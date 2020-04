Leipzig

Auf Sachsen kommen nach zuletzt eher trockenen Wochen Schauer und Gewitter zu. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, liegen die Höchstwerte am Dienstag zwischen 23 und 26 Grad, der Tag beginnt zunächst sonnig. Am frühen Nachmittag ziehen von Südwesten her jedoch Schauer auf, örtlich könnten auch Gewitter und Starkregen bis 15 Liter möglich sein.

Die Tagestemperaturen gehen laut DWD in den kommenden Tagen auf maximal 20 Grad zurück. Der Regen bleibt erhalten, vor allem in den ersten Tageshälften soll es laut DWD bis mindestens Freitag zu Niederschlägen kommen.

