) konnten die Behörden keinen Tatverdächtigen finden. „Das Verfahren wurde bereits Anfang August 2019 eingestellt, weil die Täter trotz umfangreicher Ermittlungen nicht ermittelt werden konnten“, sagte der Dresdner Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt am Mittwoch gegenüber der LVZ.

Im Mai hatten Unbekannte Sachsens Wirtschafts- und Verkehrsminister per Post einen Nachbau des Sturmgewehrs G36 an seine Privatadresse geschickt. Das täuschend echt aussehende Replikat wird mit Druckluft betrieben und beim Sportschießen und beim Geländespiel Airsoft verwendet. „Geöffnet hat das Paket meine Frau Susann. Im Beisein meines 83-jährigen Vaters. Auf den ersten Blick war für sie nicht erkennbar, dass es sich nicht um eine echte Waffe handelte. Sie hat mich dann sofort angerufen und die Polizei informiert“, sagte Dulig im Juni 2018.

Waffe wurde im Internet bestellt

Die Waffe war anonym über das Internet bei einem bayrischen Online-Händler für Outdoor- und Freizeitbedarf bestellt und von dort an die genannte Adresse geliefert worden. Eine Überprüfung der Identität des Besteller finde auf dem Portal generell nicht statt, hieß es. Es war nicht einmal notwendig, Namen und Adresse des Bestellenden anzugeben.

Die Ermittler setzten ihre Hoffnungen deshalb auf die IP-Adresse des Bestellvorgangs – die mit Hilfe des Providers auch gefunden werden konnte. Aufgrund von möglichen Verschlüsselungen und Umleitungen sind IP-Adressen allerdings noch kein direkter Hinweis auf den tatsächlichen Urheber. Letztlich blieben die Bemühungen offenbar erfolglos.

Drohungen kein Einzelfall – Mordfall Lübcke

Die Drohungen gegen Martin Dulig waren Ende Juni bekannt geworden. Sie sind kein Einzelfall, immer wieder sind Politiker – vor allem auch im Freistaat – solchen Anfeindungen ausgesetzt. Im August 2019 schrieben Unbekannte beispielsweise Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping ( SPD) und drohten, ihre „die Kehle durchzuschneiden“. Im April 2019 erhielt der Linken-Politiker Marco Böhme ähnliche Morddrohungen. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) hatte schon mehrfach Drohbriefe in der Post, 2015 schrieben Unbekannte „OB Jung, wir kriegen Dich“ an einen Wohncontainer.

Nicht immer bleibt es bei verbalen Anfeindungen. In Hessen drohten Unbekannte jahrelang dem Regierungspräsidenten Walter Lübcke ( CDU), nachdem dieser sich 2015 für die Aufnahme von Flüchtlingen öffentlich eingesetzt hatte. Am 2. Juni 2019 wurde Lübcke auf seinem Grundstück in Wolfhagen bei Kassel mit einem Kopfschuss getötet. Wenig später nahm ein Spezialeinsatzkommando den mutmaßlichen Rechtsextremisten Stephan E. als Tatverdächtigen fest.

Von Matthias Puppe