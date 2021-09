Dresden

Nicht nur Hauptstadtjournalisten mussten googeln, wen Armin Laschet da am Freitag auf die Bühne in der Berliner Parteizentrale bat. Auch der CDU-Kanzlerkandidat wirkte seltsam unsicher. Während er bei den anderen Mitgliedern seines „Zukunftsteams“ fast frei sprach, las Laschet bei Barbara Klepschs Vorstellung vom Blatt ab. Er stockte zudem kurz bei ihrem Namen. Seit Freitag soll die sächsische Ministerin trotzdem an seiner Seite für ein akzeptables CDU-Ergebnis bei der Bundestagswahl kämpfen. Ein Umstand, von dem ihre Parteifreunde – gelinde gesagt – überrascht wurden.

Das gängigste Erklärungsmuster, das in der Landeshauptstadt kolportiert wird, geht in etwa so: Laschet habe eine Frau aus dem Osten benötigt, um bei seiner Mannschaft den Regional- und den Geschlechterproporz zu berücksichtigen und sei deswegen irgendwie bei Klepsch gelandet. Der CDU-Vorsitzende soll nach Informationen der Leipziger Volkszeitung allerdings ausdrücklich die 56-Jährige im Sinn gehabt haben. Sie sei ihm demnach bereits aufgefallen, bevor er vergangene Woche den sächsischen Parteivorsitzenden und Ministerpräsidenten Michael Kretschmer ins Vertrauen zog, heißt es.

Klepsch sagt nur das Nötigste

Klepsch selbst hält sich zurück. Sie sagt nur das Nötigste zum Auswahlprozess und bleibt im diplomatischen Ungefähren: „Gespräche, ein Team zusammenzustellen, laufen ja schon länger.“ Die Ansprache durch Laschet „ist ganz kurzfristig erfolgt“.

Auf dem Papier wirkt Klepsch wie eine ideale Kandidatin für das „Zukunftsteam“, das die inhaltliche und personelle Breite der Union darstellen soll. Sie ist seit 2013 stellvertretende Parteivorsitzende in Sachsen, hatte 13 Jahre als Oberbürgermeisterin von Annaberg-Buchholz amtiert, bevor sie 2014 als Sozialministerin in die Landespolitik wechselte. Der damalige Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) wurde für diese Personalie gelobt, die neue Ministerin mit viel Neugier und Vorschusslorbeeren in der Landeshauptstadt begrüßt. Nach einer Zeit wurden die Kommentare aber spitzer.

Regieren statt gestalten

Auch heute hat Klepsch Fans. Die Schar ihrer Kritiker ist ungleich größer. Das eine große politische Projekt hat sie weder in der vergangenen noch in der aktuellen Legislatur vorlegen beziehungsweise umsetzen können: Die Debatte um die Landarztquote war kurz vor der vergangenen Landtagswahl so verfahren, dass die Staatskanzlei sich einschalten musste, um das Prestigeprojekt der CDU nicht scheitern zu lassen. Bei der Reform der sächsischen Krankenhauslandschaft kam Klepsch als Sozialministerin ebenso wenig voran. Ihre Nachfolgerin hat das Thema geerbt.

Klepsch regiert, gestaltete aber wenig. Exemplarisch bestätigt sich das in der Coronakrise: Die Kultur- und Tourismusbranche ist durch die Pandemie arg gebeutelt, Klepsch bleibt als Streiterin für deren Interessen farblos.

Spott und Unverständnis

Zuletzt zeigte sie bei der Neuaufstellung der Dresdner Semperoper immerhin Gestaltungswillen. Die Verträge mit Intendant Peter Theiler und Chefdirigent Christian Thielemann wurden nicht verlängert, die Zusammenarbeit mit beiden endet im Sommer 2024. „Perspektive Semper 2030“ nannte Klepsch den Neubeginn. Die Kulturszene reagierte mit Unverständnis und teilweise mit Spott darüber, wie der Freistaat mit dem berühmten Maestro Thielemann umgeht.

Ist Klepsch also die Verlegenheitslösung, die manche in ihr sehen? Sie beschäftigt sich jedenfalls nicht mit derartigen Kommentaren: „Jeder muss das selbst einschätzen“, wie er sie als Person in dem Team wahrnehme, sagt sie: „Ich glaube, wir sollten einfach stolz sein, dass wir als Sachsen mit vertreten sind. Genau das mache ich. Ich werde mich mit ganzer Kraft engagieren.“

Drei Wochen Zeit zu glänzen

Drei Wochen hat Klepsch nun Zeit, um auch die Spötter in der eigenen Partei zum Verstummen zu bringen. Diejenigen, die sich immer noch fragen, ob Laschet wusste, wen er sich ins Team geholt hat. Diejenigen, die ausdrücklich betonen, dass eine bundespolitische Karriere für Klepsch eher unwahrscheinlich sei, weil der Kanzlerkandidat kein Schattenkabinett nominiert habe.

Klepsch braucht das alles nicht zu kümmern. Sie hat einen Drei-Wochen-Job übernommen: „Ich fühle mich in meiner Aufgabe als Ministerin für Kultur und Tourismus sehr, sehr wohl und fülle diese Aufgabe mit ganzer Leidenschaft aus.“

Klepsch muss Regierungsumbildungen nicht fürchten

Diesen Job dürfte sie sicher haben: Bei Gedankenspielen über mögliche Regierungsumbildungen in Sachsen wird Klepsch zwar routinemäßig als eine der erste Austauschkandidatinnen und -kandidaten genannt. Als CDU-Vize und als einzige Unionsfrau im Kabinett muss sie dieses Szenario aber nicht fürchten.

Von Kai Kollenberg