Die Corona-Krise kennt nicht nur Verlierer

Geschäftsschließungen, Umsatzverluste, Kurzarbeit – ein Großteil der Wirtschaft hat in Corona-Zeiten nichts zu lachen. Doch es gibt einige Branchen, die trotz der Einschränkungen ganz gut dastehen.

Auf dem Fahrrad durch die Pandemie: Corona hat der Zweirad-Branche ordentlich Rückenwind beschert. Auch bei Pendix in Zwickau boomt es. Der Hersteller von Nachrüstantrieben für E-Bikes verzeichnet, wie Firmenchef Thomas Herzog schwärmt, das bisher erfolgreichste Geschäftsjahr.

Auch Pendix-Mitarbeiter waren anfangs in Kurzarbeit

Die Krise ging anfangs aber auch an Pendix nicht vorbei. „2020 hat uns vor einige Herausforderungen gestellt“, blickt der Firmenchef auf das Frühjahr zurück. Kurzarbeit, Angst vor Lieferengpässen, allgemeine Verunsicherung. Wie jedes andere Unternehmen mussten wir maximale Flexibilität an den Tag legen.“ Nachdem Pendix seine 42 Mitarbeiter im Frühjahr zunächst in Kurzarbeit geschickt hatte, kehrte die Belegschaft nach wenigen Wochen wieder zur vollen Arbeitszeit zurück. Umsatzeinbrüche gab es kaum – im Gegenteil: Die Zunahme des Individualverkehrs hat den Sachsen eine erhöhte Nachfrage beschert. Der Nachrüstsatz von Pendix war zudem bei Firmen gefragt, die ihre Lastenräder mit E-Antrieb ausstatten. Ausgezahlt hat sich auch, dass die Zwickauer auf Made in Germany setzen. „Die Zusammenarbeit mit lokalen Zulieferern wurde ausgebaut und gefestigt“, so Herzog. „Mein persönliches Highlight in diesem Jahr ist die Solidarität zwischen Kollegen, Zulieferern und Kunden.“

Spika kam – fast – spielend durch die Krise

Neben der Fahrradbranche gehören auch die Spielwarenhersteller zu den Gewinnern der Krise. Laut Statistischem Bundesamt setzte die Branche bis September 35 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum um. „In Zeiten wie diesen wird mehr gespielt als sonst. In der Familie sucht man nach Dingen, die man gemeinsam unternehmen kann. Spielen gehört dazu.“ Bis vor zwei Wochen hatte auch Ralf Viehweg gedacht, dass er spielend durch dieses Krisenjahr kommen wird. Doch die Schließung fast aller Geschäfte so kurz vor Weihnachten hat dem Chef der Firma Spika in Annaberg-Buchholz das so wichtige Weihnachtsgeschäft im stationären Einzelhandel verhagelt. Zum Glück, sagt er, ordern einige Online-Händler weiterhin seine Spiele, so dass er unterm Strich erneut ein gutes Geschäftsjahr verzeichnen kann.

Viehweg hat seit Gründung von Spika vor vier Jahren einige Brettspiele-Klassiker aus DDR-Zeiten neu aufgelegt, die jetzt, wie er sagt, durch die Decke gehen. Gefragt sind „Der bunte Würfel“, „Im Märchenwald“ oder „Sandmann“. Im kommenden Jahr will der Spielentwickler „Kreuz und quer durch Sachsen“, ein Brettspiel von 1946, wieder auf den Markt bringen. Geplant ist auch ein Spiel speziell für Thüringen-Fans. Zudem entwickelt er XXL-Spiele, die für Kinder-Einrichtungen ebenso gedacht sind wie für Senioren oder Behinderte, die oft mit den kleinen Originalfiguren ihre Probleme haben. Das Figuren-Set ist aus im Erzgebirge gedrechseltem Holz, der Spielplan aus Naturkautschuk.

