Der Herbst bringt wieder Schwung in den Dresdner Arbeitsmarkt. Um knapp 1000 ist im September die Zahl der Arbeitslosen gegenüber August gesunken. 913 Frauen und Männer weniger waren auf Jobsuche, das verringerte die Arbeitslosenquote um 0,3 Punkte auf 6,5 Prozent. Rund zwei Drittel der Dresdner Arbeitslosen (11 892) werden vom Jobcenter betreut.

Hohes Niveau an Arbeitslosen gegenüber dem Vorjahr

Insgesamt sind in Sachsens Landeshauptstadt 19 506 Menschen ohne Arbeit. Obwohl weniger als im August, sind das immer noch 3027 mehr als im September des vergangenen Jahres. Damals lag die Quote bei 5,5 Prozent.

Fünf Monate in Folge stiegen die Zahlen – nun die Trendwende

Nach fünf Monaten stetigen Anstiegs bei den Zahlen sieht Jan Pratzka, Leiter der Dresdner Agentur für Arbeit, vor allem vermehrte Einstellungen nach der Sommerpause und den Einstieg vieler Schulabgänger in die Ausbildung als Gründe für die Trendwende. Und er sieht auch einen schrittweisen Anstieg bei der Nachfrage nach Arbeitskräften, auch wenn sie „noch immer nicht das Vorjahresniveau erreicht hat“. Derzeit gebe es 3000 gemeldete freie Stellen von den Unternehmen – und zwar „über die gesamte Palette der Berufe“, so Pratzka.

Neben Zeitarbeitsfirmen (144 Stellen) kamen die meisten Nachfragen aus den freiberuflich wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (109 Stellen), dem Gesundheits- und Sozialwesen (83 Stellen), dem Handel (72 Stellen) sowie dem verarbeitenden Gewerbe (60 Stellen).

5000 Weniger Arbeitslose im gesamten Freistaat

In ganz Sachsen waren im September 132 800 ‎Menschen ohne Job und damit etwa 5000 weniger als im Vormonat, wie die Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur am Mittwoch mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank auf 6,3 Prozent.

Die operative Geschäftsführerin Reinhilde Willems erklärte, es sei ein positives Signal, dass sich im September rund 1600 weniger Männer und Frauen arbeitslos meldeten als im Vormonat.

Die Corona-Krise hat dennoch deutliche Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen: Im September waren knapp 20 Prozent mehr Menschen in Sachsen arbeitslos als zur gleichen Zeit im Vorjahr.

9,4 Prozent junger Leute fallen aus der Bilanz

Die Regionaldirektion führt für den Rückgang der Arbeitslosigkeit vor allem drei Gründe an: Viele Neueinstellungen wurden auf die Zeit nach den Sommerferien verschoben, Schulabgänger haben Anfang September mit Ausbildung oder Studium begonnen, und auch die Bildungsmaßnahmen der Agenturen sind wieder angelaufen – wenn auch coronabedingt in eingeschränktem Umfang. Demzufolge ging auch die Zahl der arbeitslosen jungen Menschen in Sachsen wieder zurück – binnen Monatsfrist um 9,4 Prozent.

Auch Kurzarbeitergeld hält die Zahlen niedrig

Ohne das Kurzarbeitergeld allerdings wären die Arbeitslosenzahlen wohl deutlich höher ausgefallen. Den Angaben zufolge haben im Juni rund 20 700 Betriebe für 190 000 Beschäftigte Kurzarbeitergeld in Anspruch ‎genommen. Das waren bereits deutlich weniger als im April mitten in der Corona-Krise – mit rund 288 000 Beschäftigten. Zudem haben im September 375 sächsische Betriebe Kurzarbeit für mehr als 5000 Beschäftigte neu angezeigt.

