Dresden

„Natürlich macht mich das traurig“, sagt John Scheller. Der Dresdner hatte zehn Jahre lang gekämpft und sich gewehrt. Aber nach dem ersten Prozesstag vor dem Münchner Landgericht sieht am Dienstagnachmittag alles danach aus, als würde das dort ansässige „Hofbräuhaus“ recht bekommen: Scheller wird nach zehn Jahren wohl kein „Dresdner Hofbrauhaus“-Bier mehr verkaufen dürfen.

Zwar wurde am Dienstag noch kein Urteil gefällt. Jedoch stellte das Gericht klar, dass „eine erhebliche Verwechslungsgefahr“ zwischen den Bieren bestehe und es zu „zu einer gedanklichen Verknüpfung“ komme. Die Richterin gab dem Hofbräuhaus recht: Es bestehe „Bekanntheitsschutz“ für die Marke, die „national und international sehr bekannt“ sei. Die Richterin forderte beide Seiten auf, bis zum 8. März eine Einigung zu erzielen.

Scheller müsste jetzt Patentanwälte einschalten

Andernfalls müsste Scheller für einen zweiten Prozesstag am 26. April spezialisierte Patentanwälte einschalten. Ausschließen will er das am Dienstag noch nicht. „Wir werden den Tag sacken lassen und uns das gut überlegen“, sagte er. „Aber vielleicht ist es jetzt an der Zeit, das eigene Ego zurückzustellen.“

Der Dresdner Scheller macht mit dem Hofbrauhaus-Bier fast keinen Gewinn. „Das Bier war eher eine Liebeserklärung an Dresden-Cotta.“ In dem Stadtviertel besitzt er einen Supermarkt – und der steht auf jenem Grundstück, auf dem vor Hunderten Jahren das Dresdner Hofbrauhaus errichtet wurde.

Ein Bier mit „ä“, eins mit „a“

Dass in der Hamburger Straße 86 in Dresden-Cotta einmal eine kurfürstliche Brauerei stand, kann man sich leicht vorstellen. Der Blick reicht über grüne Wiesen, die Elbe macht einen leichten Knick und die malerische Kulisse muss auch August dem Starken gefallen haben, als er dem „Hofbrauhaus“ 1731 die Lizenz zum Bierbrauen erteilte. Seine Dresdner fanden Gefallen an dem dunklen, schweren Trunk. Noch nach 1900 gehörte es zu den beliebtesten Bieren der Region. Bis es in den Wirren des Ersten Weltkriegs verschwand.

John Scheller wiegt eine kleine braune 0,3-Liter-Flasche in der Hand. Der Dresdner Supermarkt-Inhaber entdeckte das Hofbrauhaus-Bier vor zehn Jahren wieder und brachte es nach 100 Jahren zurück auf den Markt – exklusiv in seiner Edeka-Filiale. Eine nette Geschichte, eigentlich. Nur, dass Scheller mit seinem Bier den Zorn eines großen bayrischen Unternehmens erregte: dem Münchner Hofbräuhaus. Mit „ä“, nicht mit „a“.

Jahr für Jahr forderten die Münchner Scheller auf, sein Bier umzubenennen. Aber Scheller weigert sich. „Wir Sachsen haben einen gewissen Stolz“, sagt er. „Und wir sind kampfeslustig.“ Nun machten die Münchner ernst: Sie zogen per Zivilklage gegen den Dresdner vor Gericht. Und Scheller nahm den Kampf an, er wehrte sich mit einem Anwalt.

Das alte Dresdner Hofbrauhaus kurz vor dem Abriss. Quelle: Privat

Der Streit zwischen Dresden und München ist komplizierter

Der Streit zwischen Dresden und München hätte auch ein schaler Vorgang auf dem Patentamt werden können – aber die Sache zwischen Scheller und dem Hofbräuhaus ist komplizierter, weil sie Fragen nach Identität aufwirft und nach dem Selbstbewusstsein des Ostens.

John Scheller, 43 Jahre, ist in einer Händlerfamilie großgeworden. Schon sein Großvater ließ sich von der Handelsorganisation beliefern. John Scheller führte erst gemeinsam mit seinem Vater einen Supermarkt. 2000 machte er sich mit zwei Edeka-Filialen selbstständig, in Radeberg und Großenhain.

Als Edeka 2010 eine Filiale in Dresden-Cotta ausschrieb war Scheller sofort interessiert. Nicht nur, weil er ganz in der Nähe lebt, in Radebeul, sondern weil die Filiale auch über eine Besonderheit verfügt: Sie steht auf einem alten Brauereigelände. „Ich habe ein Faible für historische Orte“, sagt er. Dort, wo seine Filiale in Radeberg steht, wurden früher die ersten Mercedes-Karosserien gefertigt. Also stellte Scheller ein Auto in den Markt, aus dem Blumen und Getränke verkauft werden.

Ein älterer Herr überreichte ihm die Originalrezepte

Scheller weiß, dass man sich als Supermarkt-Chef heute besonders machen muss. „Wenn irgendwo ein neuer Markt entsteht, sind viele schnell dagegen“, sagt er. „Es hilft aber, wenn man sich mit seinem Viertel auseinandersetzt.“

Als er den Zuschlag für die Filiale in Dresden-Cotta erhielt, wusste er auch: Er will unbedingt das Bier, das hier einst im Auftrag von August des Starken gebraut wurde, wieder auf den Markt bringen. Während des Umbaus legten Bauarbeiter den historischen Brunnen der Brauerei frei. Und den Stadtteil Cotta erfasste damals eine Art Bierbrauer-Fieber, die Anwohner sprachen wieder über ihr verlorenes Bier und manche brachten Scheller Erinnerungen vorbei: alte Hofbrauhaus-Flaschen, Kästen, antike Postkarten mit der Brauerei, Fotos von den Abrissarbeiten.

