Leipzig

Die neue Corona-Schutzverordnung, die vom 1. bis 28. Juli in Sachsen gilt, orientiert sich an fünf Inzidenzwerten: 10, 35, 50, 100 und 150. Je nach Höhe des Schwellenwertes bemessen sich die Einschränkungen. Während beim tiefsten Wert nur noch einige wenige Vorschriften gelten, die in einem Paragrafen zusammengefasst sind, werden die Regeln bei einem Anstieg wieder Stück für Stück verschärft. Änderungen oder Lockerungen treten am übernächsten Tag in Kraft, wenn eine bestimmte Grenze an fünf Tagen in Folge über- oder unterschritten wurden. Es handelt sich dabei um die 5+2-Regel. Dresden liegt seit dem 13. Juni konstant unter dem Inzidenzwert von 10. Sollte das so bleiben, dann kehrt ein weiteres Stück Normalität in die Stadt zurück.

Kontaktbeschränkungen

Mit der Inzidenz unter 10 fallen die Kontaktbeschränkungen weg. Die Rechnerei hat damit ein Ende. Wer ist schon 14 Jahre alt oder geimpft, wie viele Haushalte kommen eigentlich zusammen? Die Antworten auf diese Fragen sind nicht mehr nötig. Egal ob innen oder außen: Die Dresdner dürfen sich wieder nach Herzenslust treffen.

Maskenpflicht

An dieser Stelle heißt es: aufgepasst! Masken gehören weiter zur täglichen Grundausstattung in Sachsen. Allerdings muss nur noch der medizinische Mund-Nasen-Schutz eingesteckt werden. FFP2-Masken sind nur noch in Spezialfällen notwendig. Der Gesichtsschutz muss in Ladengeschäften und Märkten, im öffentlichen Personennahverkehr und für körpernahe Dienstleistungen getragen werden. In Pflege-, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen werden dagegen noch FFP2-Masken für die Arbeit an zu Betreuenden oder an Patienten verlangt. Im Freien gilt keine Maskenpflicht mehr.

Schulen und Kitas

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und Kita-Personal müssen sich künftig bei niedrigen Infektionszahlen von weniger als 10 nur noch einmal pro Woche testen lassen. Bei bis zu 100 wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner bleiben Kitas und Schulen im Normalbetrieb. Laut Kultusministerium gilt es außerdem, dass die Maskenpflicht bei einer stabilen regionalen Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 nicht mehr vorgeschrieben ist

Körpernahe Dienstleistungen

Friseur, Massage, oder Fußpflege sind erlaubt, wenn Betreiber und Kunde Maske tragen.

Hygienevorschriften

Überall dort, wo die Corona-Schutzverordnung ein Hygienekonzept vorschreibt, muss dieses auch bei einer geringen Inzidenz erstellt und eingehalten werden. Die Pflicht tritt an vielen Stellen auf. Der Handel gehört dazu, die Gastronomie auch. Die Verbraucher bemerken davon in der Regel wenig. Meist wird es für sie nur durch aufgestellte Desinfektionsspender deutlich.

Gastronomie

Keine Anmeldung, kein Test, keine Maske: Gäste dürfen wieder völlig frei in Kneipen und Restaurants sich einen Platz aussuchen.

Übernachtungen

Aufatmen dürfen auch wieder die Hoteliers. Egal ob Dienstreise oder Urlaubsfahrt, Übernachtungen sind wieder uneingeschränkt möglich. Das gilt auch für Pensionen, Ferienwohnungen oder Campingplätze.

Kongresse und Messen

Ein Hygienekonzept ist Pflicht, sonst gelten keine Einschränkungen mehr für Kongresse und Messen.

Kirchen, Hochzeiten und Beerdigungen

Gottesdienste, Hochzeiten und Beerdigungen dürfen ohne Personenbeschränkungen stattfinden.

Versammlungen

Für Versammlungen und Demonstrationen gelten keine Corona-Auflagen mehr.

