Der Sommer naht: Wohin es die Sachsen in den Urlaub zieht 

Leipzig

Nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern in Europa sinken die Infektionszahlen. Das weckt Hoffnung auf Sommerurlaub. Die Nachfrage in den mitteldeutschen Reisebüros steigt von Tag zu Tag, wie eine LVZ-Umfrage ergeben hat.

„Eine gewisse Verunsicherung ist noch immer zu spüren, aber seit ungefähr zwei Wochen steigt die Nachfrage bei uns“, sagte Kristin Fügmann, Inhaberin des Reisebüros Tui Travelstar im Leipziger Musikviertel. „Viele buchen schon jetzt, sichern sich beliebte Hotels oder Ferienwohnungen. Andere warten noch, wie sich die Situation im bevorzugten Reiseland entwickelt.“

Favorit bei den Reisezielen der Sachsen: Griechenland

Zur Zeit sei viel Beratung gewünscht. „Es gibt konkrete Fragen zur Situation im Reiseland, zu Einreisebestimmungen und zu möglichen Stornierungen“, sagt Reiseexpertin Fügmann.

Ein Favorit bei den Reisezielen hat sich schon heraus kristallisiert: Griechenland, gefolgt von Mallorca. „Die Leute zieht es klar in die Sonne und ans Meer. Auch Reisen mit dem Auto stehen ganz oben auf der Wunschliste, vor allem nach Slowenien, nach Istrien und zu den Inseln im Inneren von Kroatien.“ Ziele in Deutschland seien ebenfalls beliebt. Allerdings sei vieles insbesondere an der Ostsee schon ausgebucht oder zu teuer.

Flex-Tarife ermuntern viele Reisende bereits jetzt zu buchen

In Zeiten von Corona ist Flexibilität gewünscht. Sehr gut angenommen werden deshalb die Flex-Tarife zahlreicher Anbieter. Bei Tui Deutschland heißt es, dass weit über zwei Drittel aller Neubuchungen aktuell Flexbuchungen seien. Urlauber haben laut dem Reiseveranstalter damit die Möglichkeit, bis 14 Tage vor Anreise weltweite Flugpauschalreisen oder Unterkünfte gebührenfrei umzubuchen oder zu stornieren. Im Falle einer Stornierung erhalten Kunden den gesamten Reisepreis inklusive Flex-Tarif erstattet.

Bei Hendrik Minker, Chef vom Alpha Reisebüro in Leipzig-Eutritzsch, ziehen die Buchungen ebenfalls merklich an. Dank „treuer Kunden“ ist er gut durch die Krise gekommen und holt jetzt seine Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurück.

Viele schrecken die hohen Kosten bei PCR-Tests ab

Die griechischen Inseln Kreta, Rhodos und Kos stünden ganz ober auf der Wunschliste der Sachsen, sagt Minker „Da setzt sich der Trend des Vorjahres fort. 2020 konnten Urlauber unkompliziert nach Griechenland fliegen. Reisende wollen nicht in Sorge sein, dass sie nach dem Urlaub in Quarantäne müssen.“

Länder, die von Urlaubern einen PCR-Test verlangen würden, hätten hingegen schlechte Karten, sagt Minker. „Rechnet man einen solchen Test auch für die Einreise nach Deutschland hinzu, kommt eine Familie mit zwei Kindern bei manchen Reisen schnell auf rund 500 Euro Kosten allein für Corona-Tests. Das schreckt viele ab.“

„Unsere Kunden wollen jetzt buchen, der Andrang ist riesig“, sagt Cornelia Galli, Inhaberin von Wikingerreisen in Leipzigs Jahnallee. Das Reisebüro ist Spezialist für Wander und Erlebnisreisen sowie Trekkingtouren in viele Teile der Welt.

„Die Sachsen sind hungrig auf Sonne, Meer und Strand“

Auch bei LMX Touristik in Leipzig zieht die Nachfrage an. Chef Mario Krug ist sich sicher, dass dieser Trend in den nächsten Tagen und Wochen weiter steil nach oben geht. Ein Grund dafür seien die Flex-Tarife vieler Anbieter. „Die Kosten, die bei rechtzeitiger Stornierung anfallen, sind gering und absolut vertretbar.“

Gebucht würden Reiseziele in Länder, die unbeschwerten Urlaub am Strand versprechen. „Nach den Wochen und Monaten der Einschränkungen sind die Sachsen regelrecht hungrig auf Sonne, Meer und Strand.“

Hoffen, dass in vielen Ländern die Infektionen weiter zurückgehen

Auch Länder mit derzeit noch strengen Einreisebestimmungen stünden auf dem Wunschzettel, darunter Spanien oder die Türkei. „Die meisten Reisenden gehen fest davon aus, dass auch dort die Infektionszahlen bis Sommer sinken. Damit haben sich dann auch viele der derzeitig noch gültigen Vorschriften erledigt.“

Die Kosten für PCR-Tests seien in den Ländern höchst unterschiedlich. Bei Flügen auf die Melediven müsse man dafür tief in die Tasche greifen. In der Türkei hingegen verlange man einheitlich 30 Euro pro Test, führt Krug ein anderes Beispiel an. Für das Land mit seinen traumhaften Stränden am Mittelmeer – bei vielen Veranstaltern auf Platz drei der beliebten Urlaubsziele – erwartet er eine steigende Nachfrage in den nächsten Tagen und Wochen.

Ob es sich lohnt, auf Last-Minute-Schnäppchen zu warten, kann er nicht sagen. „Fakt ist, die Ampeln stehen auf grün. Bei steigender Nachfrage bessern auch die Airlines ihre Flugpläne nach.“

Von Andreas Dunte