Ein historischer Bierkasten „Dresdener Hofbrauhaus“. Quelle: Privat

Ein älterer Herr überreichte Scheller etwas ganz besonderes: Ein großes vergilbtes Papier mit den originalen Rezepturen aller Biere, die im Hofbrauhaus Cotta abgefüllt wurden: Pilsner Bier, Lagerbier, Kaiserbräu. Scheller fuhr in eine Brauerei in Großenhain und gab einige Tausend Flaschen jährlich nach dem historischen Braurezept in Auftrag. Er engagierte eine Werbeagentur, die aus den alten Fotos und Dokumenten ein Etikett gestaltete. Und er sicherte sich mithilfe eines Anwalts die Namensrechte: Dresdner Hofbrauhaus. Die Flaschen platziert er seither ganz prominent in seinem Laden. „Im Regal würden sie eher untergehen“, sagt er. Geld verdiene er an dem Bier kaum, darum gehe es aber auch nicht.

„Ozapft is’ in Dresden!“ wirbt ein Lokal an der Frauenkirche

Es vergingen wenige Wochen, bis Scheller zum ersten Mal Post aus München erhielt. Es war ein noch freundlicher Brief, in dem das Hofbräuhaus Scheller aufforderte, den Namen Hofbrauhaus nicht weiter zu verwenden. Schließlich, argumentierten die Münchner, firmiere man in anderen Ländern, etwa in China oder den USA, unter „Hofbrauhaus“, weil weder Amerikaner noch Chinesen Umlaute kennen. „Die Verwechslung des Namens ist gerade im internationalen Bereich hundertprozentig“, erklärt ein Sprecher.

Die Franchise-Brauerei mit Ablegern in der ganzen Welt und einem Jahresumsatz von 50 Millionen Euro stört sich also an dem Bier eines kleinen Dresdner Stadtviertels? Es gehe ja, argumentierten die Münchner weiter, nicht nur um China oder die USA. Denn auch in Deutschland gibt es Gastronomen, die jedes Jahr viel Geld nach München überweisen, um im guten Namen des Hofbräuhauses Bier ausschenken zu dürfen. Sogar ganz in der Nähe von Schellers Supermarkt, an der Dresdner Frauenkirche, steht ein Münchner Hofbräuhaus. „Ozapft is’ in Dresden!“ wirbt das Lokal mit original bayrischer Speisekarte. Auch in deren Namen verklagt das Hofbräuhaus nun John Scheller. „Wenn wir das nicht tun, verwirken wir unseren Markenschutz“, so der Sprecher.

Scheller sortiert einige Flaschen Dresdner Hofbrauhaus in einen Kasten, Pils und Schwarzbier. Alles trägt sein Logo. Sollte er den Prozess endgültig verlieren, müsste er alles umbenennen, zum Teil wegschmeißen. „Dann heißen wir eben Schellerbräu und spenden einen Euro pro Kasten an den Stadtteil“, sagt er.

Hofbräuhaus, warum sollte man das hier trinken?

Aber John Scheller wollte nicht verlieren, überhaupt nicht. Denn ihm ging es in dem nun zehn Jahre andauernden Streit längst um etwas Grundsätzliches. „In München glaubt man offenbar, dass wir hier in Sachsen nicht Hofbräu von Hofbrau unterscheiden können“, sagt er. Und jetzt schäumt der Bierhändler John Scheller ein wenig. „Ich finde das absurd und auch ein bisschen kleinlich.“

Man kann den Ärger von John Scheller verstehen. Denn trägt die Klage aus München nicht auch eine gewisse Hybris in sich? Dass nur Bayern im königlichen Auftrag Bier gebraut habe? Wird hier nicht auch ein Stück sächsische Geschichte unterschlagen?

Scheller hat gute Argumente auf seiner Seite. 1870 wurde das Dresdner Hofbrauhaus ins Handelsregister eingetragen, das Münchner Hofbräuhaus erst neun Jahre später beim kaiserlichen Patentamt. Das bayrische Bier, sagt Scheller, sehe nicht nur ganz anders aus, in kleinen roten Flaschen statt in großen blauen – es schmecke auch völlig anders. „Leicht süßlich, dagegen ist unseres ist eher böhmisch, herb im Geschmack, eben etwas ganz eigenes“, sagt er.

Hofbräuhaus verkauft Scheller auch in seiner Filiale. Aber warum solle man das hier trinken? „Hofbrauhaus verkauft sich besser“, sagt er. Er lacht.

„Und danach gehen wir ins Hofbräuhaus“

Die Klage aus München, erzählt Scheller, habe mit den Menschen in seinem Stadtteil etwas gemacht. Viele sprachen ihm Mut zu und forderten ihn auf, standhaft zu bleiben. Scheller hat den sächsischen Stolz seiner Kundschaft geweckt. Er hat etwas verloren geglaubtes wiederbelebt. „Ich habe diesen Prozess nicht für mich geführt“, sagt er, „sondern vor allem für die Leute hier.“

Am Dienstag war der Supermarkt-Chef, der sich in Corona-Quarantäne befindet, nicht in München zugegen. Sein Anwalt informierte ihn über die Einschätzung des Gerichts. Ob es einen zweiten Prozesstag geben wird, steht offen. Wenn doch, will er aber persönlich anreisen, gemeinsam mit seiner Frau. „Und danach gehen wir ins Hofbräuhaus“, sagt er.

Von Josa Mania-Schlegel