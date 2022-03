Hannover

Eine neue Corona-Mutante wurde in Deutschland festgestellt, die genetische Teile von zwei verschiedenen Varianten enthält: Delta und Omikron. Inoffiziell wird so eine Hybridvariante als „Deltakron“ bezeichnet. Die Datenbank „Gisaid“ listet den ersten Fall, der demnach in Nordrhein-Westfalen entdeckt worden sein soll. Das Robert Koch-Institut (RKI) bestätigte, dass es eine Infektion mit der „Deltakron“-Rekombinante in Deutschland gebe.

Es wurden zuvor bereits Einzelfälle aus Frankreich, den Niederlanden und Dänemark berichtet. Auch die Gesundheitsbehörden in Großbritannien hatten Ende Februar 32 Corona-Fälle erfasst, bei denen eine Mischung aus den Varianten Delta und Omikron auffiel. Im Januar wurden ähnliche Fälle bereits auf Zypern beschrieben. Das war allerdings ein Fehlalarm – weil die Proben während der Laborauswertung kontaminiert waren.

Deltakron: Helmholtz-Forscher beruhigt

„Es ist jetzt ziemlich klar, dass dies nun wirklich eine Deltakron-Variante ist“, sagt Luca Cicin-Sain, der am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung die Abteilung Virale Immunologie leitet. „Die Sorge ist, dass so eine Kombivariante ungünstige Fähigkeiten haben könnte.” Das Virus könnte sich also so schnell verbreiten wie Omikron und so krank machen wie Delta.

Im Moment könne man aber entspannt sein, weil bisher nur Sequenzen von einem Virusisolat entdeckt wurden, die schon im Januar kursierten, erklärt der Infektionsforscher. „Wäre das eine Variante, die sich wirklich schneller ausbreitet und sehr krank macht, gäbe es inzwischen schon viel mehr Proben.“ Im Augenblick sei er deshalb nicht alarmiert.

