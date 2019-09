Dresden

Die SPD im sächsischen Landtag hat am Donnerstag einstimmig Dirk Panter zu ihrem Fraktionschef gewählt. Der 45-Jährige hatte das Amt bereits in der vorherigen Legislaturperiode inne. Auch beim Posten des parlamentarischen Geschäftsführers setzten die Sozialdemokraten mit der Wahl von Dagmar Neukirch auf Kontinuität.

Panter beschrieb die Stimmung in der dezimierten Fraktion im Anschluss als „gemischt“. Es gebe Enttäuschung über das Wahlergebnis, aber auch Zuversicht für die Zukunft. Die SPD hatte bei der Landtagswahl in Sachsen am Sonntag nur 7,7 Prozent der Stimmen erhalten und hat nur noch zehn Abgeordnete.

CDU hat ebenfalls Fraktionschef bestätigt

Die CDU hatte bereits am Dienstag ihren bisherigen Fraktionschef Christian Hartmann einstimmig im Amt bestätigt.

Von dpa/sn