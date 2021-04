Delitzsch: So lief der Runde Tisch mit Sachsens Ministerpräsident Kretschmer

Delitzsch/Sachsen

Der Delitzscher Oberbürgermeisters Manfred Wilde (parteilos) hat den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) an einen Tisch geholt, wenn auch nur digital. In Zeiten von Corona wohl auch kaum anders möglich, aber wie lange soll das noch auf diese Weise geschehen? Und genau dort setzte das Thema des Gesprächs am Mittwochabend an: Die Bewältigung der Pandemie. Bei der Lösungsfindung sollten Vertreter und Vertreterinnen aus verschiedenen Bereichen von Schule über Handwerk bis Medizin und Wirtschaft helfen. Auch Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) schaltete sich zu.

Initiator Wilde übernimmt die Rolle des Moderators

Zum Einstieg verwies Kretschmer zunächst auf die Zahlen und den rapiden Anstieg der Infektionen in Sachsen und im Landkreis Nordsachsen. Diese gehen „rapide nach oben“. In ganz Sachsen seien etwa 1200 der 1300 Intensivbetten aktuell belegt, setzte der Ministerpräsident fort. Es müsse auch mit dieser Runde wieder mehr Bewusstsein dafür geschaffen werden.

Teilnehmer am Runden Tisch Am Runden Tische teilgenommen haben neben Michael Kretschmer (CDU) und Manfred Wilde (parteilos) der Unternehmerverband Sachsen (Präsident Dietrich Enk), der Sächsische Lehrerverband (Vorsitzender Jens Weichelt), der Landesschülerrat Sachsen und Kreisschülerrat Nordsachsen (Vorstandsmitglied Kilian Crämer), der Landeselternrat Sachsen (Vorsitzende Nadine Eichhorn), die Handwerkskammer zu Leipzig (Präsident Claus Gröhn), der Handelsverband Sachsen (Präsident Joachim Otto), der Landessportbund Sachsen (Präsident Ulrich Franzen), der Sächsische Hausärzteverband (Vorsitzender Steffen Heidenreich), die Industrie- und Handelskammer zu Leipzig (Präsident Kristian Kirpal), der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Hauptgeschäftsführer und Regionalbereichsleiter Sachsen Axel Klein), der Landesverband Soziokultur Sachsen (Geschäftsführerin Anne Pallas) sowie Professor Christoph Josten, Vorstand am Universitätsklinikum Leipzig (UKL) und zugleich Krankenhauskoordinator für den Freistaat Sachsen. Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) schaltete sich ebenfalls kurz zu.

Der Ausgangspunkt: Der Delitzscher Oberbürgermeister hatte Ende März einen offenen Brief an Kretschmer verfasst, auf den der Ministerpräsident schnell geantwortet hatte, dass er den Gedanken gut findet. Wildes Ausgangspunkt sei eine Aktion vor mehr als drei Wochen in seiner Stadt gewesen, bei der Eltern Kinderschuhe vor das Delitzscher Rathaus legten. Er habe das als Signal gesehen. „Es geht um die Not von Kindern und in Familien“, sagte Wilde.

Mehr zum Thema: „Es geht um die Not von Kindern“: Delitzscher OBM holt Kretschmer an Runden Tisch

Es sollte eine Runde ohne Phrasen und Worthülsen werden, bei der um Verständnis geworben und gleichzeitig konzentriert um Lösungsansätze gerungen wird. Wirklich strukturiert wirkte das Gespräch nicht. Zunächst gaben die Teilnehmer und Teilnehmerinnen eine Einschätzung ihrer Lage ab.

Dehoga fordert in Entscheidung einbezogen zu werden

Den interessantesten Ansatz lieferte dabei Axel Klein von der Dehoga Sachsen. Er forderte, dass Vertreter von den unterschiedlichen Bereichen mit in den Entscheidungsprozess einbezogen und nicht nur ihre Probleme angehört werden, beispielsweise wenn es um Modellprojekte beim Testen und Impfen geht. Den Vorstoß unterstützte Anne Pallas von der Soziokultur Sachsen. Denn für einige Ideen könnte auch die „Pfiffigkeit“ der Gesellschaft genutzt werden.

🔴 Runder Tisch zur Corona-Situation im Freistaat Sachsen 🔴 Live: In einer Videokonferenz sprechen Ministerpräsident Michael Kretschmer, Gesundheitsministerin Petra Köpping und Delitzschs Oberbürgermeister Dr. Manfred Wilde mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft und Industrie, Wissenschaft und Medizin, Bildung und Schule sowie Gastronomie und Sport. Das Thema ist die Coronavirus-Situation im Freistaat Sachsen. (Red) ℹ️ Tagesaktuelle Informationen zum Coronavirus auf: ➡️ www.coronavirus.sachsen.de #CoronaSN Sozialministerium Sachsen Stadt Delitzsch Posted by Sachsen.de on Wednesday, April 14, 2021

Konkrete Ankündigung machte der Ministerpräsident nur in einem Punkt: Ab kommender Woche sollen weitere Teile der Prioritätsstufe 3 mit in der Impfreihenfolge aufgenommen werden. So soll es unter anderem für alle Lehrer und Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren möglich sein, eine Corona-Schutzimpfung zu erhalten. Auch bisher war es für Personen ab 60 Jahren möglich, die ebenfalls zu dieser Prioritätsstufe gehören, sich für eine Impfung anzumelden.

Delitzschs Oberbürgermeister richtet Bitte an Kretschmer

Durchschnittlich um die 1200 Zuschauer und Zuschauerinnen verfolgten den Livestream. Die Teilnehmer einigten sich darauf, offen über Erfahrungen und Fehler zu sprechen. Es soll eine Diskussionskultur geschaffen, Entscheidungen transparent dargestellt werden. Bei den größten Themen herrschte Einigkeit: Claus Gröhn von der Handwerkskammer zu Leipzig brachte es auf den Punkt: Es solle weniger darüber geredet, sondern mehr geimpft und getestet werden. Pallas fasste den Konsens unter ihren Gesprächspartnern mit dem Wort „Vernunft“ zusammen.

Nach 120 Minuten stand fest: Aus der offenen Diskussion wurde ein Meinungsaustausch. Die Zeit für eine offene Diskussion blieb aufgrund der Vielzahl der Teilnehmer nicht. So ging auch der Charakter eines Runden Tisches etwas verloren und die Frage, was können wir aktuell wirklich besser machen, unter. Dennoch war die Runde wichtig, um die unterschiedlichen Sichtweisen und auch Kritik gebündelt und öffentlich zusammenzubringen. Kretschmer zeigte sich offen, die Gesprächsform weiterzuführen, auch mit Vertretern aus anderen Bereichen der Gesellschaft. Am Ende formulierte Initiator Manfred Wilde noch eine Bitte: Beim Schreiben aus dem Ministerium solle darauf geachtet werden, dass es auch der Bürger auf der Straße versteht und nicht nach drei Minuten abschaltet.

Von Mathias Schönknecht