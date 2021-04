Die Notbremse für die Schulen ist „Katastrophe für alle Beteiligten“

Leipzig

Es ist erneut so weit: Am Montag werden, Abschlussklassen ausgenommen, in vielen Landkreisen in Sachsen die Schulen schließen. Denn dort liegt die Sieben-Tages-Inzidenz teilweise deutlich über der Grenze von 165. Sinkt die Zahl an fünf aufeinander folgenden Tagen, heißt es: Schulen auf, im Wechselunterricht, und zwar auch für die Kinder in den Grundschulen. Einige der Konsequenzen: Es droht ein Zu, Auf, Zu, Auf - je nachdem, wie die Inzidenz sich entwickelt.

Grundschulen stehen vor einem massiven organisatorischen Problem. Denn sie sollen auch Notbetreuung anbieten. Die wird normalerweise von Lehrerinnen und Lehrern übernommen. Im Wechselmodell sind die aber im Unterricht gebunden. So etwas wie Reserve-Personal gibt es nicht. Berufstätige Eltern von Schulkindern, die keinen Anspruch auf Notbetreuung haben, müssen einmal mehr sehen, wo sie bleiben. Lehrerinnen und Lehrer, die Leistungstests ankündigen, können sich nicht sicher sein, ob die dann überhaupt geschrieben werden.

Vielleicht am wichtigsten: In einem Bundesland mit zentralen Abschlussprüfungen ist die Vergleichbarkeit des Lernstandes unabdingbare Voraussetzung für Chancengleichheit. Diese Voraussetzung ist nicht gegeben, wenn manche Kinder im Präsenzunterricht, manche im Wechselmodell und manche in der häuslichen Lernzeit beschult werden. Für alle Beteiligten ist die am Donnerstag vom Bundestag verabschiedete Regelung, schlicht gesagt, eine Katastrophe. Denn einmal mehr haben es die Verantwortlichen verpasst, Kontinuität und Verlässlichkeit zu schaffen. Dabei sind die gerade in Bildungsfragen so bitter notwendig.

Von Antje Henselin-Rudolph