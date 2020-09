Dresden

Unmittelbar vor der am Sonnabend in Leipzig geplanten Demonstration „Gegen die Festung Europa und das autoritäre Regime China“ in Leipzig hat der sächsische Verfassungsschutz vor gewalttätigen Ausschreitungen gewarnt. In einer Einschätzung, die der LVZ vorliegt, heißt es: „Aufgrund der aktuell überragenden Bedeutung des ,Feindbildes Polizei’ für die bundesweite und Leipziger autonome Szene ist mit Angriffen auf Polizisten zu rechnen.“

Provokationen bei Demo in Leipzig geplant

Dazu zählten „der Bewurf mit Steinen, Flaschen und Pyrotechnik“, aber auch das Skandieren von Beleidigungen. Damit solle polizeiliches Handeln provoziert werden, das dann in den Sozialen Medien durch Linksextremisten nachfolgend als „repressiv“ und „gewalttätig“ angeprangert werden kann, heißt es in dem Lagebild.

Außerdem müsse nach der eigentlichen Demo „erfahrungsgemäß mit einer Formierung militanter Spontanversammlungen“ gerechnet werden, falls der angemeldete Demonstrationszug insgesamt friedlich beendet worden ist. „Sachbeschädigungen im Umfeld des Demonstrationsgeschehens, wie etwa Graffiti, sind nicht auszuschließen“, so das Landesamt für Verfassungsschutz.

Parallele Demo in Berlin

Hinweise deuteten derzeit auf eine eher geringe überregionale Anreise von Linksextremisten hin, da parallel dazu in Berlin eine „Interkiezionale Demonstration“ geplant sei. Dennoch: „Personen, die der anarchistischen Szene angehören, könnten sich nach den Ausschreitungen in Leipzig vom vergangenen Wochenende mehr Aktionsmöglichkeiten von der Demonstration in Leipzig versprechen.“ Konkrete Hinweise darauf gäbe es aber derzeit nicht. Mit der Begehung von Straftaten müssen dennoch gerechnet werden.

Vom 13. bis 15. September sollte in Leipzig ursprünglich der EU-China-Gipfel stattfinden. Anlässlich des Gipfelereignisses waren zahlreiche Protestveranstaltungen angekündigt worden, an denen sich zum Teil auch Linksextremisten beteiligen wollten. Mit der Verschiebung des Gipfels mussten sich auch die Organisatoren der Gegenveranstaltungen neu orientieren. Im Rahmen von EU-China-kritischen Aktionstagen soll nun gegen „Festung Europa und das autoritäre Regime Chinas“ protestiert werden.

