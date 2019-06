Viele Eltern ignorieren die Bildungsempfehlung: Vor allem in Leipzig und Dresden sollen ihre Kinder möglichst Abitur machen. Deshalb mahnt Sachsens Kultusminister Piwarz (CDU), dass das Abitur kein Allheilmittel sei – und will die Oberschulen gerade in den Großstädten von ihrem Stigma befreien.