Die „Festung Harz“ nur ein Mythos? Vor 75 Jahren erstürmten US-Soldaten den Brocken

Wernigerode

Vor 75 Jahren wurde der Harz zum Kriegsgebiet. Das Mittelgebirge schien deutschen Durchhaltefanatikern aufgrund der Lage, dem unebenen Terrain und den Tarnungsmöglichkeiten ein idealer Standort für hinhaltenden Widerstand zu sein, sagt Friedhart Knolle vom Verein Spurensuche Harz. Eine „ Festung Harz“ habe es allerdings nie gegeben, meint der Historiker. Während einige Quellen davon sprechen, der Harz sei am 8. April 1945 offiziell zu einer Festung erklärt worden, nennt Knolle die Bezeichnung „in erster Linie einen Mythos“. Einige NS-Offiziere hätten Jahre nach dem Krieg in ihren Memoiren von der „ Festung Harz“ geschrieben, „vor allem wohl, um sich selbst ein Denkmal zu setzen“, vermutet Knolle.

Die Lage um Wernigerode am 11. April.1945 Quelle: Stadtarchiv Wernigerode

Alliierte rücken vor

Von Thüringen und Niedersachsen kommend nahmen US- und britische Einheiten das Mittelgebirge ohne große militärische Probleme ein. „Zwar leisteten an einigen Stellen Truppenteile der 11. deutschen Armee, SS-Verbände und Volkssturm noch erbitterten Widerstand – was zu sinnlosen Verlusten führte – vielerorts aber gab es kaum oder nur wenig Gegenwehr“, berichtet Knolle. Dass das malerische Wernigerode am 11. April 1945 unzerstört in die Hände der Befreier fiel, ist Oberst Gustav Petri (1888–1945) zu verdanken. Für seine Weigerung, die ehemalige Residenzstadt mit ihren vielen Fachwerkbauten ins Kampfgebiet einzubeziehen, ließ das Oberkommando der 11. Armee – die bis kurz zuvor der Onkel des Fußballtrainers Ottmar Hitzfeld, General Otto Maximilian Hitzfeld, befehligte – den Wehrmachtsoffizier vermutlich bei Drei Annen Hohne erschießen. Am Wanderparkplatz beim Bahnhof erinnert seit 25 Jahren ein Gedenkstein an den tapferen Mann.

Der Ehrenfriedhof für gefallene Soldaten bei den Kämpfen um die „Festung Harz“ Quelle: Privat

Heftige Kämpfe gab es um den Brocken, der mit seiner Sendeanlage eine militärische Bedeutung besaß. Auf dem Gelände hatte das Reichsluftfahrtministerium bereits am Anfang des von Hitler-Deutschland begonnenen Krieges für die deutsche Luftwaffe akustische Horchgeräte zur Flugzeugortung aufbauen lassen. Hinzu kamen funktechnische Anlagen für die Führung der Jagdflugzeuge wie Relaisstationen sowie Peilsender und -empfänger. Später wurden auf dem Brocken auch starke Störsender für die Kommunikations- und Navigationstechnik feindlicher Flugzeuge installiert.

Am 17. April 1945 wurde der Brocken von US-Luftstreitkräften bombardiert, am 19. April 1945 begannen US-Soldaten von Schierke aus über die Brockenstraße den Angriff auf den Harzgipfel, den circa 150 deutsche Soldaten, darunter ein „Sonderkommando Brocken“ der SS-Panzerbrigade „ Westfalen“, verteidigten. Nach teils heftigem Schusswechsel wurden die Heinrichshöhe und der Königsberg genommen, am 20. April dann auch das Plateau. Während das Brockenhotel in Trümmern lag, blieb der Sender weitgehend unbeschädigt.

Nur wenig später erlosch im Harz der letzte organisierte Widerstand mit der Kapitulation deutscher Einheiten im zer­störten Blankenburg. Etwa 60 000 Wehrmachtsangehörige gerieten dort in Gefangenschaft. Bis weit in den Mai 1945 kam es allerdings immer wieder zu kleinen Gefechten mit versprengten deutschen Soldaten, die sich in den Wäldern versteckt hielten, so Knolle.

Die Besatzungsmacht wechselt

Anfang Juli 1945 erfolgte der Besatzerwechsel im Harz. Entsprechend der von den alliierten Hauptmächten in Jalta getroffenen Vereinbarungen kam Mitteldeutschland unter sowjetische Herrschaft. Auf dem strategisch äußerst bedeutsamen Harzgipfel jedoch verharrten US-Soldaten noch knapp zwei Jahre – bis zum 27. April 1947. Augenzeugen-Berichten zufolge sollen sie bei ihrem Abzug „ein wahres Chaos“ hinterlassen haben. Norddeutschlands höchster Berg (1141 Meter) blieb weiterhin militärisches Interessengebiet. Sowjetarmee und Staatssicherheitsdienst der DDR errichteten auf dem ummauerten Gelände Spionageanlagen, welche weit in das westdeutsche Gebiet hineinhorchen konnten. Mit dem Bau der Mauer am 13. August 1961 endete jeglicher Brocken-Tourismus. Der Berg und das benachbarte Schierke wurden 28 Jahre lang Sperrgebiet. Friedliche Demonstranten erzwangen am 3. Dezember 1989 den Zugang zur bis dahin von DDR-Grenzern komplett gesperrten Kuppe. Die letzten russischen Soldaten räumten den Brocken im März 1994.

Von Bernd Lähne