Kulturstätten

Kulturstätten dürfen ihre Gäste wieder uneingeschränkt empfangen. Sollten allerdings mehr als 1000 Besucher gleichzeitig anwesend sein, dann gelten die Regelungen für Großveranstaltungen.

Großveranstaltungen

Von Großveranstaltungen ist laut Verordnung die Rede, wenn gleichzeitig mehr als 1000 Besucherinnen und Besucher teilnehmen. Geimpfte und Genesene werden dabei mitgezählt. Voraussetzung für diese Events sind eine Terminbuchung, Kontakterfassung, ein Hygienekonzept und ein tagesaktueller negativer Corona-Test der Besucherinnen und Besucher. Auch wenn Geimpfte und Genesene mitgezählt werden, müssen sie sich nicht noch einmal testen lassen, sondern nur ihren Status nachweisen, etwa durch einen QR-Code in einer App.

Baden und Saunen

Schwimmhallen, Freibäder und Saunen dürfen wieder ohne Auflage besucht werden.

Diskotheken, Clubs und Prostitutionsstätten

Sie dürfen wieder öffnen: In Clubs, Diskotheken und Prostitutionseinrichtungen geht’s wieder los. Eine Maske ist dort nicht nötig. Dafür muss aber getestet werden. Ohne tagesaktuellen negativen Corona-Nachweis bleibt die Eingangstür auch künftig geschlossen. Vollständig Geimpfte und Genesene sind von dieser Pflicht ausgenommen.

Alten- und Pflegeheime

Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens, dazu zählen Kliniken und Altenheime, müssen Besuche ermöglichen. Ein Hygieneplan darf aber Einschränkungen aufweisen. So kann die Zahl der Besucherinnen und Besucher, die zeitgleich anwesend sind, begrenzt werden, auch eine Kontaktverfolgung ist möglich. Vor dem Besuch heißt es: auf Nummer sicher gehen und vor Ort nachfragen was genau gilt.

Weiterbildung

Auch im Bildungssektor, egal ob Volkshoch- oder Musikschule, gelten keine Einschränkungen mehr.

Verschärfungen

Auch wenn die Sommerverordnung große Freiheiten zurückgibt, hebt sie auch den Zeigefinger. Kontakte sollten auch in Zukunft auf ein Minimum reduziert bleiben. Auch ein Mindestabstand von 1,5 Metern sollte gewahrt bleiben. Das Regelwerk zeigt in seinen 34 Paragrafen nämlich auch auf, was droht, wenn die Inzidenz wieder steigt. Verschärfungen greifen ebenso wie Lockerungen nach der 5+2-Regel. Hier sind einige Beispiele:

Bei Inzidenz über 10: Es gelten wieder Kontaktbeschränkungen. Nun dürfen nur noch zehn Personen zusammenkommen, die Zahl der Hausstände ist egal. Die Personenzahl erhöht sich auf maximal 50 für Familien-, Vereins- oder Firmenfeiern, allerdings nur in eigenen oder überlassenen Räumlichkeiten oder Freiflächen. Spontane gemeinsame Partys im Park von mehr als zehn Personen wären nicht mehr erlaubt. Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt.

Bei Inzidenz über 35: Für den Gaststättenbesuch im Innenbereich werden wieder tagesaktuelle Tests nötig, wenn Personen aus mehreren Hausständen an einem Tisch sitzen. Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt.

Bei Inzidenz über 50: Kontaktsport ist nur noch auf Außenanlagen möglich und die Teilnehmer müssen einen tagesaktuellen Test vorlegen. Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt.

Bei Inzidenz über 100: Kulturstätten, Zoos und botanische Gärten müssen schließen.

Bei Inzidenz über 150: Es dürfen nur noch genau in der Verordnung festgelegte Geschäfte mit Waren des täglichen Bedarfs öffnen. Click and Meet ist nicht möglich.

Von Matthias Roth