Leipzig

Um 12.47 Uhr fuhr die schwarze Limousine mit Polizeimotorrad-Eskorte auf dem Thomaskirchhof vor und hunderte Schaulustige standen Spalier. Der britische Thronfolger Prinz Charles und seine Frau Camilla sind am Mittwoch bei ihrer Ankunft in Leipzig mit Jubel begrüßt worden. Der 70-Jährige und die 71-jährige Herzogin nahmen ein kurzes Bad in der Menge und schüttelten Hände. Einige weibliche Fans riefen dem Prinzen sogar „Charlesi“ entgegen.

Anschließend besuchte das Paar die Thomaskirche und lauschte einem kleinen Konzert der Thomaner. In der Vierung der Kirche wurden extra zwei Stühle für sie aufgestellt. Anschließend redeten sie mit den Knaben des Thomanerchors und schauten sich das Bach-Grab schauten sie an. Fotos waren nicht erwünscht, aber trotzdem wurden viele Handy gezückt.

Zu diesem Zeitpunkt warteten auf dem Markt bereits tausende Leipziger, um die Royals vor dem Alten Rathaus zu sehen. Trotz großflächiger Absperrungen sollten Fans gleich mehrfach die Chance bekommen, Charles und Camilla zu treffen. Ausdrücklich standen „Begegnungen mit Leipzigern“ auf dem Plan, wie es im Vorfeld hieß.

Royals fuhren mit dem ICE nach Leipzig

Im Anschluss an den Besuch in der Thomaskirche sich das Paar ins Goldene Buch der Stadt im Alten Rathaus ein und trifft Jugendliche im Rahmen eines deutsch-britischen Schüler-Begegnungsprojektes.Danach informieren sich die Royals in der Nikolaikirche über die Friedliche Revolution und sprechen dort auch mit Bürgerrechtlern. Ein Mittagessen ist in Leipzig nicht vorgesehen.

Charles und Camilla waren am Mittag mit dem ICE von Berlin aus angereist, wo sie am Dienstag ihren dreitägigen Deutschland-Besuch gestartet hatten. Vom Hauptbahnhof durch die Leipziger Innenstadt ging es per Polizeieskorte. Ein Teil des Innenstadtrings war dafür kurzzeitig gesperrt.

Von der Messestadt aus reist Charles um 15.20 Uhr weiter in den Wörlitzer Park in Sachsen-Anhalt, dort pflanzt „ Prinz Öko“ einen Baum. Am Abend treffen die Royals in München ein.

Von K.D./nöß