Angesichts der weiterhin hohen Infektionszahlen hat die sächsische Landesregierung am Freitagabend die Corona-Notfallverordnung im Wesentlichen verlängert. Der Teil-Lockdown gilt vom 13. Dezember bis einschließlich 9. Januar 2022 – und damit auch über Weihnachten und Silvester. Für Regionen mit besonders vielen Ansteckungen wurden zusätzliche Verschärfungen beschlossen.

Wie viele Personen dürfen sich treffen?

Die Treffen bleiben stark eingeschränkt: Ein Hausstand darf sich mit einer ungeimpften Person aus einem anderen Haushalt treffen – Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr, vollständig geimpfte und genesene Erwachsene sowie persönliche Assistenten von Menschen mit Behinderungen werden für die Zählung nicht mitgerechnet. Bei privaten Feiern und Zusammenkünften ausschließlich von Geimpften und Genesenen gibt es eine Teilnehmerbegrenzung auf 20 Personen. Es wird jedoch dringend empfohlen, dass sich alle Beteiligten zuvor testen.

Was muss zu Silvester beachtet werden?

Zu Silvester und Neujahr sind Feiern auf öffentlichen Plätzen, Anlagen oder sonstigen öffentlichen Orten unter freiem Himmel untersagt. Zudem dürfen Personen außerhalb der Unterkunft keine Feuerwerkskörper mit sich führen oder abbrennen. Das Verbot umfasst die Pyrotechnik der Kategorie F2, die nur an Erwachsene ab 18 Jahren abgegeben werden darf, beispielsweise Raketen, Knaller und Böller-Batterien. Zudem gilt in Sachsen ein generelles Verkaufsverbot für Feuerwerk.

Wird das Beherbergungsverbot gelockert?

Nein – das Beherbergungsverbot wird ebenfalls verlängert. Konkret bedeutet es: Touristische Reisen, Übernachtungen in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und auf Campingplätzen werden untersagt. Ausgenommen sind nur ausgewiesene Dienstreisen sowie Übernachtungen aus sozialen Gründen, wie etwa ein Familienbesuch über Weihnachten, für die dann die Einhaltung der 3G-Pflicht vorgeschrieben ist.

Welche Änderungen gibt es in der Gastronomie?

Gaststätten und Cafés dürfen weiterhin nur zwischen 6 und 20 Uhr öffnen. In dieser Zeit gilt die 2G-Regel: Zutritt haben ausschließlich vollständig Geimpfte und Genesene – sowohl im Innen- als auch im Außenbereich (Freisitze). Zusätzlich wird eine Hotspot-Regelung für die Gastronomie eingeführt: Ab einer Inzidenz von über 1500 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner muss komplett geschlossen werden. Das gilt, wenn der Grenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wird, ab dem nächsten – dem vierten – Tag. Eine Öffnung ist erst wieder am nächsten Tag möglich, wenn die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen unter 1500 liegt.

Sind Großveranstaltungen und Märkte wieder möglich?

Auch hier lautet die Antwort: nein. Großveranstaltungen und Feste sind – wie auch Weihnachtsmärkte – grundsätzlich nicht gestattet. Das Gleiche trifft auf Messen zu: Auch solche Veranstaltungen sind untersagt. Profisport wie etwa Bundesligaspiele sind ohne Zuschauer möglich, allerdings müssen die Sportler einen 3G-Nachweis haben (Genesen, Geimpft oder Getestet).

Was gilt beim Einkaufen?

Die Regelungen für den Handel bleiben bestehen: Ladenbesitzer dürfen nur geimpfte und genesene Kunden einlassen. Die Öffnungszeiten sind allgemein auf 6 bis 20 Uhr beschränkt. Ausnahmen von dieser 2G-Regel gibt es lediglich für Waren des täglichen Bedarfs: Lebensmittelhandel, Tierbedarf, Getränkemärkte, Apotheken, Drogerien, Sanitätshäuser, Babyfachmärkte, Orthopädieschuhtechniker, Optiker, Hörgeräteakustiker, Ladengeschäfte des Zeitungsverkaufs, Tankstellen und Großhandel für Gewerbetreibende. Dagegen werden Bau- und Gartenmärkte genauso wie Blumenläden nicht zur Grundversorgung gezählt – hier wird ebenfalls die 2G-Regel angewendet.

Welche Regeln gelten für den Freizeitbereich?

Alle Freizeit-Aktivitäten bleiben heruntergefahren. Das betrifft sämtliche Kultureinrichtungen wie Theater, Museen, Konzerthäuser, Galerien und Opern, ausgenommen sind nur öffentliche Bibliotheken. Auch Bars, Clubs und Diskotheken bleiben geschlossen, genauso Fitnessstudios, Hallenbäder, Solarien und Saunen. Skilifte sind ebenfalls außer Betrieb. Zoos und Tierparks dürfen ausschließlich ihre Außenbereiche öffnen, jedoch unter 3G-Regeln. Tanz-, Musik- und Kunstschulen dürfen genau wie Volkshochschulen nicht mehr unterrichten – eine Ausnahme sind Angebote für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre.

Wer darf noch Sport treiben?

