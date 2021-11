Drogeriekette dm investiert in Sachsen vier Millionen Euro

Dresden

Die Drogeriemarktkette dm investiert im neuen Geschäftsjahr in Sachsen vier Millionen Euro. Das sagte der Gebietsverantwortliche für den Freistaat, Gerd Moßler, den DNN.

Vier neue Märkte im Freistaat in Planung

Das Geld fließe in vier neue Filialen in Leipzig, Zwickau, Lauter und Bischofswerda sowie in den Umbau von zwei Leipziger Filialen. Im vergangenen Geschäftsjahr waren unter anderem zwei neue Märkte im Dresdner Westen hinzugekommen und die Filiale in der Altmarktgalerie erneuert worden.

Schließung in Meißen

Dass in absehbarer Zeit der Standort Meißen entfalle, sei schmerzlich, habe sich aber abgezeichnet: „Dort läuft der Mietvertrag aus. Die Mitarbeiter konnten mitverfolgen, dass der Standort nicht wirtschaftlich war. Sie alle können in anderen dm-Filialen weiter arbeiten“, sagte Moßler. Die Einsatzmöglichkeiten sind inzwischen üppig – denn im Vergleich zum Vorjahr gibt es nun 70 Märkte (vorher 66) mit 1111 Festangestellten (vorher 1029) im Freistaat. „Und es gibt noch genug weiße Flecken hier“, erklärte Moßler mit Blick auf künftige Ansiedlungen.

Umsatzzuwachs trotz Corona

Trotz Corona-Krise hat Deutschlands größter Drogist gut gewirtschaftet und im vergangenen Geschäftsjahr auch in Sachsen mehr Umsatz gemacht. Moßler zufolge stieg er von gut 254 Millionen auf fast 268 Millionen Euro und damit um 5,45 Prozent. Für den Freistaat werde nur der in den Filialen erzielte Umsatz gezählt, erklärte Moßler, kämen auch hier die Online-Erlöse hinzu, wäre Sachsen stärker gewachsen als das gesamte Deutschlandgeschäft, das um 6,5 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro zulegte.

Ringen um Nachwuchs deutlich schwerer

„Heute machen wir bei dm allein in Deutschland binnen 14 Tagen einen Umsatz, für den wir vor 30 Jahren zwölf Monate gebraucht haben – alles organisches Wachstum, ohne Zukäufe“, umreißt Gerd Moßler die Marktmacht der Kette, die trotz ihrer Größe immer wieder zuverlässig Umfragen nach dem besten Arbeitgeber gewinnt. Das ist auch ein großes Plus bei der Werbung um Nachwuchs: Die Zahl der Lehrlinge stieg um vier auf insgesamt 141. „Doch auch wir merken, dass es deutlich schwerer wird, junge Leute zu gewinnen“, bestätigte Moßler die Erfahrung vieler anderer Unternehmen.

Onlinehandel boomt – die Expressabholung auch

Corona hatte schon im Geschäftsjahr dafür gesorgt, dass der Onlinehandel boomt. Täglich würden bundesweit rund 20 000 Pakete verschickt – Grund für ein neues Online-Verteilzentrum, das gerade im tschechischen Bor gebaut wird. Und im Verein mit Corona bereits im vergangenen Jahr auch ein Grund, die Expressabholung in den Märkten einzuführen. „Ein Fünftel aller Bestellungen“ wurden Moßler zufolge auf diesem kontaktarmen Weg in den Filialen abgeholt.

Expresszustellung bald auch in Dresden möglich

Ein Pilotprojekt, das seit einem Jahr in Karlsruhe mit Erfolg läuft, ist die Express-Zustellung via Lastenfahrrad zwischen 18 und 21 Uhr. „Das rollen wir jetzt auch in Berlin und München aus, und wenn es sich dort rechnet, dann bestimmt auch rasch in Dresden und Leipzig“, so Moßler.

Die Virus-Pandemie hat das Sortiment der Drogeriekette durchaus verändert. Die Nachfrage nach Tests und Hygieneprodukten habe logischerweise enorm zugenommen, aber auch Gesundheit und Wellness boomen: „Egal ob gesunde Ernährung oder Cremes und Badezusätze – die Leute wollen sich was Gutes tun“, begründete Gerd Moßler den Trend.

Schnelltestzentren – Neuauflage schwierig

Natürlich gehörten auch die Schnelltests zum gefragten Sortiment. Bei dm um so mehr, weil auf Initiative der Chefetage von März an kostenlose Schnelltest-Zentren betrieben wurden – bundesweit gut 500, rund 25 davon in Sachsen. Sie alle wurden Ende September geschlossen. Eine Neuauflage sei schwierig, erklärte Gerd Moßler - „denn das lief ja überwiegend außerhalb der Märkte in Zelten ab. Dafür ist es jetzt einfach zu kalt“.

Von Barbara Stock