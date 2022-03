Dresden

Die sächsische Landesregierung hat sich am Dienstag auf Eckpunkte für die neue Corona-Schutzverordnung verständigt, die vom 18. März bis 2. April gelten soll. Die Corona-Beschränkungen sollen weitgehend aufrecht erhalten werden. Lockerungen sind nur für Kontakte und bei Veranstaltungen vorgesehen. Die Verordnung soll am Donnerstag endgültig beschlossen werden.

Kontakte

Ab Freitag sollen alle Kontaktbeschränkungen der Vergangenheit angehören. Aufgrund des Bundesinfektionsschutzgesetzes fehlt künftig die rechtliche Grundlage. Eine Ausnahme bilden Beerdigungen und Hochzeiten, die – sofern Zusammenkünfte in Innenräumen stattfinden – unter 3G (getestet, genesen oder geimpft) abgehalten werden müssen. Die Beschränkungen für Versammlungen oder Demonstrationen entfallen.

Maskenpflicht

Sachsen behält die Maskenpflicht bei. In öffentlich zugänglichen Innenräumen soll grundsätzlich eine FFP2-Maske getragen werden. Das betrifft unter anderem alle Läden, den Kultur- und Freizeitbereich (jeweils bis zum Platz) sowie den öffentlichen Nahverkehr. In Diskotheken und Bars, wo die 2G-plus-Regel gilt, kann auf die Maske verzichtet werden.

Öffentlicher Nahverkehr

Im ÖPNV entfällt ab Freitag die 3G-Pflicht, aber eine FFP2-Maske muss weiterhin getragen werden.

Kultur, Freizeit, Veranstaltungen

Grundsätzlich entfallen die bisherigen pauschalen Kapazitätsbeschränkungen. Unabhängig von der Personenzahl gilt sowohl innen als auch außen die 3G-Regel (getestet, genesen oder geimpft). Eine volle Auslastung – beispielsweise bei Konzerten oder Fußballspielen – ist also möglich. Voraussetzung ist allerdings, dass dann am Platz weiterhin eine Maske getragen wird. Die Alternative lautet: Soll am Platz keine Maske getragen werden müssen, dann sind die Abstände von mindestens 1,5 Meter einzuhalten. Daraus ergibt sich wiederum eine eingeschränkte Kapazität. Diese Vorgaben gelten für den gesamten Kultur-, Freizeit-, Messe- und Veranstaltungsbereich.

Gastronomie und Beherbergung

Sowohl in der Gastronomie (innen und außen) als auch für Beherbergungen in Hotels oder Pensionen (dienstlich und touristisch) bleibt es bei den bestehenden 3G-Vorschriften. Das gilt auch für touristische Bus- und Bahnfahrten. Dagegen sind Ferienwohnungen sowie Camping- und Caravaningplätze uneingeschränkt nutzbar.

Diskotheken und Bars

Diskotheken und Bars müssen die 2G-plus-Regel einhalten: Es dürfen also nur Geimpfte und Genesene hinein, die einen negativen Test vorweisen oder geboostert sind. Eine Maske müssen Besucherinnen und Besucher dann nicht tragen, außerdem gibt es keine Kapazitätsgrenze. Auch ein Mindestabstand muss nicht eingehalten werden.

Schulen und Kitas

Die bestehenden Maßnahmen an Schulen und Kitas sollen bis zum 2. April fortgeführt werden. Demnach bleibt die Maskenpflicht im Gebäude bestehen – die Schülerinnen und Schüler müssen jedoch im Unterricht keine Maske tragen. Es wird ebenso an der zweimaligen Testpflicht pro Woche festgehalten. Wenn Infektionsfälle auftreten, müssen die betroffenen Schüler in häusliche Lernzeit gehen – für die übrigen Schülerinnen und Schüler der Klasse besteht eine Testpflicht für fünf aufeinanderfolgende Schultage. Das gilt auch für genesene und geimpfte Schülerinnen und Schüler.

Sport

Auf Außensportanlagen gibt es keine Zugangsbeschränkung. Im Innenbereichen gilt 3G, dazu zählen auch Fitnessstudios sowie (Hallen-)Bäder und Saunen.

Dienstleistungen

Für körpernahe Dienstleistungen – etwa Kosmetik-, Nagel- oder Tattoo-Studios – gilt weiterhin die 3G-Regel. Beim Friseur besteht die 3G-Regel ebenso, und es bleibt dabei, dass eine FFP2-Maske getragen werden muss.

Für andere Anbieter wie Reisebüros, Versicherungen, Finanzdienstleister oder ähnliche Einrichtungen gibt es keine Zugangsbeschränkungen. Für Fahrschulen, Bootsschulen und ähnliches gilt 3G. Prostitution wird unter der 2G-plus-Regel gestattet.

Handel

Die Zugangsbeschränkungen sind bereits gestrichen worden. Es reicht eine FFP2-Schutzmaske beim Shoppen aus.

Von Andreas Debski