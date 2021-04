Delitzscher OBM Wilde holt Kretschmer an Runden Tisch

Delitzsch/Sachsen

Es ist vollbracht, der Offene Brief an Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) traf auf dessen offene Ohren. Geschrieben hat ihn der Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde (58, parteilos). Am Mittwoch, dem 14. April, 17 bis 19 Uhr werden sich elf Teilnehmer per Videoschalte am Runden Tisch treffen. Nach aktuellem Stand soll ein Livestream angeboten werden.

Breite demokratische Masse

Kretschmer habe sehr schnell in einem Brief geantwortet, dass er den Gedanken gut findet. Die Sache war nach wenigen Tagen eingetütet. Nach der Zusage ging es an die Organisation. Wilde hat eine Liste mit potenziellen Teilnehmern erstellt. Dabei habe er darauf geachtet, eine breite demokratische Masse anzusprechen und an den Tisch zu bekommen, das sei gelungen. Der Blick auf die Liste verrät, es sind, abgesehen vom MP, keine Politiker oder Parteien vertreten. „Das ist eine bewusste Entscheidung“, so Wilde. Alle seien sofort bereit gewesen, mit ihren Vorsitzenden oder Präsidenten teilzunehmen.

Elf Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Teilnehmen werden neben Kretschmer und Wilde: Unternehmerverband Sachsen (Präsident Dietrich Enk), Sächsischer Lehrerverband (Vorsitzender Jens Weichelt), Landesschülerrat Sachsen (Vorsitzende Joanna Kesicka), Landeselternrat Sachsen (Vorsitzende Nadine Eichhorn), Handwerkskammer zu Leipzig (Präsident Claus Gröhn), Handelsverband Sachsen (Präsident Joachim Otto), Landessportbund Sachsen (Präsident Ulrich Franzen), Sächsischer Hausärzteverband (Vorsitzender Steffen Heidenreich), Industrie- und Handelskammer zu Leipzig (Präsident Kristian Kirpal).

Keine Phrasen und Worthülsen

Wilde übernimmt auch die Rolle des Moderators. Seine Strategie: „Jeder soll zuhören und sich konstruktiv beteiligen. Ich werden darauf achten, dass wir nicht in Phrasen und Thesen abgleiten oder noch schlimmer in Worthülsen, die keiner versteht. Es soll um Verständnis geworben und gleichzeitig konzentriert um Lösungsansätze gerungen werden“

Auslöser war Aktion mit Kinderschuhen

Als Wilde die Aktion mit den Kinderschuhen vor gut 14 Tagen in seiner Stadt mitbekam, habe er das als Signal gesehen. „Es geht um die Not von Kindern und in Familien. Dieser Prozess darf nicht politisch vereinnahmt oder extremistisch missbraucht werden“, sagt der OBM. Darum hat er Verantwortung übernommen und seine Idee vom Runden Tisch mit Leben erfüllt. „Es geht um das demokratische Grundverständnis. Wir sind Multiplikatoren und wollen dazu beitragen, dass der soziale Frieden in der Gesellschaft erhalten bleibt.“

Schwerpunkte erkannt

Wilde habe in den vergangenen Tagen dutzende Anrufe, Mails und Schreiben aus dem ganzen Sachsenland erhalten. Darin haben sich unter anderem folgende Schwerpunktthemen herauskristallisiert: Verfügungen und Texte sollen und müssen in einer Sprache formuliert werden, welche die Bürgerinnen und Bürger verstehen, im Fokus außerdem die Wirtschaft, die ausreichende Bereitstellung von Impfdosen und die wichtige soziale Stellung des Vereinssports.

