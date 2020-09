Die (Mini)Welt ist nicht genug: Eine Erfolgsgeschichte aus Sachsen

Lichtenstein

Werner Schmitt (65) war einer der ersten, die nach dem Fall der Mauer in den Osten gingen. Der studierte Informatiker aus dem bayrischen Freising schulte in Sachsen DDR-Bürger für die Marktwirtschaft um und machte sich irgendwann selbstständig. „Ich wollte, dass die Leute rasch wieder einen Job finden“, sagt er heute rückblickend. Doch während der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl ( CDU) dem Osten vollmundig blühende Landschaften versprach, begann Schmitt Mitte der 1990er-Jahre kurzerhand damit, selber welche zu schaffen. Im wörtlichen Sinne.

Warum in die Ferne schweifen

Beim zufälligen Besuch eines Miniaturenparks im österreichischen Klagenfurt stachen Schmidt die Reisebusse mit Kennzeichen aus Sachsen und Thüringen ins Auge. „Da dachte ich mir: Müssen denn die Leute so weit fahren? Das könnten sie doch zuhause auch haben.“ Und in ihm stieg die Idee auf, Gleiches in Sachsen zu versuchen. Er benötigte exakt vier Stunden Rückfahrt, um seine Frau („Jeder hat seinen Chef“) zu überzeugen und wenig mehr, um Bürgermeister, Arbeitsamtsdirektor und weitere Verbündete für die Sache zu gewinnen.

Denn schließlich ging es nicht nur um Vergnügen, sondern eben auch um rare Arbeitsplätze. Ursprünglich sollte das Projekt in Chemnitz entstehen, aber schließlich machte der Arbeitsamtsdirektor von Zwickau das Angebot fürs nahe gelegene Lichtenstein ( Landkreis Zwickau). Schmitt willigte ein.

Erfolgreiche ABM-Maßnahme

Von 90 Langzeitarbeitslosen wurden innerhalb von zwei Jahren per Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (ABM) 60 zu Modellbauern für Glas-, Stein- oder Metallverarbeitung und 12 zu Projektmanagern umgeschult. „Bis zum Ende hat keiner daran geglaubt, dass es überhaupt etwas wird“, sagt Schmitt heute. „Das war ja bei vielen ABM damals so.“ Während Schmitt schon durchs karge Baustellengelände schritt, Pläne spann und träumte, übte sich die Mehrheit noch in Skepsis. „Er hatte das alles schon vor Augen“, erinnert sich Mitarbeiterin Claudia Schmidt.

„Mit dem Park wuchs Stück für Stück das Selbstwertgefühl der Leute“, erinnert sich Schmitt. „Sie waren stolz darauf.“ Die Hälfte der Ausgebildeten wurde schließlich übernommen. „Ich kann mich erinnern, wie einer der Projektmanager das Gewandhaus in Zwickau nachbaute. Im Original hat jedes Fenster ein anderes Maß“, erzählt Schmitt. „Das merkt doch kein Mensch, sagte ich. Er aber bestand darauf.“

Mitte Juli 1999 eröffnete die „ Miniwelt“ als kultureller Landschaftspark ihre Pforten auf rund sechs Hektar Fläche. Da standen schon die ersten der mittlerweile über 100 Modelle im Maßstab 1:25.

Die Miniwelt in Zahlen - über 4500 Jahre Baugeschichte - sechs von sieben Weltwundern der Antike / vier von sieben Weltwundern der Neuzeit - Spaziergang durch die Bundesländer Deutschlands über Europa, Asien, Afrika und Amerika bis in die Antike - über 100 Monumente im Maßstab 1:25 - davon 24 Bauwerke aus dem Repertoire des Unesco-Weltkulturerbes - 26 Länder, 11 Hauptstädte sind in der Miniwelt vertreten - herausragende Kunstwerke, wie zum Beispiel die Frauenkirche in Dresden mit 22 000 Sandsteinen - wie das Original aus Postaer Sandstein erbaut - Bau mit Originalmaterialien - bisher verbaute Steine: über 1 000 000 / verarbeitete Dachschindeln rund 400 000 Stück

