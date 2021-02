Dramatische Entwicklung: Tschechien wieder in Corona-Not, Sachsen noch in Habachtstellung

Dresden/Prag

Die Nerven in Tschechien liegen blank. Das Corona-Virus hält Sachsens südlichen Nachbarn fest im Griff, wieder einmal. Zum bereits dritten Mal innerhalb eines halben Jahres steigen die Infektionszahlen in der Republik dramatisch an – dieses Mal offenbar auch ob der noch ansteckenderen Virus-Mutationen. Nach Inzidenz-Höchstwerten von wöchentlich mehr als 800 Fällen pro 100.000 Einwohnern Mitte Oktober und Anfang Januar klettert die Kurve in Tschechien nun schon wieder über die Marke 400. Die Folge: Krankenhausbetten werden knapp, die etwa 30 Kilometer von Klingenthal (Vogtland) entfernte Gemeinde Cheb gilt als einer der am schlimmsten betroffenen Hotspots.

Hilfsangebote vom Nachbarn aus Dresden lehnt die tschechische Regierung bisher ab. Stattdessen polterte der stellvertretende Gesundheitsminister Vladimir Cerny zuletzt im Fernsehen, deutsche Patienten würden die Klinikbetten blockieren. Das leise Dementi folgte wenig später. Trotz der erneuten Notlage sind inzwischen aber auch in Tschechien die Rufe nach Lockerungen der Schutzmaßnahmen wieder groß, erodiert die Regierungskoalition am Streit darüber. Sozialministerin Jana Maláčová verglich die aktuellen Corona-Einschränkungen zuletzt gar mit den Entbehrungen des Zweiten Weltkriegs, während Tschechiens Gesundheitsminister Jan Blatný die Resignation zunehmend ins Gesicht geschrieben steht: „Die Maßnahmen, die wir getroffen haben, funktionieren nicht mehr“, konstatierte der Kinderarzt vergangene Woche.

Erfahrungswerte aus dem Herbst 2020

Eine Viruswelle lässt sich schwer begrenzen, auch wenn ein Schlagbaum dazwischen steht – diese Erfahrung machte Sachsen im Herbst 2020. Anfang Oktober war die Inzidenz im Freistaat noch einstellig, während sie im Nachbarland schon in Richtung 200 galoppierte. Dann folgten Lockerungen in den Herbstferien und schlossen sich Sachsens Grenzregionen Erzgebirge, Vogtland und Sächsische Schweiz an die dramatische Situation in Tschechien an. Mit bekanntem Ausgang: So flächendeckend, wie im November und Dezember im Freistaat, wütete das Virus in der Folge nirgends in Deutschland.

Intensivere Kontrollen von Pendlerinnen und Pendlern sowie im kleinem Grenzverkehr lehnte Sachsens Landesregierung im vergangenen Herbst noch mit Verweis auf die Zuständigkeit des Bundes ab. Man beobachte die Lager aber genau, hieß es damals aus dem Sozialministerium. Letztlich war das Beobachten aber zu wenig, wie man heute weiß.

Im neuen Jahr ist die Ausgangslage etwas anders, gibt es sowohl sächsische Quarantäne-Verfügungen für Einreisende als auch eine entsprechende Verordnung des Bundes für Hochrisikogebiete – zu denen Tschechien gehört. Wer aus dem Nachbarland einreist, muss zehn Tage in Isolation. Das gilt allerdings nicht für Berufspendlerinnen und -pendler, die stattdessen zweimal pro Woche beim Grenzübertritt einen negativen Corona-Test vorlegen müssen. Der kleine Grenzverkehr – beispielsweise zum Tanken oder Einkaufen – ist von deutscher Seite generell untersagt. Tschechische Bewohnerinnen und Bewohner der Region dürfen einreisen, allerdings nur wenn sie einen negativen Test dabei haben. Laut Sozialministerium wurden seit Dezember insgesamt 85 Staatsbürger des Nachbarlandes in Sachsen positiv auf das Virus getestet.

„Wir sind uns innerhalb der Staatsregierung der Entwicklung in Tschechien bewusst und beobachten diese sehr genau. Über Handlungsbedarf und die weitere Vorgehensweise wird derzeit beraten“, hieß es am Dienstag auf Nachfrage aus der Behörde von Ministerin Petra Köpping (SPD). Es gebe in dieser Frage aktuell auch noch Abstimmungen mit dem Bund, Bayern und den grenznahen Landkreisen.

Einkaufen im Nachbarland – auch ohne Corona-Test

Trotz der Kontrollen finden sich offenbar immer wieder auch noch Schlupflöcher. So vermeldete die Polizei im Erzgebirge am Dienstag insgesamt 33 registrierte Verstöße gegen die Einreiseverordnungen und bemerkte dabei, dass neben EU-Bürgern auch zahlreiche Deutsche angehalten werden, die vom Einkaufen im Nachbarland zurückkehren und keinen negativen Corona-Test vorweisen können. Zwölf solcher Verfahren seien allein an diesem Tag eingeleitet und die Personalien an die Gesundheitsämter übergeben worden. Wie groß die Dunkelziffer dieser Einkaufstouren ins Hochrisikogebiet ist, bleibt unklar.

In Bayern sind die Regeln am Schlagbaum nicht minder scharf. Eher im Gegenteil. Trotzdem ist der Landkreis Tirschenreuth in direkter Nachbarschaft zum Hotspot Cheb inzwischen deutscher Inzidenz-Spitzenreiter (393). Das lässt beispielsweise den CSU-Generalsekretär Markus Blume immer lauter über echte Grenzschließungen im Land nachdenken. Das würde allerdings auch bedeuten, dass systemrelevante Institutionen wie Krankenhäuser oder Pflegedienste, aber auch viele Logistik- und Transportunternehmen ohne einen bedeutenden Teil ihrer Mitarbeiter auskommen müssten, die jeden Tag nach Sachsen und Bayern pendeln.

Von Matthias Puppe