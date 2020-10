Die katholische Kirche in Sachsen öffnet sich für Homosexuelle

Dresden

Beim Umgang mit Homosexuellen ist im Bistum Dresden-Meißen Entscheidendes in Bewegung gekommen. Bischof Heinrich Timmerevers hat Gemeindereferentin Carola Gans und Pfarrer Christoph Behrens – beide in Dresden tätig – als Ansprechpartner für gleichgeschlechtlich Lebende beauftragt.

„Die Kirche hat Schuld auf sich geladen“

Beide waren zunächst davon überrascht, wie sie erzählen. Doch für Carola Gans, 61, die jahrelang auch Kinderseelsorge in der Diözese organisierte, ist der Schritt überfällig: „Für Kinder und Jugendliche ist es längst ein Prüfstein, wie offen die katholische Kirche gegenüber Homosexuellen ist.“ Sie hat Homosexuelle als ehrenamtliche Helfer in den Wohnungslosen-Nachtcafés zu schätzen gelernt. Auch eine transsexuelle Frau kenne sie. „Sie will integriert und geborgen sein in der Gemeinde.“

Anzeige

Christoph Behrens, 66, der Krankenhausseelsorger ist, sagt: „Die katholische Kirche hat Schuld auf sich geladen, indem sie eine ganze Gruppe von Menschen durch die Radikalität ihrer Lehre ausgeschlossen hat.“

Noch immer gilt die Aussage des Katholischen Erwachsenenkatechismus, wonach sich Diffamierung homosexuell Veranlagter zwar verbiete. Aber: „Von der Schöpfungsordnung und vom Schöpfungsauftrag Gottes an Mann und Frau her kann Homosexualität nicht als eine der Heterosexualität gleichwertige sexuelle Prägung angesehen werden. Der eigentliche Raum der vollen Geschlechtsgemeinschaft ist nach dem Verständnis der Bibel die Ehe zwischen Mann und Frau, und die Keimzelle der menschlichen Gesellschaft ist die Ehe.“

Für Pfarrer Behrens ist es peinlich, dass seine Kirche Erkenntnisse der modernen Wissenschaft nicht rezipiert habe und noch immer mit dem Naturrecht argumentiere. „Moraltheologie und Bibelwissenschaft haben sich längst weiterbewegt und betrachten Sexualität nicht mehr nur als Zeugung von Nachkommen, sondern als Aspekt des Menschseins.“

„Akzeptanz und Toleranz weiterentwickeln und stärken“

Überrascht waren auch Paul Raschka und seine Mitstreiter vom Christlich-Schwul-Lesbischen Stammtisch Dresden – von der Offenheit des Bischofs, der zwei Transsexuelle, eine Lesbe und vier Schwule zu sich in die Bischofskanzlei einlud: „Er hat sich von jeder und jedem die Lebensgeschichte erzählen lassen. Dann hat er seine Lebensgeschichte erzählt.“ Ihre Bitte, zwei Ansprechpartner einzusetzen, habe er im Sommer erfüllt. „Gerade in Sachsen, das in dieser Hinsicht als sehr konservativ gilt, halte ich das für einen Schritt in die richtige Richtung“, sagt Raschka. „Es ist an der Zeit, dass die katholische Kirche zeitgemäßer mittendrin im Leben ist.“

Auch ihn habe dieses Gespräch sehr beeindruckt, teilt Bischof Heinrich Timmerevers mit. In der Beschäftigung mit dem Schreiben „Amoris laetitia“ („Die Freude der Liebe“, 2016) von Papst Franziskus habe er Versäumnisse in der Pastoral erkannt, sagte er der Katholischen Nachrichtenagentur (KNA): „Wenn jemand nicht unseren Normen entspricht, dann hat er kaum eine Chance, inmitten der Kirche zu leben. Gegen diese Ausgrenzung müssen wir angehen, daran müssen wir arbeiten. Es ist mir ein Anliegen, dass wir in unseren Gemeinden wie in der ganzen Kirche für Homosexuelle Akzeptanz und Toleranz weiterentwickeln und stärken.“

„Kinder Gottes“ mit Recht auf Familie

Eine Segnung homosexueller Paare ist bislang in der katholischen Kirche nicht erlaubt. Auf die Frage, ob er einen derartigen Segen begrüßen würde, antwortet Bischof Timmerevers: „Ja. Man muss sich natürlich über die Form Gedanken machen. Aber grundsätzlich würde ich solch eine Öffnung begrüßen.“

Bislang ist Christoph Behrens um solch einen Segen noch nicht gebeten worden, er warte aber darauf. Das Paar sollte dann im Mittelpunkt stehen, aus ihrer Lebensgeschichte könne man eine kleine Liturgie entwickeln.

Seit 21. Oktober haben er und sein Bischof den Papst als mächtigsten Fürsprecher. In dem Dokumentarfilm „Francesco“ sagt dieser: „Wir müssen ein Gesetz zur eingetragenen Lebenspartnerschaft aufsetzen. Auf diese Weise sind sie rechtlich abgesichert.“ Der Papst nennt Homosexuelle „Kinder Gottes“, die ein Recht auf Familie hätten. Das ist das Neue: Die Zuwendung zum einzelnen Menschen rückt Franziskus an erste Stelle. Alle anderen Verhaltensmaßregeln sind nachgeordnet.

„Durch diese Äußerung hat der Papst die Diskussion geöffnet“, ist Pfarrer Behrens überzeugt. „Dieses Buch kann er nicht mehr zuschlagen.“ Nun tauschen er und Carola Gans sich regelmäßig mit Vertretern des Christlich-Schwul-Lesbischen Stammtischs aus.

Keine Angst vor einem Schisma

Dass Homosexuelle ihnen die Tür einrennen, erwarten sie nicht. Christoph Behrens hatte als Pfarrer noch nie Kontakt mit Menschen einer nicht-heterosexuellen Orientierung. „Wer geht schon zu einem Priester, wenn er weiß, der versteht mich nicht.“

Nun wollen sie Wegbegleiter für diese Menschen werden, die aus der Heimlichkeit treten, wie Carola Gans sagt. Christoph Behrens möchte nicht nur Katholiken, nicht nur Christen willkommen heißen, sondern alle, auch Konfessionslose, wie er betont.

Als Sachsens lutherische Kirche 2012 gleichgeschlechtliche Partner bei Gemeindepfarrern zuließ, drohte durch die Gründung der dies strikt ablehnenden „Sächsischen Bekenntnis-Initiative“ fast sogar eine Kirchenspaltung. Ähnliches befürchten Katholiken nicht. Zwar weiß Bischof Heinrich Timmerevers durchaus, „dass eine Integration von Homosexuellen und mein jetziges Bemühen darum in unserer Kirche nicht von allen mitgetragen wird“. Auch Christoph Behrens rechnet mit starken Auseinandersetzungen. „Aber vor einem Schisma habe ich keine Angst, da es sich nicht um eine zentrale Glaubensfrage handelt.“

Er wünscht sich bei dieser Frage mehr Gelassenheit, auch Humor in seiner Kirche. „Wir sollten diese Buntheit einziehen lassen. Sie bereichert uns alle.“

Kontakt: Gemeindereferentin Carola Gans, Tel. 0351 / 2013265, E-Mail: carola.gans@st-elisabeth-dresden.de; Pfarrer Christoph Behrens, Tel. 0170/ 4467703, E-Mail: christoph.behrens@web.de

Von Tomas Gärtner