Deutsche Teilnehmer älter und männlicher

Chemnitz

Der Fridays-for-Future(FFF)-Demonstrant in Deutschland wird im Durchschnitt immer älter und männlicher. Zu diesem Schluss kommt ein internationales Forschungsteam unter Beteiligung der Technischen Universität ( TU) Chemnitz. Das teilte die TU mit. Aus einer Studie zu den weltweiten Protesten geht hervor, dass einzelne Länder – darunter Deutschland – deutlich vom allgemeinen Trend abweichen.

Bundesrepublik schert aus

Danach stellen Frauen im internationalen Vergleich weiterhin die Mehrheit bei den Teilnehmenden. In dieser und einer vorangegangenen Studie lag der Frauenanteil bei knapp 60 Prozent – bei den bis 19-Jährigen stieg er sogar noch von 63 auf 71 Prozent.

Anders in der Bundesrepublik. Hier konnte ein Anstieg des Männeranteils von 40 Prozent im März 2019 auf 51 Prozent im September des gleichen Jahres beobachtet werden. Auch der Anstieg des Altersdurchschnitts fiel in Deutschland deutlich höher aus. Im Befragungszeitraum stieg er von 26 auf 34 Jahre. Weltweit ging es von 30 auf 33 Jahre hoch. Der Aufruf der FFF-Bewegung an die Erwachsenen, sich dem Klimastreik anzuschließen, scheint in Deutschland besonders wirksam gewesen zu sein, folgern deshalb die Chemnitzer Forscherinnen und Forscher.

Auch der „Greta-Effekt“ ist in der Bundesrepublik offenbar geringer. So hatten in der ersten Befragung 39 Prozent angegeben, Greta Thunberg habe ihre Teilnahme an dem Protest beeinflusst. In der zweiten waren es nur noch 25 Prozent. Weltweit fiel der Wert von knapp über 40 Prozent auf rund ein Drittel.

Bildungsstand im Trend

Beim Bildungsstand hingegen lag Deutschland im Trend: Über 70 Prozent der erwachsenen Befragten hatten einen Hochschulabschluss. Das gilt auf für das Gefühl der Hoffnungslosigkeit. So gaben zunächst 26 Prozent der befragten Deutschen an, ziemlich beziehungsweise sehr hoffnungslos zu sein, in der zweiten Befragung waren es schon knapp 35 Prozent. Weltweit stieg der Wert von 25 auf 34 Prozent.

Befragt wurden im Mai 2019 und im September 2019 über 3000 Personen in insgesamt 19 Städten von Melbourne bis New York.

Von Roland Herold