Leipzig

Seit neun Tagen ist Krieg in Europa. Die Bilder, die uns seit dem Angriff Putins auf die Ukraine erreichen, sind unvorstellbar: Menschen, die sich in U-Bahn-Schächten vor den Raketeneinschlägen verstecken, Gefechte in der Hauptstadt Kiew, Zivilisten, die sich mit selbstgebauten Molotow-Cocktails verteidigen wollen, ein ukrainischer Staatspräsident, der via Selfie-Modus sein Land zum Widerstand motiviert.

In neun Tagen hat sich die Welt verändert. Die Friedens- und Konfliktforscherin Solveig Richter aus Leipzig spricht von einer historischen Zäsur: Die nach der Zeitenwende von 1989/90 geschaffene Friedensordnung in Europa ist „in so kurzer Zeit über den Haufen geworfen“ worden. „Wir müssen uns wohl von dem Gedanken verabschieden, dass gerade in Europa Kriege und militärische Auseinandersetzungen keine größere Gefahr mehr darstellen.“

Debatten in Deutschland, die bisher als undenkbar galten

Tatsächlich lösen sich seit dem Überfall in den Morgenstunden des 24. Februar 2022 die Schreckensmeldungen nahezu stündlich ab. Dabei ist die Nachrichtenlage – trotz modernster Kommunikationstechnik – aus dem Kriegsgebiet äußerst unübersichtlich. Kaum ist eine Schreckensnachricht verbreitet, folgt die nächste. Zudem hat Putins Krieg einige Debatten in Deutschland ausgelöst, die bislang als undenkbar galten. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat mit der Ankündigung eines sogenannten Sondervermögens von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr nicht nur überrascht, sondern die jahrelange Kritik an mangelhafter Ausstattung bestätigt.

Ganz neue Fragen stellen sich nun in Deutschland durch diesen Krieg: Wie steht es um den Zivilschutz hier? Brauchen wir in Deutschland wieder eine Wehrpflicht – oder möglicherweise eine allgemeine Dienstpflicht? Wie kann Deutschland seinen Strom- und Energiebedarf decken ohne russisches Gas? Beschleunigt dieser Schrecken nun plötzlich die Energiewende? Und mit dem Freitag ist auch eine alte Sorge wieder zurück: Welche Gefahr geht von einem angegriffenen Atomkraftwerk aus?

Sorge nach dem Brand auf AKW-Gelände in der Ukraine

An Tag 9 des russischen Angriffs auf die Ukraine hat ein nach Kämpfen ausgebrochenes Feuer an Europas größtem Atomkraftwerk die Welt in noch mehr Sorgen versetzt. Beide Seiten versicherten, es sei bei dem inzwischen gelöschten Brand keine Radioaktivität ausgetreten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Russland vor, das Atomkraftwerk Saporischschja mit Panzern gezielt beschossen zu haben. „Das ist Terror ungesehenen Ausmaßes“, sagte er in einer Ansprache am Freitag. Bei einer Explosion hätte die Geschichte Europas enden können. Der britische Premier Boris Johnson sprach von einer direkten Gefährdung der Sicherheit ganz Europas und will eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates erreichen.

„Größte Flüchtlingskatastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg“

In Kiew spitzt sich die Lage weiter zu: Die ukrainische Hauptstadt wird von russischen Truppen weiter eingekreist, Tausende Menschen versuchen zu fliehen. In der eingekesselten Hafenstadt Mariupol im Südosten der Ukraine wird die Situation offenbar immer dramatischer. Lebensmittel gingen aus, es gebe kein fließendes Wasser, keine Heizung, keinen Strom mehr, sagte der Bürgermeister der Stadt.

Die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine beläuft sich nach Angaben der UN-Organisation für Migration inzwischen auf 1,25 Millionen Menschen. Davon seien allein etwa 672.000 Menschen nach Polen geflohen, rund 194.000 nach Moldau und etwa 133.000 nach Ungarn. Migrationsforscher Gerald Knaus sagte der LVZ: „In einer Woche haben schon so viele Menschen die EU erreicht wie im gesamten Bosnienkrieg. Diese Geschwindigkeit zeigt, dass wir in Europa vor der schnellsten und größten Flüchtlingskatas­trophe seit dem Zweiten Weltkrieg stehen.“

Bislang kamen knapp 18.500 Menschen aus der Ukraine nach Deutschland

Laut Erkenntnissen der Bundespolizei sind bislang 18.436 Menschen nach Deutschland geflohen. Die meisten von ihnen Frauen und Kinder. Ungefähr 15.000 dieser Menschen seien Ukrainer. Nicht alle Menschen, die aus der Ukraine kommen, melden sich allerdings bei den Behörden. Die Innenminister der EU-Staaten haben sich darauf geeinigt, Flüchtende schnell und unkompliziert aufzunehmen. Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine könnten bereits in Kürze ein einjähriges Aufenthaltsrecht in der Europäischen Union bekommen. Ukrainer mit biometrischem Reisepass dürfen sich schon jetzt ohne Visum 90 Tage lang frei in der EU bewegen.

In Sachsen sind bisher 661 Menschen aus der Ukraine registriert worden. Der Freistaat will das Land Berlin bei der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine unterstützen. Zunächst sei die Übernahme von 100 Menschen vereinbart, informierte ein Sprecher der Landesdirektion. Zuvor hatte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) erneut ein enges Zusammenwirken von Bund und Ländern mit Blick auf die Flüchtlinge gefordert. „Viele kommen in Berlin an, aber wir brauchen eine bundesweite Verteilung der Geflüchteten, um das bewältigen zu können“.

Von Andreas Debski