Der Milliarden-Schatz von Pöhla

Pöhla

Hier draußen herrscht nur die Stille. Der Wind streicht durch die blühenden Wiesen im Luchsbachtal. Doch mit der Ruhe im Schwarzenberger Ortsteil Pöhla (Erzgebirgskreis) könnte es bald vorbei sein. Erstmals seit dem Ende der Wismut vor 30 Jahren soll hier wieder Berggeschrey ertönen, sollen dem Berg Wolfram, Zinn und Fluorit entrissen werden. Die Freiberger Firma Saxony Minerals Exploration AG (SME AG), die 2011 gegründet wurde, hat dafür eine wichtige Hürde genommen.

Anfang Juli stellte die Landesdirektion dafür die „Raumverträglichkeit unter Maßgaben“ fest. Nun prüft das Sächsische Oberbergamt die Umweltverträglichkeit. Zur Dauer des Genehmigungsverfahrens könnten keine Prognosen abgegeben werden, heißt es.

Erkundungen übertreffen alle Erwartungen

Manfred Grund, Vorstand bei SME AG, ist jedenfalls zuversichtlich. Am Eingang des Tals, in einem grauen Betonbau sitzt er an einer langen Tischreihe und schlürft Tee. Der einstige Kumpel, der noch zu DDR-Zeiten in Gera Uran schürfte, hat das Forschungsbergwerk an der TU Freiberg geleitet und kennt das Geschäft aus dem Effeff. Der vorgeschaltete Erkundungsbergbau mit einem Schacht von 176 Metern Tiefe habe bereits alle Erwartungen übertroffen, sagt er.

Manfred Grund zeigt das Gelände. Quelle: Roland Herold

„ Bergbau in Sachsen zu betreiben, ist keine Kunst“, meint er dann unvermittelt. Diese bestehe vielmehr darin, Wolframerz und Fluorit – eine weltweit einmalig vorkommende Kombination – per Aufbereitungsanlage fachgerecht zu trennen. Das müsse in einem Schritt geschehen. „Das hat noch niemand auf der Welt gemacht“, sagt Grund stolz. Die Dosierung der Chemikalien gehöre zu den am besten gehüteten Geheimnissen überhaupt. Künftig soll das sogar im Regelbetrieb geschehen.

Langer Atem notwendig

Bei Wolfram, das wegen seiner hohen Temperaturbeständigkeit beispielsweise in de Stahlveredlung eingesetzt wird, verlangten die Qualitätsparameter des Marktes 67 Prozent Anreicherung. Erreicht wurden in Pöhla aber über 73 Prozent. Bei Fluorit sind sogar 90 Prozent erforderlich. Hier wurden in der Aufbereitungsanlage über 94 Prozent erzielt. Fluorit dient der Eisenverarbeitung, der Herstellung keramischer Werkstoffe oder auch in der Glasindustrie. Doch die Lagerstätte böte noch viel mehr: Zinn. Das werde für Elektronik und E-Mobilität dringend benötigt.

„Das ist ein Milliardenschatz“, sagt Grund. Die Tonne Wolframkonzentrat koste mittlerweile 25 000 bis 30 000 Dollar auf dem Weltmarkt. In Summe seien etwa 20 Millionen Tonnen Zinn und Wolfram vorhanden. Das könnte für 40 bis 50 Jahre reichen. Warum bisher noch keiner das Wagnis in Angriff genommen hat? Grund lächelt: „Sie müssen einen Unternehmer finden, der den Mut hat, über Jahre hinweg Mittel in der Größenordnung vorzuhalten.“ 2016 habe die Planung begonnen, 2022 könnte die erste Tonne Erz gefördert werden. Bis dahin gibt es nur eines: Kosten, Kosten, Kosten.

„Wir sind betrogen worden“

Die Fläche, auf der die neue Halde entstehen soll, ist eine sanierte und aufwendig renaturierte Halde der Wismut. Die soll nun wieder zu dem werden, was sie einmal war. „Ohne Halde können Sie nun mal keinen Tagebau betreiben“, sagt Grund. Das aber finden nicht alle in dem 1200-Einwohner-Ortsteil gut. Veronika Porkert beispielsweise, die sich mit anderen gemeinsam und mit Transparenten bewaffnet auf die Straße stellt. „Die Region ist schon einmal geschunden worden“, sagt sie. Jetzt müsse angesichts der zu erwartenden Belastung zumindest eine Umgehungsstraße her.

