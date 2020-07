Dresdner Professor: Sicherheitstechnik hätte Zugunglück verhindert

Dresden

Auch wenn vermutlich der verheerende Fehler eines Lokführers am Zugunglück im tschechischen Grenzgebiet schuld ist, bei dem am Dienstagnachmittag ein 49-jähriger Deutscher und ein Tscheche starben und 24 Menschen verletzt wurden: Bessere Sicherheitstechnik hätte den Frontalzusammenstoß zweier Regionalzüge verhindert, sagt Jochen Trinckauf, Professor für Verkehrssicherungstechnik an der Technischen Universität Dresden. Eingleisige Strecken ohne technische Schutzvorkehrungen zu betreiben, nennt der Experte im Interview einen „Anachronismus“. Es sei nicht der erste Unfall dieser Art.

Auf dem Streckenabschnitt gibt es keine automatische Streckensicherungstechnik und kein Alarmsystem. Welche Vorkehrungen sollen einen Zusammenstoß überhaupt verhindern?

Anzeige

Wenn ich richtig informiert bin, gibt es dort nichts. Die Strecke unterliegt dem sogenannten vereinfachten Nebenbahnbetrieb. Ein stationärer Zugleiter führt Buch darüber, welche Züge auf welchen Strecken unterwegs sind. Mit diesem Zugleiter muss sich jeder Triebfahrzeugführer in Verbindung setzen, um zu erfahren, welchen Streckenteil er bis wohin befahren darf.

Weitere DNN+ Artikel

Jochen Trinckauf, Professor für Verkehrssicherungstechnik an der Technischen Universität Dresden. Quelle: Christoph Reichelt

Ist das nicht sehr riskant?

Doch. Ich kenne aus der Vergangenheit etliche Unfälle im vereinfachten Nebenbahnbetrieb. Es ist vorgekommen, dass ein Triebfahrzeugführer vergessen hatte, den Zuglauf zu melden, bevor er losgefahren ist. Oder es sind nach Fahrplanwechseln aus Gewohnheit Irrtümer entstanden: weil man eben immer zur selben Zeit abfährt. Aus sicherheitswissenschaftlicher Perspektive sind solche menschlichen Irrtümer natürlich, sie kommen häufiger vor als technisches Versagen.

Warum werden solche Strecken trotzdem noch betrieben?

Die Grundlage dafür sind Risiko-Analysen, die zu dem Ergebnis kommen: Das Risiko ist gering. Aber Risiko ist Risiko – so ein Unglück kann also passieren. Nach meiner Meinung ist der vereinfachte Nebenbahnbetrieb im 21. Jahrhundert ein Anachronismus. Es gäbe geeignete technische Lösungen. Ich bin selbst an preisgünstigen Verfahren unter Ausnutzung der heutigen Kommunikationstechnik beteiligt. Leider hakt es momentan aber an der Finanzierung. Wir sind dazu mit der sächsischen Staatsregierung im Gespräch.

Ähnliche Strecken gibt es auch in Sachsen

Wie funktioniert ein solches Verfahren?

Man braucht erstens ein technisches System, das logisch klarstellt, dass nur genau ein Zug auf die Strecke fahren kann. Zweitens muss ein Zug, der keine Berechtigung hat, technisch zurückgehalten werden.

Offenbar galt auf der Unglücksstrecke eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 90 Stundenkilometern. Nutzt sie etwas, wenn sich auf einem Gleis zwei Züge entgegenkommen?

Bei der Eisenbahn wird nicht auf Sicht gefahren, sondern im Raumabstand. Das heißt: Solange keine Fehler passieren, ist die Strecke für einen Zug grundsätzlich frei. Natürlich wird ein Lokführer sofort bremsen, wenn ihm trotzdem ein Fahrzeug entgegenkommt. Doch die Bremswege reichen in der Regel nicht aus, um die Kollision zu verhindern. Aufgrund der geringen Haftreibung zwischen Stahlrad und Stahlschiene sind lange Bremswege im Schienenverkehr systemtypisch.

Existieren auch in Deutschland noch Strecken im vereinfachten Nebenbahnbetrieb?

Im norddeutschen Hinterland gibt es noch viele solche Strecken. In Sachsen gehören die Schmalspurbahnen von Freital-Hainsberg nach Kipsdorf und von Radebeul nach Radeburg dazu. Teilweise gilt auch noch im Zittauer Gebirge vereinfachter Nebenbahnbetrieb. Es ist zwar schön, dass man Strecken im Grenzgebiet reaktiviert hat. Weniger schön ist jedoch, dass man sie dafür nicht in jedem Fall umfänglich sicherheitstechnisch ausrüstet. So ohne Weiteres passen die Systeme von Tschechien und Deutschland allerdings auch nicht zusammen.

Von Mathias Wöbking