Die 100 größten Unternehmen in Mitteldeutschland: Teil 2 – Platz 75 bis 51

Sachsens Wirtschaft wächst nur noch langsam. Mit 0,3 Prozent dürfte das Plus in diesem Jahr schwächer ausfallen als im Westen – und auch hinter den anderen neuen Bundesländern zurückbleiben, schätzt das Ifo-Institut in Dresden. Während die Autoindustrie sogar schrumpft, legen andere Branchen überraschend stark zu. Nicht nur am Bau boomt es, Handel und Fremdenverkehr wachsen sogar noch schneller.

Das spiegelt sich auch in der Platzierung der größten Unternehmen in Mitteldeutschland wider, die die Landesbank LBBW nach einem Jahr Pause wieder aufgelegt hat. In einer vierteiligen Serie stellen wir die 100 größten Unternehmen Mitteldeutschlands vor. Im zweiten Teil zeigen wir die Plätze 51 bis 75. Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie:

Mercedes-Händler schafft Einzug in die Top 100

Hier gab es einiges an Bewegung – und einige spektakuläre Neuzugänge. Allen voran den Mercedes-Benz-Händler Stern-Auto aus Leipzig, der 2016 von Daimler alle Ost-Niederlassungen übernommenhatte und danach weitere Autohäuser dazukaufte. Innerhalb von zwei Jahren verdreifachte sich so der Umsatz, was der Firma nun Platz 55 im Ranking einbrachte. Beim letzten Ranking 2017 war Stern-Auto noch gar nicht in die Top 100 gekommen.

Fast genauso gut lief es beim zu Hymer gehörenden Wohnmobilhersteller Capron aus Neustadt (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge): Dank mehr als 60 Prozent Umsatzplus ging es im Ranking hoch auf Platz 59. Bei der vorigen Folge vor zwei Jahren war die Firma noch gar nicht aufgeführt – offenbar, weil der LBBW damals keine Daten vorlagen. Nach den jetzt genannten Vergleichszahlen wäre Capron damals auf Platz 82 gelandet.

Batteriehersteller hält nach Eigentümerwechsel seinen Platz

Um 16 Plätze nach unten ging es dagegen für den Autozulieferer Preh Car Connect aus Dresden und Dippach in Thüringen, der Navigationssysteme und Infotainmentsysteme liefert: Weil der Umsatz um fast ein Sechstel einbrach, rutschte die Firma von Rang 35 auf 51 ab. Der Autobatteriehersteller Clarios Zwickau (ehemals Johnson Control Sachsen) konnte dank eines Umsatzplus dagegen seinen 54. Platz im Ranking verteidigen.

Basis war dabei aber nicht das Jahr 2019, als Brexit, Strafzölle, Handelskriege und die weltweit schwächelnde Konjunktur vor allem der Autobranche und der Metallindustrie zu schaffen machten. Die Daten der LBBW stammen aus dem Jahr davor. Einige der Betriebe, die selbst keine Zahlen herausgeben, hat die Bank dabei geschätzt. Andere Firmen blieben mangels Daten ganz außen vor, darunter auch einige der Schwergewichte.

