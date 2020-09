Dresden

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist der Tag des offenen Denkmals seit Jahren eine feste Größe im Kulturkalender. Am kommenden Sonntag können Schlösser, Fachwerkhäuser, Kirchen, Parks und Industrieanlagen mittels Fotoserien, 3-D-Rundgängen, Videos und Podcasts zu Hause eintreffen. Niemand muss – womöglich virenbelastete – Türgriffe anfassen, enge Stufen hinabsteigen oder den Kopf einziehen, wenn der Raum nur eine beschränkte Höhe hat. Eine bequeme Entdeckungsreise vom Wohnzimmer aus – so wirbt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz.

Zentrale Eröffnung in Plauen

Sachsen: „Viele Denkmaleigentümer sind am Sonntag wieder dabei, sowohl digital als auch in bewährter analoger Form, wenn es das Corona-Infektionsgeschehen zulässt“, sagt Sabine Webersinke vom Landesamt in Dresden mit. Im letzten Jahr öffneten allein in Sachsen 800 Denkmale ihre Türen. In der Landeshauptstadt können immerhin 33 von 36 Denkmalen direkt besucht werden. Die zentrale Eröffnung des Denkmaltages in Sachsen findet in Plauen im Industriepavillon an der Dürerstraße im Beisein von Thomas Schmidt ( CDU), Minister für Regionalentwicklung statt. Der Industriepavillon ist erstmals am Denkmaltag beteiligt. „Wenn das Interesse groß ist, bieten wir die Führungen auch halbstündlich an“, sagt Unternehmer Roland Fuhrmann, der gemeinsam mit Miteigentümer Christian Ketzel die Brache gekauft hat, sie Stück für Stück saniert und eine neue Nutzung als Multifunktionsbau plant. Von 13 Uhr bis 17 Uhr geöffnet haben die bauhistorisch wertvollen Priesterhäuser am Domhof in Zwickau, die als das älteste erhaltene Wohnbauensemble Deutschlands gelten.

Zwingeranlage, Kurzfilme und Infostände

Begehbar sind auch die mittelalterliche Zwingeranlage und der Stadtpark in Görlitz. Besucher können sich auf Führungen freuen, etwa in der Stadthalle, auf dem Nikolaifriedhof und dem Postplatz. Die Stadt Leipzig wird sich mit acht eigens produzierten Kurzfilmen zu besonderen, verborgenen und wenig bekannten Kulturdenkmalen einbringen. In diesen Filmen werden mit einem ganz persönlichen Blick verschiedenste Kulturdenkmale vorgestellt. Auf der Festung Königstein sind keine Innenbesichtigungen möglich. Ab 12 Uhr präsentiert sich der Festungsverein in historischer Gewandung mit einem Informationsstand im Festungswald. Dort zeigt er historische Fotos und Pläne von der ehemaligen katholischen Kapelle. In der Nähe befinden sich auch die Schatzkasematte und das Kriegspulvermagazin aus dem 19. Jahrhundert, deren Aufbau und Funktion die Vereinsmitglieder erläutern wollen. Am 13. September findet in Krostitz ein Tag der offenen Kirchentür statt. Das bunte Programm beginnt um 10.30 Uhr mit einem festlichen Gottesdienst, in welchem Bischof Friedrich Kramer die Predigt halten wird. Im Anschluss gibt es Gelegenheit zu einem Gespräch und zu Besichtigungen.

Gestaffelter Einlass in Thüringen

Thüringen: Wie Anja Endrigkeit vom zuständigen Landesamt in Weimar berichtet, wollen in Thüringen rund 1000 Objekte in „der einen oder der anderen Form“ öffnen. Im „gestaffelten Einlass“ können Gäste am Sonntag zwischen 9.30 Uhr und 17 Uhr die Wartburg bei Eisenach besuchen. Allerdings wird es keine Führungen geben. Das Augustinerkloster in Erfurt empfängt zwischen 11 Uhr und 16.30 Uhr seine Besucher. Führungen werden in der Bibliothek, durch die Elisabethkapelle im Nikolaiturm und durch die Rosenkirche angeboten. Im Kapitelsaal wird „Luthers vergessener Koffer“ präsentiert.

„Geisterkonzert“ in Gestütanlage

Sachsen-Anhalt: „In diesem Jahr bringen wir die Denkmalerlebnisse direkt nach Hause“, ergänzt Alfred Reichenberger vom Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege Sachsen-Anhalt. In der ruinenhaften Kulisse der ältesten erhaltenen Gestütanlage Europas, dem Hofgestüt Bleesern bei Wittenberg, findet ein „Geisterkonzert“ aus der Benefizkonzertreihe Grundton D statt, die der Deutschlandfunk deutschlandweit aufnimmt und Denkmalen in Not zugute kommt. Die Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn informiert an einem anderen historischen Ort – der ehemaligen Grenzübergangsstelle Marienborn – über die Geschichte der deutschen Teilung und das repressive DDR-Grenzregime. Aus Anlass des Tages des offenen Denkmals werden um 10.30 Uhr, 12.30 Uhr und 14.30 Uhr geführte Rundgänge angeboten. Führungen in ihren Häusern Wittenberg und Mansfeld bietet die Stiftung Luthergedenkstätten ab 9 Uhr. In zwei Videobeiträgen stehen das Motto des Denkmaltags „Chance Denkmal – Erinnern. Erhalten. Neu denken“ im Mittelpunkt, berichtet Stiftungssprecherin Nina Mütze.

Viele digitale Formate

Viele Einrichtungen haben in den vergangenen Wochen ihr digitales Denkmalformat im Veranstaltungskalender der Deutschen Stiftung Denkmalschutz eingetragen und damit ihr Angebot leicht zugänglich sichtbar gemacht. „Nicht die Quantität der digitalen Beiträge ist entscheidend, sondern das Engagement, mit dem die Beteiligten Denkmale digital erlebbar machen“, ergänzt Sarah Wiechers, Leiterin des Teams Tag des offenen Denkmals bei der Stiftung.

Weitere Informationen: www.tag-des-offenen-denkmals.de

Von Bernd Lähne