Pinselhersteller profitieren vom Trend zu langlebigen Produkten

Sich als Gewinner zu sehen in solch schweren Zeiten, sei ihm nicht recht, meint Andreas Müller. „Als Gewinn sehe ich es aber an, dass viele stärker als sonst zum Nachdenken kommen und ein wenig ihr Verhalten ändern.“ Andreas Müller führt gemeinsam mit seinem Bruder Christian die Firma Mühle, die seit über 70 Jahren im Erzgebirge Rasierpinsel herstellt. „Der Trend, weg von der Wegwerfkultur hin zu weniger Abfall und langlebigen Produkten kommt uns zu Gute“, so Müller.

Schon vor Corona verabschiedeten sich immer mehr vom Einwegrasierer und griffen zu den in Handarbeit gefertigten Pinseln und Rasierer aus dem erzgebirgischen Stützengrün. Corona hat diesen Trend noch verstärkt. „Es gehört für viele zum täglichen Ritual, den Schaum für die Nassrasur wieder selbst aufzuschlagen und den Rasierhobel anzusetzen.“ Bereits seit 2011 sind die formschönen Pinsel auch mit synthetischen Fasern zu haben, die den echten Dachshaaren in der Funktion nicht nachstehen. Nachhaltig seien auch die Pflegeprodukte des Familienunternehmens. Bei der Verpackung habe man komplett auf Plastik verzichtet. Zudem gewinnt die Firma einen Teil ihrer Energie durch Solaranlagen auf dem Firmendach.

Onlinehändler rüstete im Fitnessbereich auf

In Krisenzeiten boomt es auch bei den Paketdiensten, Konserven- und Nudelherstellern - und natürlich dem Onlinehandel. So natürlich sei das nicht, widerspricht Aleksandr Borisenko, der mit seinem Zwillingsbruder Jevgenij den Internetversand Sportspar in Eilenburg betreibt. Es werde zwar mehr im Netz bestellt. Aber nicht alles, was angeboten wird, ist auch gefragt. Ein Selbstläufer sei die Branche nicht.

Die Brüder haben sich auf den Verkauf von Vorjahreskollektionen namhafter Markenhersteller spezialisiert. Mit ihrem 2011 gegründeten Onlineshop zogen sie 2016 nach Eilenburg und eröffneten in diesem Jahr ein Büro in Leipzig. Wichtig sei es, flexibel zu sein, Nachfrage zu erkennen und so aufgestellt zu sein, dass man schnell reagieren kann. So habe man bei Sportspar das Sortiment im Fitnessbereich früh erweitert. „Wer im Homeoffice ist, braucht nicht unbedingt ein neues Paar Fußballschuhe oder Abfahrtsski“, sagt der Firmenchef. Durch diese Flexibilität konnte Sportspar auch 2020 wachsen, „wenn auch nicht in den Maße wie in einem normalen Jahr“. Ohne den Rückhalt durch die Mitarbeiter, die auch in schwierigen Zeiten für einander das seien, ginge es aber nicht.

Verbio stellt umgehend auf Desinfektionsmittel her

Schwierige Zeiten verlangen nach pfiffigen und schnellen Lösungen. Das sagten sich auch die Mitarbeiter des Bioenergie-Produzenten Verbio. Neben Atemschutzmasken fehlte es allerorten anfangs auch an Desinfektionsmittel. In nur 14 Tage stellte die Firma im Werk in Zörbig (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) die Produktion um.

Normalerweise gewinnt das in Leipzig beheimatete Unternehmen mit Standorten in Schwedt ( Brandenburg) sowie Bitterfeld und Zörbig (beide Sachsen-Anhalt) Kraftstoff aus Biomasse. Größte Herausforderung war es, das sonst als Biokraftstoff verwendet Bioethanol geschmacks- und geruchsneutral herzustellen. „Was sich einfach anhört, war es nicht“, so Sprecherin Ulrike Kurze. Denn geruchsneutral seien Produkte aus Biomasse im Allgemeinen ganz und gar nicht. „Aber unserem Team ist es gelungen.“ Die Nachfrage nach dem Verbio-Desinfektionsmittel war und ist riesig, so die Sprecherin. Krankenhäusern und Apotheken aus dem gesamten Bundesgebiet zählten zu den Kunden. Verbio werde auch weiterhin Desinfektionsmittel herstellen, auch wenn das nur eine Nische bleiben wird.

