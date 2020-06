Bettina Westfeld wurde 1976 in Dresden geboren und wuchs in einem christlichen Elternhaus auf. Nach dem Abitur am Dresdner Kreuzgymnasium studierte sie in ihrer Heimatstadt Neuere und Neueste Geschichte, Wirtschafts- und Sozialgeschichte sowie Philosophie.

Danach war sie am Hannah-Arendt-Institut an der Technischen Universität Dresden sowie in der Stiftung Sächsische Gedenkstätten in verschiedenen Einrichtungen tätig. Ihr thematischer Schwerpunkt war die politische Strafjustiz in der DDR. Westfeld engagiert sich über die ehrenamtliche Arbeit in der Synode hinaus in ihrer Kirchgemeinde Dresden-Coschütz-Gittersee.

Als freiberufliche Historikerin arbeitete sie unter anderem zur Geschichte der Frauenordination, der Diakonie Sachsen und der Landessynode. Auf der 12. Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes (LWB) 2017 in Windhuk ( Namibia) wurde sie in den Rat des LWB gewählt.

Seit 2002 gehört sie als gewähltes Mitglied des Kirchenbezirks Dresden-Mitte der sächsischen Landessynode an. 2020 wurde sie von der sächsischen Kirchenleitung in die 28. Landessynode berufen.