Der Amateur- beziehungsweise Breitensport ist untersagt – eine Ausnahme gibt es nur für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr. Damit soll zumindest für sie der Vereins- wie auch der Schulsport weiterhin möglich sein. Trainerinnen und Trainer müssen über einen 3G-Status verfügen. Der Profisport ist ohne Zuschauerinnen und Zuschauer erlaubt, für Sportler gilt die 3G-Regel.

Was wird aus den körpernahe Dienstleistungen?

Körpernahe Dienstleistungen wie etwa Kosmetik oder Fußpflege bleiben untersagt, das gilt ebenfalls für die Prostitution. Es gibt lediglich zwei Ausnahmen: Friseure und Bartpflege zählen zur Grundversorgung, dürfen aber nur von Geimpften und Genesenen genutzt werden. Die Friseurinnen und Friseure müssen einen 3G-Status nachweisen. Und auch medizinisch notwendige Behandlungen dürfen weiterhin erfolgen.

Was muss außerdem geschlossen bleiben?

Die Öffnung von Reisebüros, Versicherungsagenturen, Vermögensberatungsbüros, Unternehmensberatungen, Finanzdienstleistungen – mit Ausnahme der Banken und Sparkassen – bleibt für den Publikumsverkehr untersagt. Das gilt ebenfalls für Spielbanken und -hallen.

Sind Ausgangssperren ebenfalls vorgesehen?

Ausgangsbeschränkungen gibt es weiterhin in sogenannten Corona-Hotspots: Überschreitet ein Landkreis oder eine kreisfreie Großstadt die Inzidenz von 1000, dürfen Ungeimpfte zwischen 22 und 6 Uhr nicht mehr auf die Straße. Zu den triftigen Gründen, sein Zuhause dennoch zu verlassen, zählen der Weg zu Arbeit, zum Arzt, zu Lebenspartnern und zu Pflegebedürftigen. In der Zeit zwischen dem 24. und 26. Dezember sowie 31. Dezember und 1. Januar 2022 gelten in Regionen mit Ausgangsbeschränkungen Ausnahmen: Sie dürfen mit Testnachweis zu Gottesdiensten.

Gibt es ein Alkoholverbot?

Auch das Alkohol- beziehungsweise Ausschankverbot in der Öffentlichkeit ist verlängert worden. Das heißt, jeglicher Verzehr von Alkohol unter freiem Himmel ist untersagt.

Welche Regeln gelten für Kirchen und Versammlungen?

Kirchen und Religionsgemeinschaften können unter der Maßgabe von 3G zusammenkommen – heißt, nur Geimpfte, Genesene und Getestete. Das trifft auch für Versammlungen zu: Sie dürfen aber nur bis zu zehn Teilnehmer haben und müssen an einem festen Ort stattfinden. Teilnehmer an Beerdigungen sind verpflichtet, einen Impf-, Genesenen- oder Testnachweis vorzulegen.

Werden die Weihnachtsferien vorgezogen?

Die Weihnachtsferien werden nicht vorgezogen: Kindertagesstätten und Schulen sollen wie geplant bis 22. Dezember geöffnet bleiben. Damit beginnen die Ferien am 23. Dezember und enden am 2. Januar. Die strikten Hygieneregeln gelten weiterhin: In den Schulen bleibt es bei den drei Mal wöchentlich durchzuführenden Tests, ab Klasse 5 müssen Masken auch im Unterricht getragen werden. In Grundschulen muss der Mund-Nasen-Schutz in der Schule bis zum Sitzplatz im Klassenzimmer aufgesetzt werden, im Unterricht nicht.

Was gilt in Bus und Bahn?

Im Öffentlichen Personennahverkehr und in Taxis bleibt die FFP2-Maskenpflicht bestehen. Lediglich Kontrolleurinnen und Kontrolleure dürfen medizinische Masken tragen. Diese Ausnahme gibt es ebenfalls für Schülerinnen und Schüler. Auch beim Einkaufen werden weiterhin OP-Masken akzeptiert.

Was müssen Betriebe beachten?

Zugang zu Betrieben in Sachsen, die einen Personenkontakt nicht ausschließen, haben nur Geimpfte, Genesene und Getestete. Dabei gilt ein Schnelltest 24 Stunden, ein PCR-Test 48 Stunden. Für handelsübliche Selbsttests ist das Vier-Augen-Prinzip vorgeschrieben – ein zu Hause ausgeführter Abstrich wird demnach nicht akzeptiert.

Die Regelung muss durch den Arbeitgeber kontrolliert werden, für den Nachweis sind die Beschäftigten verantwortlich. Wer sich dagegen weigert, hat keinen Anspruch auf Lohnausgleich. Zudem bleibt die Pflicht zu Homeoffice bestehen, sofern es in den Unternehmen keine zwingenden betriebsbedingten Gründe für die Anwesenheit gibt.

Welche Sonderregelungen gibt es in Pflegeheimen?

Für Beschäftigte „in besonders gefährdeten Einrichtungen“ wie Alten- und Pflegeheimen, medizinischen Einrichtungen oder Krankenhäusern besteht eine Testpflicht – und zwar auch für Geimpfte und Genesene. Das Gleiche gilt für die Besucherinnen und Besucher dieser Häuser.

