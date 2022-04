Leipzig

Schlechte Nachrichten für die Fans der Band „Die Prinzen“. Wie die Leipziger Combo auf ihrer Website bekanntgegeben hat, werden die Termine der für 2022 geplanten Tour wegen der Corona-Pandemie auf 2023 verschoben. „Leider musste uns unser Tournee-Veranstalter mitteilen, dass wir angesichts der unberechenbaren Situation, den uneinheitlichen Vorschriften, die sich zudem ständig ändern, keine notwendige Planungssicherheit haben. Nach intensiven Gesprächen mit allen Beteiligten müssen wir uns schweren Herzens noch einmal gedulden und die diesjährigen Termine ins nächste Jahr schieben“, heißt es im Statement.

Tour anlässlich des 30-jährigen Bestehens

Eigentlich wollte die Band ihr 30-jähriges Jubiläum auf einer langen Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz gebührend feiern. Trotz umfangreicher Lockerungen der bisherigen Corona-Maßnahmen macht die Pandemie den Musikern nun einen Strich durch die Rechnung. Von der Verschiebung sind unter anderem die Auftritte auf der Freilichtbühne Peißnitzinsel in Halle (neuer Termin 8. Juni 2023), in der Arena Leipzig (neuer Termin: 5. Oktober 2023) und auf der Messe Erfurt (neuer Termin 7. Oktober 2023) betroffen. Bereits gekaufte Tickets behalten laut Website der „Prinzen“ ihre Gültigkeit.

Nicht verschoben werden derweil vier angekündigte Open-Air-Konzerte, darunter die Show in Freyburg auf dem Lichthof der Rotkäppchen Sektkellerei am 7. Mai. Der Auftritt war bereits für 2020 geplant und ebenfalls wegen Corona verschoben worden. „Die Prinzen“ veröffentlichten 1991 ihr erstes Album „Das Leben ist grausam“ und wurden in den vergangenen 30 Jahren mit Hits wie „Millionär“, „Mann im Mond“, „Küssen verboten“ und „Alles nur geklaut“ zu einer der erfolgreichsten Deutschen Bands.

Von Anton Zirk