Veronika Porkert, Uwe Kaettniß und Rebekka Markert wollen die renaturierte Halde erhalten. Quelle: Roland Herold

Man habe das Ganze heruntergespielt, meinen viele. „Wir, die Bürger von Pöhla, sind betrogen worden“, heißt es deshalb in einem Aufruf. Lediglich eine Rampe sollte an der Oberfläche entstehen, habe man ihnen gesagt. Nun aber drohe eine riesige 40 Meter hohe Halde, die Aufbereitungsanlage werde umgesetzt und der renaturierte Wald weichen. Damit aber sei das ganze Luchsbachtal bedroht.

Rebekka Markert, die tagsüber in der Stadtverwaltung Annaberg-Buchholz arbeitet, hat eine ganz persönliche Beziehung zur Halde. „Dort ist meine Joggingstrecke. Da gehe ich auch mit dem Hund spazieren. Und nun soll das alles einfach kaputtgemacht werden.“ Für sie ist klar: „Viele in Pöhla wissen noch gar nicht, was da auf sie zukommt.“ Deshalb hat sie Unterschriften gesammelt und ein Online-Tool geschaffen.

Unterstützung von den Grünen

Unterstützung kommt von den sächsischen Grünen. Deren Parteitag in Annaberg-Buchholz hatte Anfang des Jahres die Staatsregierung aufgefordert, das Bauvorhaben nicht zu genehmigen. Doch das Wirtschaftsministerium in Dresden sieht das anders: In seiner Rohstoffstrategie für Sachsen bekenne sich das Ministerium klar zum Abbau heimischer Rohstoffe, heißt es auf Anfrage.

Quelle: Roland Herold

Grünen-Kreischef Uwe Kaettniß hat derweil überschlagen, wie hoch der Marktwert dessen ist, was da bei Pöhla unter der Erde liegt. „Ich schätze so 2,7 Milliarden Euro nach aktuellem Marktwert.“ Er sei nicht grundsätzlich gegen den Bergbau, sagt er. Voraussetzung aber: Es müsse eine Alternative zur geplanten Abfallhalde her, die das dort entstandene Biotop zerstören würde. Zum Beispiel könne der Abraum doch in einem nahegelegenen Marmor-Bergbau entsorgt werden oder zum fünf Kilometer entfernten Bahnhof nach Raschau transportiert werden.

SME bleibt hart

SME-Vorstand Grund hält davon wenig. Jeder habe „eben jeder das Recht sich zu äußern“, kommentiert er. Für ihn hat die Auslegung der Pläne und die Anhörung der Gemeinde bis Ende Mai keine neuen Erkenntnisse gebracht. Vieles was wünschenswert sei, könne technisch nicht umgesetzt werden. Dass die ursprüngliche Wismut-Halde einst mit 16 Millionen Euro vom Bund saniert wurde, wie die Grünen argumentieren, stellt Grund in Abrede und spricht von Populismus. Die Zahl klinge zwar gut, sei jedoch durch nichts zu belegen.

Das Luchsbachttal. Quelle: Roland Herold

Obendrein regele ein landschaftspflegerischer Begleitplan Renaturierungsmaßnahmen über die gesamte Betriebszeit hinweg. Dazu leiste das Unternehmen nach einer Vereinbarung mit dem Staatsbetrieb Sachsenforst bereits seit diesem April vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen auf Waldflächen im Umkreis von 20 Kilometern. Rund 150 000 Euro flössen dorthin.

150 neue Arbeitsplätze durch den Bergbau

Dass auf der Straße dann Transportfahrzeuge fahren müssten, sei klar, gibt Grund zu. Allerdings soll das auf die Zeit von Montag bis Freitag zwischen 7 und 18 Uhr begrenzt werden. Wenn der Firmensitz dann noch von Halsbrücke bei Freiberg nach Schwarzenberg zieht, könne die Erzgebirgsstadt jährlich auf drei Millionen Euro zusätzlicher Gewerbesteuereinnahmen hoffen. Dazu kämen Aufträge für ortsansässige Unternehmen.