Völkerschlachtdenkmal aus Original Porphyr

Der Dom von Speyer läutet heute wie sein Vorbild. Vom Flughafen München starten Flugzeuge, über die Göltzschtalbrücke rollen die Züge, durch Wuppertal schwebt die Bahn. An der Dresdner Frauenkirche sitzt jeder schwarze Stein wie im Original. Und dass das Leipziger Völkerschlachtdenkmal aus Original Beuchaer Granitporphyr ist, versteht sich wohl von selbst.

Mit den ausländischen Sehenswürdigkeiten war es nicht immer ganz so einfach: Der König von Marokko bedankte sich zwar für die Nachbildung des Tors der alten Königstadt Meknes. Aber als man in den USA die Pläne des Capitols in Washington anforderte, sei „fast die CIA gekommen“, erinnert sich Schmitt.

Zeitlich reichen die Bauwerke von Stonehenge über die Antike bis zum Pariser Eiffelturm und zum Brüsseler Atomium. Die meisten natürlich aus Deutschland und Europa, aber auch von anderen Kontinenten.

Zwei Millionen Besucher

„ Sachsen ist ein optimaler Standort, weil die Leute hier auf das Detail schauen“, schwärmt er. Fast zwei Millionen Besucher haben sich mittlerweile auf die Weltreise durch das kleine Parallel-Universum begeben. Die von April bis Oktober geöffnete Miniwelt finanziert sich zu 100 Prozent selbst aus Eintrittsgeldern. Das Interesse habe nicht nachgelassen, so der Park-Gründer. Auch wenn die Möglichkeiten, sich zu erweitern, mittlerweile an Grenzen stoßen.

Jammern ist nicht Schmitts Sache. Die oberste Priorität lautet vielmehr: Die rund 25 Mitarbeiter halten – auch in Corona-Zeiten. Notfalls mit Kurzarbeit und Soforthilfe. Dadurch sei der Schaden begrenzt worden. Nur im später dazu gekommenen Planetarium „Minikosmos“ sind noch Plätze nicht nutzbar. „Ich finde, wir sind bisher relativ sanft durchgekommen“, meint Schmitt, der auch schon Besucher mit der Klampfe und selbst komponierten Liedern unterhält.

„Wert wie Einfamilienhaus“

„Die Leute sollen sich hier wohlfühlen und Bekanntes wiedererkennen. Das ist auch für das Selbstwertgefühl günstig“, urteilt er. Manch einer kann sich auch ansehen, wozu der Geldbeutel sonst nicht langt. Ein ausgesprochenes Lieblingsbauwerk hat Schmitt nicht. „Aber den Borobodur-Tempel in Indonesien, den größten buddhistischen Tempel der Welt, finde ich schon allein deshalb toll, weil ich das Original gesehen habe.“ Fünf Modellbauer waren damit ein anderthalbes Jahr beschäftigt und haben in dieser Zeit 40 000 Gießteile verbaut. „Das ist von der Arbeitszeit her wie der Wert eines Einfamilienhauses“, würdigt Schmitt diese Leistung.

Allmählich denkt Schmitt auch an den Ruhestand. „Dabei hat das alles einen großen Spaß-Faktor für mich“, zögert er. Geografie interessiere ihn ohnehin und das Handwerkliche auch. Das Meiste hat er mittlerweile im Original gesehen. Künftig soll Sohn Sebastian weitermachen. Der ist mittlerweile Mitgesellschafter. Schmitts wird wohl dann auf Reisen gehen, um die letzten Bauwerke zu sehen, vor denen er noch nicht gestanden hat. Noch fehlen höchstens zwei Handvoll. Nicht auszuschließen, dass man Schmidt nach seinem Abgang ein Denkmal in der Lichtensteiner Miniwelt errichten wird. Natürlich im Maßstab 1:25.

Von Roland Herold