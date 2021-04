Droht Sachsen eine Welle von Nichtschwimmern?

Dresden

Laut einer aktuellen statistischen Auswertung mit Bezug auf den Deutschen Bäderatlas sowie der Feinerhebung des Sächsischen Schwimm-Verbandes e.V. gibt es in Sachsen 320 Bäder. Davon sind 118 Hallenbäder für die Schwimmausbildung geeignet. Auf den ersten Blick eine große Zahl. Gehe man aber ins Detail und schaue sich an, welche dieser Bäder hinsichtlich der Wasserfläche und der zur Verfügung stehenden Zeit, die für die Schwimmausbildung genutzt werden kann, geeignet sind, reichen die Bäder nicht aus. Zu beachten sei in diesem Zusammenhang außerdem, dass 23 Hallen- und Freibäder aktuell geschlossen sind bzw. instand gesetzt werden, was den tatsächlich zur Nutzung möglichen Bestand weiter einschränkt. „Bereits vor der Corona-Pandemie litten unsere Vereine in einigen Regionen unter fehlenden Schwimmbädern beziehungsweise Badzeiten, die ein Training mit Kindern und Jugendlichen unmöglich machen. Und das bleibt leider nicht ohne Folgen: Einerseits ist die Nachwuchsgewinnung für die betroffenen sächsischen Tauchsportvereine nicht möglich und andererseits kann auch kein Beitrag zur Verbesserung der Schwimmfähigkeit geleistet werden.“ Und gerade dies liege vielen Vereinen aber am Herzen, so Daniela Klug, Präsidentin des Landestauchsportverbandes Sachsen e.V.

Kein Schwimmunterricht

Weiter führt Daniela Klug aus, dass Ganztagsangebote und andere Arbeitsgemeinschaften in Grundschulen mit der Begründung sogar eingestellt werden mussten. „Hier ist aus unserer Sicht dringender Handlungsbedarf gegeben, denn wir möchten aufgrund der drastischen Entwicklung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gern insbesondere diese Angebote ausbauen.“ Die Interessenverbände für die Schwimmausbildung und den Schwimmsport gelangen darum zu dem Schluss, dass der aktuelle Bäderbestand in Sachsen hinsichtlich des Nutzungsumfangs für Anfängerausbildung und Schwimmsport nicht ausreichend ist.

Die Verbände weisen zudem darauf hin, dass Kinder und Jugendliche aufgrund der Corona-Pandemie keinen Schwimmunterricht hatten. In diesem Jahr werden es nunmehr zwei Jahrgänge sein, in denen innerhalb der Grundschulen kein Schwimmunterricht möglich ist.

Laut eigenen Angaben sind die DLRG, der Schwimmverband sowie der Landestauchsportverband zusammen mit ihren Mitgliedsvereinen in Sachsen zu einer Kooperation mit dem sächsischen Kultusministerium bereit, um den pandemiebedingten Ausfall des Schwimmunterrichts in der Primarstufe unter Federführung des Ministeriums zu kompensieren.

Insgesamt werde die erforderliche Wasserfläche den Verbänden zufolge nicht genügen, um das Problem in der Schwimmausbildung der Schule und der schwimmsportaffinen Vereine zügig zu bewältigen. Hinzu komme das Anwachsen der sächsischen Bevölkerung durch die Zunahme von Geburten und Zuzug. „Der aktuelle limitierte Hallenbestand sowie die sich daraus ergebenden Bahnkapazitäten reichen bei Weitem nicht aus, die Welle aufzuhalten. Maximal kann diese abgemildert werden“, sagt DLRG-Präsident Andreas Lorenczat.

Von DNN