Das Braunauge. Quelle: Uwe Kaettniß

Denn Maxime sei, Dienstleistungen, die es vor Ort gibt, auch vor Ort in Anspruch zu nehmen, sagt Grund. In den vergangenen drei Jahren seien das über 80 Prozent gewesen. Künftig sollen in Pöhla 150 Arbeitsplätze entstehen. Alte DDR-Kumpel gebe es ja nicht mehr. „Wer zur Wende 30 war, ist jetzt 60. Das können Sie vergessen.“ Von den derzeit 30 Beschäftigten aus der Region seien darum 80 Prozent Quereinsteiger, 10 Prozent Tunnelbauer und 10 Prozent ausgebildete jüngere Bergleute. „Wir haben viele Bewerbungen“, freut sich Grund.

Schwarzenberg kann auf Millionen Gewerbesteuer hoffen

Zwar stehe der Vorwurf im Raum, dass das Unternehmen anderen Firmen die Fachkräfte wegnähme. „Aber warum sind denn so viele in den Westen abgewandert? Weil das Lohnniveau in der Region einfach zu niedrig ist.“ Dass die Häuser in Pöhla an Wert verlieren, will er auch nicht gelten lassen. Gäbe es keine Arbeit, fiele der Wert erst recht. Und letztendlich: Laufe alles nach Plan, könne die Stadt Schwarzenberg auf zusätzliche jährliche Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von drei Millionen Euro hoffen.

Im Rathaus von Schwarzenberg legt die Verwaltung derweil Wert darauf, dass alles ordnungsgemäß verlaufen ist und moderiert die Sache herunter. Man werde auf die Umverlegung der Wanderwege drängen und es habe schließlich schon größere Investitionen in Schwarzenberg gegeben. Die Oberbürgermeisterin selbst ist derzeit im Urlaub.

Tiefsitzender Konflikt

Doch der Konflikt zwischen Bergbaubefürwortern und Bergbaugegnern sitzt wohl viel tiefer. Grund spricht von „Saubermännern“. Deutschland mache es sich immer einfach, die Probleme ins Ausland zu verlagern. Das habe die Kehrseite, dass in Südamerika der fürs Klima wichtige Regenwald abgeholzt wird und Bergbau unter sklavenhalterähnlichen Bedingungen betrieben wird. Auf einem Kalender an der Wand sind hart arbeitende farbige Kumpels zu sehen. „Was also ist besser: Nach deutschem Standard Bergbau zu betreiben oder nach denen in den Entwicklungsländern?“

Quelle: Uwe Kaettniß

Das sieht die Pöhlaerin Porkert anders: „Wenn wir hier Erz fördern, drückt das am Ende die Preise in Südafrika.“ Derweil lässt Grünen-Kreischef Kaettniß Aufzeichnungen über das Vorkommen seltener Tierarten und Pflanzen anfertigen, um das ganze mögliche Ausmaß des Schadens beurteilen zu können. Dies sei bei der Planung bisher viel zu wenig beachtet worden. Er spricht von einer „extremen Vielfalt von Schmetterlingen“, die er auch dokumentiert hat. „Das sind immerhin schon 93 Schmetterlingsarten, von denen 17 auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten stehen.“

Der Konflikt eskaliert

Nachdem Kaettniß dann aber in der Lokalzeitung einen Artikel über die bedrohten Schmetterlinge veröffentlicht hat, sensten am nächsten Tag zwei große Mähmaschinen die Straßenränder ab, wo sich die Insekten besonders gern aufhalten und brüten. Grund sagt, es habe keine andere Lösung gegeben. „Wenn mir einer in den zugewachsenen Graben fällt, geht der Zirkus los.“ Kaettniß dagegen spricht von einer vorsätzlichen Tat, um die Brut zu vernichten. „Nächstes Jahr werden wir einige Arten hier nicht mehr haben.“ Deshalb hat er Anzeige erstattet. Veronika Porkert aber sagt, was viele hier denken: „Was hat eigentlich Pöhla am Ende davon?“

Von Roland Herold