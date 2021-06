Discounter Norma baut in Mittelsachsen neues Kühlzentrum

Rossau

„Wenn wir nicht bei uns einkaufen – andere tun es nicht für uns“, sagt Mittelsachsens Landrat Matthias Damm (CDU) und prägt damit das Motto des Tages. In Rossau (Landkreis Mittelsachsen), kurz hinter der Autobahn 4 zwischen Chemnitz und Dresden, wird an diesem Mittwoch gefeiert, aber eben auch Politik gemacht. In einem bewölkten Himmel hängt ein großer roter Luftballon mit dem Wort „Norma“.

„Die Bauleute sind entspannt“

Der Discounter will in nur einem halben Jahr in seiner sächsischen Niederlassung ein neues Kühllogistikzentrum hochziehen. Und an diesem Mittwoch soll dafür der Startschuss fallen. Niederlassungsleiter Matthias Lehmann bleibt angesichts der kurzen Bauzeit gelassen: „Für mich ist das alles große Kunst. Aber die Bauleute sind entspannt.“ Sie kommen überwiegend von der Fuchs Bau GmbH aus dem nahe gelegenen Hainichen. Insgesamt 13 von 14 beteiligten Unternehmen stammen aus der Region, das Architekturbüro sitzt in Leipzig.

Erster Spatenstich fürs neue Kühlzentrum Rossau: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU, Mitte) ist begeistert dabei. Quelle: Roland Herold

Mindestens vier Millionen Euro wird das neue Kühlzentrum kosten. Die Nutzfläche unterteilt sich dabei unter anderem in rund 1300 Quadratmeter Tiefkühlfläche (mit Raumtemperaturen von minus 24 Grad), rund 2500 Quadratmeter Kühlhaus für die Pluskühlung (4 Grad) sowie ein rund 430 Quadratmeter großes Areal speziell zur Frischfleisch-Kühlung (konstant bei 2 Grad).

Kältetechnik arbeitet mit Kohlendioxid

Laut Niederlassungsleiter Lehmann arbeitet die gesamte Kältetechnik für das insgesamt rund 4600 Quadratmeter umfassende Zentrum mit dem natürlichen Kältemittel Kohlendioxid. Diese Technik werde auch in allen neuen Lkw eingesetzt. Dies sei der bedeutendste umweltfreundlichste Vorteil des neuen Kühllogistikkonzepts in Sachsen, erklärt er.

Ein sichtlich gut gelaunter sächsischer Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) lobt denn auch. Die Klimatechnik auf Kohlendioxid umzustellen, sei eine riesige Herausforderung, da das Kältemittel weniger effizient als andere sei. Und er fügt hinzu: „Es geht darum, dass regionale Produkte wieder eine Chance haben.“ So könne man bei Norma das Spülmittel Fit, die Knusperflocken von Zetti, Bier aus Freiberg oder auch Riesaer Teigwaren kaufen.

Ein heikles Thema, nachdem der Mitbewerber Kaufland erst vor wenigen Tagen Nudeln aus Riesa aus den Regalen genommen hat – nach einem Streit über die Einkaufspreise aufgrund gestiegener Produktionskosten. Norma gibt an, 23 Prozent seiner Produkte aus der Region zu beziehen und damit sogar 30 Prozent seines Umsatzes zu machen.

15 neue Arbeitsplätze entstehen

Niederlassungsleiter Lehmann erinnert daran, dass der Discounter Mitte Juli 1990 in Sachsen in Mittweida – quasi um die Ecke – startete. Später erst kamen Filialen in Frankenberg, Leipzig, Delitzsch und Oschatz hinzu. Seit der Eröffnung des Standorts Rossau im November 1993 hat sich die von dort belieferte Filialanzahl verdreifacht. Zu den gegenwärtig rund 144 Arbeitsplätzen sollen mit der Inbetriebnahme des Kühllogistikzentrums weitere 15 entstehen.

Norma will mit dem Neubau vor allem sein Kühlsortiment erweitern und Tiefkühlkost, Frischfleisch, aber auch Fisch von Rossau aus bis nach Leipzig verteilen. Mitbewerber Aldi hatte in der Vergangenheit sein Fischsortiment immer weiter ausgebaut. Landrat Damm sieht Mittelsachsen auch dank Norma „zunehmend als logistische Drehscheibe“ zwischen Leipzig, Dresden und Chemnitz.

Erster Spatenstich

Regierungschef Kretschmer nutzt die Gelegenheit und wirbt beim Small-Talk mit den Norma-Vertretern um Unterstützung für den „Tag der Sachsen“. Er erfährt, dass die Geschäfte im Handel nicht so schlecht laufen. „Corona hat bei den Leuten wieder den Spaß am Kochen geweckt.“ Gemeinsam mit dem Vorstandschef der Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG, Gerd Köber, schreiten die Beteiligten dann gut gelaunt zum ersten Spatenstich.

Sogar die Sonne kommt kurz hinter den Wolken hervor. Kretschmer, von dem bekannt ist, dass er handwerklich gern aktiv ist und sein Brennholz mit der Kettensäge selbst zersägt, wirft die Erde hoch in die Luft. Die mittelsächsische Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann (CDU) zitiert Sachsens Ex-Innenminister Albrecht Buttolo. Der hatte einmal gesagt: „Wer baut, hat Vertrauen in die Zukunft.“

Norma auf Expansionskurs

Das Kühlhaus soll künftig die bisher 110 Norma-Filialen und weitere geplante in Sachsen versorgen. Dafür verfügt es über vier Andockstationen. Der Discounter, der seinen Hauptsitz in Nürnberg hat und insgesamt über 14.450 Fillialen betreibt, nimmt für sich in Anspruch, mit dem Zentrum bereits den achten große Neubau in jüngster Zeit zu errichten. Zuletzt wurden in Erfurt, Fürth, Magdeburg, Aichach, Rheinböllen und Dummerstorf bei Rostock sowie im französischen Sarrebourg Niederlassungen komplett neugebaut.

Von Roland Herold