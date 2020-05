Der „Kemmerich-Moment“ von Radebeul

Radebeul.

Man ist stolz in Radebeul, auf seine üppigen Weinhänge oder auf Karl May, der hier begraben ist.

Zur Zeit sind viele in der Stadt bei Dresden in Aufruhr geraten. Bei einer Wahl im Stadtrat haben nicht nur AfD und CDU, höchstwahrscheinlich, gemeinsame Sache gemacht. Es wurden dabei auch mit dem Schriftsteller Jörg Bernig ein neuer Kulturamtsleiter gewählt, der zuletzt in neurechten Verlagen publizierte. Und der, in Zeitungsbeiträgen, die deutsche Asylpolitik als "massenhaftes Hereinwinken“ bezeichnet.

Am Freitag, zwei Tage nach der Wahl, erklären vier Träger des Radebeuler Kunstpreises in der LVZ: Wenn Jörg Bernig Amtsleiter bleibt, geben wir unsere Preise zurück. Es sind die Schauspieler Friedrich-Wilhelm Junge und Herbert Graedtke, es ist der Jazzschlagzeuger Günter Baby Sommer und Helmut Raeder, der künstlerische Leiter der über Radebeul hinaus berühmten Karl-May-Festspiele.

Wer ist dieser neue Kulturamtsleiter, gegen den sich nun der Radebeuler Kulturbetrieb auflehnt? Wie konnte ein „neurechter Denker“, wie ihn nun die Süddeutsche Zeitung nannte, überhaupt der neue Radebeuler Kulturchef werden?

Einer, auf den man ein bisschen stolz ist

Man würde es Jörg Bernig gern selbst fragen, allein: Man erreicht ihn an diesem Freitag nicht. Der 56-Jährige twittert nicht, er hat auch keine Homepage und steht auch nicht im Telefonbuch. Man kann über Verlage oder Akademien um seinen Kontakt bitten. Aber schon dort wird einem beschieden: Bernig wird sich, mit hoher Wahrscheinlichkeit, gar nicht öffentlich äußern.

Also fragt man sich durch die örtliche Kulturszene, wo Bernig einen zweifelhaften Ruf genießt. Da ist zum einen der Lyriker und Romanautor Bernig, der selbst den Radebeuler Kunstpreis erhielt (den er künftig verantworten soll), auf den man hier, neben Wein und May, schon ein wenig stolz ist. „In seinen Büchern finden sich Schicksale und Themen, die mich bewegt haben“, sagt etwa der Schauspieler Junge.

Da hört man aber auch von Bernig, der sich seit einigen Jahren politisch zu Wort meldet. Als einer der ersten unterzeichnete er die "Erklärung 2018" gegen "illegale Masseneinwanderung". In seiner „Kamenzer Rede“ sprach er bereits 2016 von Angela Merkel als „einem Feudal-Herrscher“, der aus Deutschland das „Versuchslabor einer ethnischen Modifizierung“ machen würde.

„Unbequemes, störendes Wissen“

Zuletzt veröffentlichte Bernig im Magazin Sezession, dessen Herausgeber der Verfassungsschutz als „rechtsextremen Verdachtsfall“ führt. Außerdem erschien von ihm, in einer Reihe mit Uwe Tellkamp, der Essayband „An der Allerweltsecke“ im Verlag „edition buchhaus loschwitz“ der Buchhändlerin Susanne Dagen. Darin beschreibt Bernig, was „viele in ’Europa’ – weil unbequemes und den multikulturellen Traum störendes Wissen – lieber nicht wissen wollen“.

Was aber alle sagen, ist: Man nimmt Jörg Bernig, hier in Radebeul, kaum wahr. „Die Radebeuler Kulturszene ist ein vergrößertes Wohnzimmer, trotzdem bin ich ihm noch nie begegnet“, sagt der Musiker Sommer, „weder auf einer Vernissage, einem Konzert, noch auf unseren berühmten Karl-May-Festtagen.“

Wie kann es überhaupt passieren, dass einer, der offenkundig mit neurechten Thesen zündelt, einer, der in der Radebeuler Kunstszene kaum eine Rolle zu spielen scheint, zu deren amtlichem Chef gewählt werden kann?

Radebeuler versuchten, den Amtsleiter zu verhindern

Wie genau die geheime Wahl abgelaufen ist, möchte niemand, der daran beteiligt war, offiziell sagen. Es soll aber so gewesen sein: Von 50 Bewerbern für den Kulturamtsleiter wurden fünf eingeladen, von denen einer – eine Sachbearbeiterin aus Annaberg-Buchholz – durch die Verwaltung als besonders geeignet bezeichnet wurde. Gemeinsam mit zwei anderen, darunter nicht Jörg Bernig, wurde sie dem Stadtrat zur Wahl gestellt.

Darauf sollen aber, so heißt es, die Fraktionen von CDU und AfD erneut Jörg Bernig ins Spiel gebracht haben, der eigentlich schon ausgeschieden war. Am Montag wurde er neu aufgestellt. Einige erkannten da schon: Mit Stimmen von AfD, CDU und FDP hätte Bernig eine Mehrheit.

Zwei Tage lang versuchten zahlreiche Radebeuler, den neurechten Amtsleiter zu verhindern. So berichten es gegenüber LVZ Politiker von Linken, Grünen – und andere, die nicht genannt werden wollen, weil es sie ihren Job kosten könnte.

Es wandte sich Thomas Bürger, der ehemalige Generaldirektor der Sächsischen Landesbibliothek und Wahl-Radebeuler, in einem fast verzweifelten Brief an die Fraktionen und den Oberbürgermeister. Er frage sich, schrieb er, „wie ein Kandidat mit so einem negativen Bild von Politik und Presse bürgernahe Kulturpolitik moderieren“ solle.

Der „Kemmerich-Moment“

Bei einer Abstimmung am Mittwoch gewann Bernig dann knapp mit 17 Stimmen, zwei Stimmen vor der Kandidatin aus Annaberg-Buchholz. Einige der Stadträte sollen bei der Bekanntgabe blass geworden sein. „Wir hatten in Radebeul einen Kemmerich-Moment“, sagt einer von ihnen.

„Die von unserer Verwaltung favorisierte Bewerbung hat keine Mehrheit bekommen“, sagt heute der parteilose Oberbürgermeister Bert Wendsche. „Es geht aber, bei einer demokratischen Wahl, nicht darum, ob ich den Kandidaten gut oder schlecht finde.“ Er wolle, so Wendsche nun eine Debatte anstoßen.

In dieser sehen viele Radebeuler nun eine Chance: Wenn der Druck groß genug wird, könnte der neue Amtsleiter nach sechsmonatiger Probezeit wieder entlassen werden. Das wäre, wenn man so will, die Vollendung des Radebeuler „Kemmerich-Moments“.

Von Josa Mania-Schlegel