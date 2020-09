Deutschlandweit Spitze: Jeder siebte Sachse arbeitet im Handwerk

Leipzig

Sachsen ist das Handwerkerland Nummer 1 in Deutschland. Jeder siebte Beschäftigte arbeitet als Elektrotechniker, Maurer, Bäcker, Kfz-Schlosser, Metallbauer oder in einem anderen Handwerksberuf. Im Leipziger Land und im Erzgebirgskreis ist es sogar jeder fünfte. Doch die Betriebe haben erhebliche Nachwuchssorgen.

Aktuell sind noch rund 1800 Lehrstellen bei sächsischen Handwerkern nicht besetzt. Das sind nach Angaben der Landesarbeitsagentur zehn Prozent mehr als vor einem Jahr. Vor allem im Elektro-, im Kfz- sowie im Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik-Handwerk fehlen Bewerber. Gute Chancen hat auch, wer Maurer, Tischler, Estrichleger, Bäcker oder Fleischer werden will.

Anzeige

Ein Grund für die aktuell fehlenden Bewerber sieht Roland Ermer, Präsident des Sächsischen Handwerkstages, in den wegen Corona ausgefallenen Azubi-Messen. „Viele Meister kommen zur Zeit nicht wie sonst an die jungen Leute heran, um ihnen die Chancen im Handwerk aufzuzeigen.“ Wo es aber gelinge, Jugendliche mit den Möglichkeiten vertraut zu machen, sehe es wesentlich besser aus. „Handwerk hat goldenen Boden, ist interessant und es gibt Aufstiegschancen.“

Weitere DNN+ Artikel

Das sieht auch Claus Gröhn, Präsident der Leipziger Handwerkskammer, so. An den sächsischen Schulen müsste viel stärker für das Handwerk „getrommelt“ werden. „Ein Großteil der jungen Leute will in den Staatsdienst. Beamter zu werden gilt als Berufsziel. Das kann doch nicht wahr sein“, sagt Gröhn, der eine Dachdeckerfirma leitet. „Es muss wieder als cool gelten, mit seiner eigenen Hände Arbeit etwas zu schaffen.“

Allerdings wandelten sich Berufsbilder. Mit der Digitalisierung würden auch die Ansprüche an den Nachwuchs wachsen. Deshalb würden in immer mehr Handwerks-Betrieben Abiturienten gesucht. “Aber auch Studienaussteiger seien willkommen.

Ermer, der zugleich eine Bäckerei in Bernsdorf in der Oberlausitz betreibt, fordert von der Politik mehr Wertschätzung für das Handwerk und ein Ende der ausufernden Bürokratie. „Corona hat gezeigt, auf wen in Krisenzeiten Verlass ist und von wem Wertschöpfung kommt beziehungsweise nicht.“

Sauer sind beide auf die Grundsteuerreform. „Für die Umsetzung werden bundesweit Tausende neue Stellen geschaffen. Das hätte man mit einer leichten Mehrwertsteuererhöhung besser hinbekommen“, so Gröhn. So entziehe man dem Arbeitsmarkt unnötig Personal, das an anderer Stelle gebraucht werde.

Ob das sächsische Handwerk seinen Spitzenplatz in Deutschland verteidigen kann, hängt auch davon ab, welche Antworten die Firmen auf die voranschreitende Überalterung der Gesellschaft finden, meint Ermer. Deutschland müsse sich mehr für Zuwanderer öffnen. „Ohne Fachkräfte aus dem Ausland wird es nicht gehen.“

Insgesamt hatte das Handwerk im Jahr 2018 14 000 Auszubildende. Das ist ein leichter Anstieg gegenüber 2013 (11 900) aber ein Rückgang um 29,7 Prozent gegenüber 2008. Die Ausbildungszahlen insgesamt in Sachsen gingen im selben Zeitraum um 36,4 Prozent deutlich stärker auf 50 200 zurück.

Von Andreas Dunte